Как получить статус временной защиты в Люксембурге

Настроиться на переезд сейчас очень тяжело, крое того, нужно понимать, куда бы мы ни приехали — нам помогут, но ничего не должны

Эмиграция в Люксембург во время войны

Ранее моя коллега рассказывала, как эмигрировала в Швецию. Поделюсь своим опытом, как оказалась в Люксембурге на шестой день войны в Украине.

Ночь 24 февраля поделила жизнь на "до" и "после", сместив акценты, планы и мечты всех украинцев. Как и многим, мне пришлось оставить дом, вещи и любимый Киев в поисках безопасности. Мой муж — иностранец, относительно спокойно можно было пересечь границу. Тем более, что филиал фирмы, где супруг работал в Киеве, практически сразу распустили, предложив контракты за границей тем, кто может выехать. Думать попросили быстро, ибо свято место пустым не бывает. Поспорили, поплакали и решились.

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Вариант добираться своей машиной я откинула сразу, ибо нужен был человек, хорошо разбирающийся в дорогах Украины. Наняли перевозчика, который согласился отвезти нас в Берегово, Закарпатская область. Там планировали пересечь границу в поселке Тарпа, в Венгрии. Обошлось "удовольствие" в 20000 грн. Очень немало, но выбора не было. Билет на поезд купить было невозможно, а "просунуться" на бесплатный рейс не получилось бы — брали только женщин и детей.

Украино-венгерская граница

Не буду вдаваться в подробности, сколько блок-постов мы проехали и какими дорогами… Скажу лишь, что, выехав в 09:00, в 01:00 мы прибыли в Тернополь и переночевали там. На второй день, позавтракав в отеле, около 9 утра мы продолжили путь, и уже в 18:30 были у границы. Водителя отпустили и пошли пешком минут 15-20. Пограничники быстро проверяли паспорта, в биометрические ставили венгерские печатки и отправляли людей в комнаты ожидания трансфера, где было уже около 50 людей. Автобусы должны были отвезти нас в пункт, где люди с биометрическими паспортами могли двигаться дальше "своей дорогой", а те, у кого их не было, должны были зарегистрироваться. Ждали мы на транспорт часа 3, а ехали в нужное место минут 15, где нас еще минут 40 не выпускали из автобусов: дети плакали, женщины психовали, я проклинала решение уехать из Украины...

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Очередь на украино-венгерской границе небольшая

У мужа не было биометрического паспорта, поэтому нам предстояла долгая ночь, как и другим иностранцам и тем, кто тоже был без паспорта. Отмечу, что ромов было очень много, практически все без документов, но возможностью сбежать в Европу было грех не воспользоваться :)

Место, где проходила регистрация — какой-то спортзал, где было много матрасов, еда, вода и банальные удобства в виде туалета и медпункта.

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Место прохождения регистрации на границе в Венгрии. Поселок Тарпа

Для начала всем "гостям" сделали быстрый бесплатный тест на COVID-19, но это была скорее имитация и формальность, длительностью 3 минуты.

Тест на Covid-19 у всех был отрицательный. Простая формальность

Сама регистрация проходила очень неорганизованно, долго и нудно: охранники стояли для "красоты" и вида, очередь никто не соблюдал, люди просто наваливались друг на друга, ссорились и выясняли, кому "больше надо".

Следы, которые мы, украинцы, оставляем после себя... Не надо так!

Освободились мы в 03:00. К этому времени уже новая "партия" людей из Украины стояла в коридоре и ждала свою очередь, то есть, когда вся предыдущая группа покинет зал. Многие оставались спать там. Мы пошли дальше.

Младенец спит на полу, пока его родители проходят регистрацию. Страшные картины войны

На улице нас уже ждал друг мужа, который живет в городе Ньиредьхаза, туда доехали за 1 час. У него "заполуночевали", проспав часа 2-3, а на второй день в 13:30 на интерсити за 3 часа приехали в Будапешт (стоимость одного билета около 400 грн), откуда в 18:30 улетели в Люксембург. Поскольку билеты искали день в день, то обошелся "тур" дорого — 1 билет около 10 000 грн. Если покупать заранее — все будет гораздо дешевое, но мы спешили.

Трое суток нам понадобилось, чтобы добраться в Люксембург

По перелету в Люксембург, в 20:30, нас встретил в аэропорту знакомый и отвез сразу же в Министерство иностранных дел, где мы зарегистрировались, оставили свои данные и должны были ждать приглашения на собеседование в Миграционную службу. На территории Министерства была организованна зона для эмигрантов, где можно было жить несколько дней, вплоть до того самого приглашения. Там было очень чисто, уютно, насколько это возможно, оборудованы игровые зоны для детей, пускали с животными. Спать, конечно, приходилось, как в лагере — женщины с детьми отдельно, мужчины — отдельно.

Люксембуржцы очень приветливые и добрые, к нашим отношение более чем хорошее! Я была дико уставшая и не способная на улыбку, поэтому могла со стороны показаться той самой "всем недовольной" украинкой, которой "все должны", но прекрасно понимала отношение к нашей национальности, уровень толерантности и сопереживания.

Люксембургское гостеприимство очень трогает. Украинцев здесь уважают

Мы отправились в отель где-то на окраине Люксембурга. Снять номер на сутки стоит примерно, как в летний сезон в Одессе, в среднем 1500 грн. Через 2 дня получили на электронные почты долгожданные письма-приглашения и поехали на собеседования, благо транспорт здесь для всех бесплатный. Проходило все +- быстро, получили бумаги о легальном нахождении в стране, так называемый статус временной защиты на 1 год, а также право работать и возможность открыть счет в банке. На него каждый месяц будет приходить определенная сумма, примерно по 7000 грн на члена семьи. Также получили одноразовые талоны на покупку одежды, еды и бытовую химию. Каждый на сумму примерно 2500 грн.

Благодаря работе мужа, нас поселили временно в Кампинге Фууссекауль бесплатно, где мы ждем жилье от государства, которое по сути должны предоставить всем, кто находится под временной защитой. Это могут быть дома с хозяевами, а могут — индивидуальные небольшие квартирки.

В гостях "хорошо", но хочется домой, как никогда

Людям, приехавшим не как мы, с целю конкретного трудоустройства, вначале дают общие небольшие 2 и 3-комнатные домики, в которых они живут по 8 человек и проходят этап за этапом. Также государство предоставляет им гуманитарную помощь в виде одежды, медикаментов и других необходимых вещей. Ну и 3-разовое хорошее питание с фруктами, йогуртами и.т.д.

Интересующий всех вопрос: а страховка?

Поскольку мы приехали по рабочему контракту мужа, то часть бюрократических моментов не проходили. Но я знаю, что для беженцев и тех, кто получает статус временной защиты по закону тоже предоставляют какую-то страховку. Проблема в том, что ждать придется не недели, а, возможно, месяца.

Открыв счет в банке, супруг подписал контракт на работе, который дает нам страховку. Я по-прежнему работаю в Украине и жду, когда снова увижусь с родной страной.

Каждые выходные здесь проходят митинги в поддержку Украины. Страна маленькая, но на момент выхода этой статьи сюда приехали уже около 4000 украинцев.

Каждые выходные по всей стране в Люксембурге проходят митинги в поддержку Украины

Субъективное наблюдение и вывод: все здесь хорошо, люди действительно хотят помочь, но поскольку Люксембург впервые работает с беженцами, есть много моментов, где стране не хватает опыта и организованности. Поэтому, если бы меня спросили, куда я рекомендую ехать, ответила бы — во Францию или Германию. Там процессы решаются намного быстрее.

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