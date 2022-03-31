Як українцям отримати право на проживання та соціальні гарантії у Швеції

Що варто знати біженцям, які приїхали до Швеції? Читайте про особистий досвід українки, яка врятувалася від війни та пройшла весь етап оформлення документів

Як отримати допомогу українцям у Швеції / Фото: Колаж: Сьогодні

Нам дуже пощастило. Я, мій чотирирічний син та моя шістдесятип'ятирічна мама змогли за дві доби дістатися з воєнного Києва до мирної Швеції. Про найзручніший маршрут Київ – Стокгольм читайте у нашому матеріалі: Як дістатися біженцям з України до Швеції.

Вибір країни був не випадковий. Друзі покликали до себе й допомогли дістатися. Це мій четвертий приїзд до Швеції, який кардинально відрізняється від попередніх із зрозумілих причин.

Мені завжди подобалася Швеція. Ще в дитинстві, за трилогією Астрід Ліндгрен "Малюк і Карлсон" у геніальному перекладі-адаптації Ліліанни Лунгіної. Де в простому та зворушливому тексті оживали кумедні милі герої та затишні міські пейзажі.

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Що потрібно знати про правила для біженців у Швеції / Фото: Сьогодні

Після тижневої ночівлі у бомбосховищі, коли захворів син та з'явилася інформація про захоплення окупантами ЗАЕС, зрозуміла – зволікати не можна. Якщо є до кого їхати – треба їхати. Біометричні закордонні паспорти зробила собі та синові ще наприкінці 2018 року після так званого інциденту в Керченській протоці. Це було передчуття. Щоправда, ЄС під час війни пускає до себе всіх українців, не має значення, який паспорт. З біометричним закордонним простіше оформитись на території ЄС, але про це трохи пізніше.

Польща стала транзитом на шляху до Швеції. Зараз мені складно уявити, як і коли ми, українці, можемо віддячити Польщі за ДОПОМОГУ. З моменту перетину кордону всюди нас годували, дарували дитині іграшки, давали ночівлю, відвозили куди і коли треба, приводили за руку з пункту А у пункт Б. Це неймовірно.

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Що варто знати

Отже, після приїзду до Швеції першого робочого дня ми поїхали в Міграційну службу. Адреси центрів приймання громадян є на сайті служби. Так, вам буде легше, якщо ви знаєте англійську. Хвіст черги тягнувся нескінченно. Це було 8 березня. Нам у черзі подарували тюльпани. Напували гарячим чаєм і пригощали печивом. За годину сказали, що приймають лише тих, кому призначено. Видали бланки заяв на оформлення і наказали прийти через 2 дні, а краще за тиждень.

Щоб оформити документи, доведеться постояти у чергах / Фото: Сьогодні

Через 2 дні ми приїхали та побачили, що людей стало вдвічі більше, але всі стояли розподілені у три черги. Протягом пів години у нас прийняли заяви й призначили зустріч через тиждень.

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На наступній зустрічі нас сфотографували, взяли відбитки пальців та виміряли зріст, через що був страшенно радий мій син – він виріс на 3 сантиметри!

Через тиждень поштою ми отримали папери – для мене та сина – про те, що нам надали право проживання у Швеції 1 рік.

Для моєї мами документи ми ще чекаємо, тому що в неї національний паспорт і потрібен переклад –принаймні ми так припустили.

А днями сайт Міграційної служби створив можливість онлайн подати заявку на надання права проживання у країні за Директивою ЄС.

Резюмуємо для тих, хто прибув у Швецію після 24 лютого 2022 року.

Алгоритм дій для отримання права на проживання у Швеції:

Фотографуєте на телефон першу сторінку свого паспорта. Так, щоб усі дані були читабельні, докладніше – тут.

Можна використовувати програми для сканування в телефоні, тоді програма одразу створює PDF.

Якщо з вами сім'я, то паспорти всіх членів сім'ї необхідно сфотографувати.

Заходьте на сервіс, де для реєстрації потрібно придумати пароль та логін.

Англійською заповнюєте поля форми. Дуже зручно, що до заяви дітей ваші дані підтягуються автоматично.

На поштову адресу, яку ви вкажете, надсилатимуть паперові повідомлення про те, як просувається ваша заява.

Всі документи будуть надходити на поштову адресу, яку ви вкажете в заявці / Фото: Сьогодні

Важливо: якщо у вас не закордонний паспорт, а національний громадянський, то, можливо, знадобиться більше часу на оформлення. Іноді потрібно просто почекати.