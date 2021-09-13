Мы посетили локацию, которую вы видели в части "Гарри Поттер и философский камень". А еще пришли в обеденный зал, который послужил прототипом легендарного помещения в Хогвартсе. Поверьте, вы всегда хотели туда попасть!

Как мы попали в место, где снимали сцену из "Гарри Поттера" (репортаж)

Я продолжаю серию рассказов о путешествии по Англии! Недавно вы узнали, сколько стоит отпуск в Лондоне в 2021-м, а также как попасть в гости к Елизавете II. Королева королевой, но локации, где ходил Гарри Поттер (сыгравший его Дэниел Рэдклифф), невозможно пропустить. Согласны? Поэтому я посетила Оксфорд, который называют съемочной площадкой поттерианы. Там есть несколько мест, где снимали всемирно известные сюжеты.

Спойлер: обеденный зал колледжа в Оксфорде похож на поттерианский, поэтому в Google их часто путают.

Как добраться до Оксфорда?

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Я ехала из Лондона от станции Marylebone прямым поездом 1 ч 15 мин. Билет, который я бронировала через приложение Trainline, стоил 10 фунтов. Но это не единственная транспортная остановка, откуда отправляются в мир поттерианы. Есть возможность отправиться поездом с London Bright, где цена билета в день моей поездки была от 20 фунтов.

Территория колледжа Церкви Христа, который входит в состав Оксфордского университета / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Где искать локации, которые снимали в фильме "Гарри Поттер"?

На территории Оксфорда их несколько. Я отправилась в колледж Церкви Христа (англ. – Chris Church), который входит в состав Оксфордского университета еще с 1546 года. Поэтому на территории я встречала не только поклонников поттерианы, но и учителей и студентов. И, пожалуй, некоторым уже надоели толпы туристов, которые случайно заходят в дверь с надписью Private в поисках магии.

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Колледж Церкви Христа, который входит в состав Оксфордского университета / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Входной билет стоил 16 фунтов, его я забронировала на официальном сайте – это было одно из требований. За эту сумму я получила безлимитное время вплоть до 17:00 и мультимедийного гида, который меня привел к поттерианской локации из фильма. По дороге я наслаждалась архитектурным искусством и искала аналогии с увиденным в поттериане.

И вот она – лестница Бодли!

"А профессор Макгонагалл выйдет?" – первое, что пришло на мысль, когда я увидела Бодлианскую лестницу из первой части фильма – "Гарри Поттер и философский камень".

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Лестница Бодли, где снимали сцену встречи профессора Макгонагалл и учеников Хогвартса / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Профессор Макгонагалл на лестнице Бодли / Фото: Pinterest

Лестница Бодли, где снимали сцену встречи профессора Макгонагалл и учеников Хогвартса / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Не спрашивайте почему, а вспомните момент из фильма, когда Макгонагалл впервые знакомится с учениками Хогвартса.

Сцена из поттерианы на лестнице Бодли / Фото: скриншот

Сцена из первой части поттерианы, где профессор Макгонагалл встречает учеников Хогвартса / Фото: скриншот

Сцена из первой части поттерианы, где профессор Макгонагалл встречает учеников Хогвартса / Фото: скриншот

Вспомнили? У меня была похожая реакция, как у Рона Уизли. А как здесь удержаться, когда осознаешь, что по этим ступеням ходили еще с 1805 года, и многие из этих лиц творили историю. Здесь учился Фредерик Линдеманн (он был научным советником Уинстона Черчилля), а также Альберт Эйнштейн, который временно получил членство в колледже, как отмечают на сайте Christ Church.

Сцена из первой части поттерианы, где профессор Макгонагалл встречает учеников Хогвартса / Фото: скриншот

Лестница служит не только местом для фото и напоминанием о легендарной сцене из поттерианы. Она еще и ведет в зал, которым вдохновились на создание столовой в Хогвартсе.

Как выглядит аналог залы Хогвартса?

Величественно! К 1870 году этот зал был крупнейшим среди всех колледжей Оксфорда, а сегодня это звание у зала в Кибл-колледже. Говорят, что его холл больше всего на 1 метр.

Зал в колледже Церкви Христа / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Вдохновившись обеденным залом в колледже Церкви Христа, создали столовую Хогвартса и ее декорации. Есть ли у них общее? Да! Поэтому не удивляйтесь, если в Google найдете статьи, в которых указано, что это настоящий зал поттерианы. Их путают. И на одном из украинских сайтов я увидела, что это якобы обеденный холл со съемок.

Фейковая информация о зале Хогвартса, ведь снимали не в колледже Церкви Христа / Фото: скриншот

Сначала увиденное в колледже напомнило традиционный зал Хогвартса, но он все же меньше. Не хватало только Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермионы Грейнджер и еды на столе, чтобы поверить, что это школа волшебников.

Легендарная столовая Хогвартса из поттерианы / Фото: скриншот

И, конечно, потолков со свечами и с эффектом неба.

Магическая столовая Хогвартса из поттерианы / Фото: скриншот

На стенах в холле висят портреты преподавателей колледжа Церкви Христа. Конечно, директора Альбуса Дамблдора или профессора Минервы Макгонагалл я не увидела, но зато здесь есть изображение королевы Елизаветы II. Ее статуэтку разместили по центру у "высокого стола". В поттериане на этих местах сидели учителя. Рядом размещен портрет основателя колледжа Церкви Христа Генриха VIII, который был королем Англии с 1509 до 1547 года.

Статуэтка королевы Елизаветы II в центре обеденного зала / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Кстати, зал работает с XVI века, а студенты здесь до сих пор питаются три раза в день. Словом, это один из аргументов, почему он часто закрыт для туристов, поэтому следите за графиком на официальном сайте колледжа.

Правила пандемии также напомнили о реалиях, поэтому без маски я сюда не прошла. Смотритель ходил по залу, тщательно контролируя соблюдение коронавирусных требований, отслеживая каждый шаг и взгляд посетителей.

Зал в колледже Церкви Христа / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Где найти настоящую столовую из фильма "Гарри Поттер"?

Если хотите увидеть реальную столовую, где снимали сцены поттерианы, то направляйтесь не в Церковь Христа, а на студию Warner Bros. Но в Оксфордском колледже вы также почувствуете магическую атмосферу. И неизменно будете искать интерьеры, которые видели в фильме. Например, вот еще один из кадров на лестнице Бодли. Хотите посмотреть?

Сцена из поттерианы на лестнице Бодли / Фото: скриншот

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