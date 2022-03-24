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Эмиграция в Швецию: как добраться, поиск жилья и социальная помощь беженцам из Украины

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24 марта, 23:39
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Сотрудница Медиа Группы Украина, как и миллионы наших сограждан, вынужденно покинула родной дом. Делимся личным опытом о возможностях для украинских беженцев
Sweden
Sweden

Швеция, как и другие страны ЕС, открыла свои границы для украинцев, бежавших от войны. Европейская комиссия 2 марта 2022 года активировала Директиву о временной защите. Согласно этому документу, украинцы, приехавшие в страны Европейского Союза после 24 февраля, имеют право на проживание, медицинскую помощь, образование и работу в течение года с возможностью продления до трех лет.
Несмотря на то, что Скандинавский полуостров находится на расстоянии две тысячи километров от Украины, война заставила многих наших соотечественников искать приют именно здесь.

После вторжения России в Украину, Швеция ежедневно принимает порядка четырех тысяч наших соотечественников. Правительство страны анонсировала готовность принять до 175 тысяч украинцев.
У Швеции есть опыт по адаптации беженцев. В первую очередь речь идет о выходцах из Сирии, Африки и Балкан.

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Именно Шведское правительство в 2013 году открыло двери всем сирийцам, бегущим от войны, и предоставило право на постоянное проживание.
Этот недавний опыт помог северному королевству быстро реагировать на хлынувший поток украинцев.
Важно знать
В Швеции своя денежная единица – шведская крона. Курс к украинской гривне составляет 1 к 3. Лучше всего иметь деньги на карте, поскольку с обменом наличных гривен могут быть сложности.

Картой можно рассчитываться в магазинах и снимать деньги в банкомате, предварительно проверив условия и комиссию за конвертацию в своем банке.

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На пути между нашими странами лежит Балтийское море, поэтому есть два варианта добраться до столицы Швеции: самолет (за деньги) и паром (бесплатно).
Но предварительно нужно доехать до ближайшей европейской страны. Описываем один из возможных вариантов.

Самый удобный путь до Швеции из Украины:

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  1. На поезде доехать до Варшавы (поезд Киев Центральный-Варшава 067)
  2. В Варшаве на вокзале (Warszawa Wschodnia) пересесть на скоростной поезд, который идет до международного аэропорта имени Шопена (Warszawa Lotnisko Chopina). Нужный вам поезд легко узнать по ярко-красному цвету. На вокзалах Польши работает большое количество волонтеров. Обычно они одеты в ярко-желтые жилеты. К ним можно обратиться по любым вопросам и получить помощь. Напоминаем, что проезд для украинцев бесплатный как в Польше, так и в Швеции. Google Maps поможет с расписанием.
  3. Билет на самолет до Стокгольма придется покупать, но снова Гугл в помощь. Можно найти прямой рейс за 1800 грн. Загранпаспорт не обязателен. Предоставив ваш национальный украинский паспорт, вы сможете сесть в самолет. Не нужны ни ПЛР-тест ни справка о прививках от COVID-19. На стойке чек-ин вам достаточно показать номер оплаченной брони, без распечатки самого билета.

Теперь самое главное, после пересечения шведской границы, на сайте миграционной службы Швеции можно подать онлайн-заявку на предоставление убежища, на английском языке.
Если вы владеете английским – проблем с коммуникацией у вас не возникнет. В целом, в Швеции все говорят по-английски.
Основной поток беженцев прибывает в Стокгольм и Мальме на паромах, поскольку они бесплатные для украинцев.

Волонтеры и работники миграционной службы помогают добраться до лагерей беженцев, организованных на территории миграционных центров. А также развозят прибывших мигрантов по другим городам для равномерного расселения.

Шведы говорят, что в этом году необычайно солнечная и теплая весна. Даже природа ласково встречает украинцев и дарит тепло и надежду, которые так нужны сегодня всем нам.
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