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Личный опыт украинки: как бесплатно жить в одной из самых дорогих стран мира – Норвегии

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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30 марта, 14:35
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Эмигрантка Лана Елисеева рассказала, как получить жилье, социальную защиту и добраться до Норвегии без проблем
Личный опыт украинки: как бесплатно жить в одной из самых дорогих стран мира - Норвегии
Личный опыт украинки: как бесплатно жить в одной из самых дорогих стран мира - Норвегии / Фото: Коллаж: Сегодня

Куда временно переехать из Украины, пока длится война – вопрос, интересующий многих. На ум сперва приходит Польша, принявшая 3,2 млн украинцев. Сегодня в стране сложно найти работу и арендовать жилье из-за большого количества эмигрантов. Не готовы к польским неудобствам? Эмигрируйте в Норвегию, как украинка Лана Елисеева, которая выбрала самую зеленую столицу Европы – Осло, и рассказала важное о переезде.

Транспорт в Осло

В телеграм-канале "Львов-Осло"волонтеры помогают найти транспорт в Осло из Львова. Если интересуют автобусные маршруты через Львов и Краков в Осло, подпишитесь на телеграм-канал "Краков-Осло | Выезд в Норвегию для украинцев". Автобусные маршруты также публикуют в группе Facebook "Беженцы из Украины в Норвегию".

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/ Фото: Pexels

Рекомендуем подписаться на группы в Facebook до переезда в Норвегию – "Украинцы в Норвегии", "Наши в Норвегии" и "Украинские беженцы в Норвегии". Сможете спросить местных и волонтеров об актуальном и получить быстрые ответы на вопросы.

Социальная защита для эмигрантов

Эмигрантам из Украины необходимо подать заявление на защиту (приют), если они хотят получить социальную поддержку страны. Как подать заявление на защиту – читайте по ссылке. Беженцам, которые планируют жить у друзей, не нужно появляться на регистрацию в Национальный центр прибытия.

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Социальная защита для эмигрантов
Социальная защита для эмигрантов / Фото: Pexels

Украинцам, нуждающимся в бесплатном жилье на временный период, нужно обратиться в полицию. Она организует транспортировку в Национальный центр прибытия для регистрации, где бесплатно предоставляют еду, одежду, средства гигиены, кровать для сна и еду для детей и младенцев.

Воспользуйтесь дополнительно сайтом "Прихисток" для поиска бесплатного жилья в Норвегии, которое предлагают местные.

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Бесплатный транспорт в Осло

Украинцы бесплатно пользуются транспортом норвежских железнодорожных и автобусных компаний Vy, SJ, Go-Ahead и Airport Express. Городской транспорт для украинцев в Осло тоже бесплатный. Достаточно показать украинский паспорт, чтобы проехаться на трамвае, автобусе или метро, и не заплатить за билет.

Бесплатный транспорт в Осло
Бесплатный транспорт в Осло / Фото: Pexels

Норвегия обеспечит самым необходимым беженцев из Украины, но наши земляки должны понимать, что дополнительные нужды они будут оплачивать самостоятельно.

Правительство Норвегии будет оказывать поддержку для обеспечения важнейших жизненных потребностей граждан Украины, прежде всего относительно питания, проживания, доступа к медицинским услугам, получения начального, среднего и высшего образования. Но следует также понимать, что все остальные нужды должны обеспечивать наши граждане за свой счет, и это будет существенно больше, чем в других европейских странах. Чтобы трудоустроиться в Норвегии на ту или иную специальность, нужно овладеть норвежским языком, – написал в Facebook Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк.

Подробнее об эмиграции в Норвегию читайте на Vogue.ua.

Вас заинтересует предыдущая статья о плюсах и минусах статуса беженца в Польше.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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