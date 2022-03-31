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Як українцям отримати право на проживання та соціальні гарантії у Швеції

Особистий досвід
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31 березня, 11:00
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Що варто знати біженцям, які приїхали до Швеції? Читайте про особистий досвід українки, яка врятувалася від війни та пройшла весь етап оформлення документів
Як отримати допомогу українцям у Швеції
Як отримати допомогу українцям у Швеції / Фото: Колаж: Сьогодні

Нам дуже пощастило. Я, мій чотирирічний син та моя шістдесятип'ятирічна мама змогли за дві доби дістатися з воєнного Києва до мирної Швеції. Про найзручніший маршрут Київ – Стокгольм читайте у нашому матеріалі: Як дістатися біженцям з України до Швеції.

Вибір країни був не випадковий. Друзі покликали до себе й допомогли дістатися. Це мій четвертий приїзд до Швеції, який кардинально відрізняється від попередніх із зрозумілих причин.
Мені завжди подобалася Швеція. Ще в дитинстві, за трилогією Астрід Ліндгрен "Малюк і Карлсон" у геніальному перекладі-адаптації Ліліанни Лунгіної. Де в простому та зворушливому тексті оживали кумедні милі герої та затишні міські пейзажі.

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Що потрібно знати про правила для біженців у Швеції
Що потрібно знати про правила для біженців у Швеції / Фото: Сьогодні

Після тижневої ночівлі у бомбосховищі, коли захворів син та з'явилася інформація про захоплення окупантами ЗАЕС, зрозуміла – зволікати не можна. Якщо є до кого їхати – треба їхати. Біометричні закордонні паспорти зробила собі та синові ще наприкінці 2018 року після так званого інциденту в Керченській протоці. Це було передчуття. Щоправда, ЄС під час війни пускає до себе всіх українців, не має значення, який паспорт. З біометричним закордонним простіше оформитись на території ЄС, але про це трохи пізніше.

Польща стала транзитом на шляху до Швеції. Зараз мені складно уявити, як і коли ми, українці, можемо віддячити Польщі за ДОПОМОГУ. З моменту перетину кордону всюди нас годували, дарували дитині іграшки, давали ночівлю, відвозили куди і коли треба, приводили за руку з пункту А у пункт Б. Це неймовірно.

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Що варто знати

Отже, після приїзду до Швеції першого робочого дня ми поїхали в Міграційну службу. Адреси центрів приймання громадян є на сайті служби. Так, вам буде легше, якщо ви знаєте англійську. Хвіст черги тягнувся нескінченно. Це було 8 березня. Нам у черзі подарували тюльпани. Напували гарячим чаєм і пригощали печивом. За годину сказали, що приймають лише тих, кому призначено. Видали бланки заяв на оформлення і наказали прийти через 2 дні, а краще за тиждень.

Щоб оформити документи, доведеться постояти у чергах
Щоб оформити документи, доведеться постояти у чергах / Фото: Сьогодні

Через 2 дні ми приїхали та побачили, що людей стало вдвічі більше, але всі стояли розподілені у три черги. Протягом пів години у нас прийняли заяви й призначили зустріч через тиждень.

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На наступній зустрічі нас сфотографували, взяли відбитки пальців та виміряли зріст, через що був страшенно радий мій син – він виріс на 3 сантиметри!

Через тиждень поштою ми отримали папери – для мене та сина – про те, що нам надали право проживання у Швеції 1 рік.

Для моєї мами документи ми ще чекаємо, тому що в неї національний паспорт і потрібен переклад –принаймні ми так припустили.

А днями сайт Міграційної служби створив можливість онлайн подати заявку на надання права проживання у країні за Директивою ЄС.

Резюмуємо для тих, хто прибув у Швецію після 24 лютого 2022 року.

Алгоритм дій для отримання права на проживання у Швеції:

  • Фотографуєте на телефон першу сторінку свого паспорта. Так, щоб усі дані були читабельні, докладніше – тут.
  • Можна використовувати програми для сканування в телефоні, тоді програма одразу створює PDF.
  • Якщо з вами сім'я, то паспорти всіх членів сім'ї необхідно сфотографувати.
  • Заходьте на сервіс, де для реєстрації потрібно придумати пароль та логін.
  • Англійською заповнюєте поля форми. Дуже зручно, що до заяви дітей ваші дані підтягуються автоматично.
  • На поштову адресу, яку ви вкажете, надсилатимуть паперові повідомлення про те, як просувається ваша заява.

Всі документи будуть надходити на поштову адресу, яку ви вкажете в заявці
Всі документи будуть надходити на поштову адресу, яку ви вкажете в заявці / Фото: Сьогодні

Важливо: якщо у вас не закордонний паспорт, а національний громадянський, то, можливо, знадобиться більше часу на оформлення. Іноді потрібно просто почекати.

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