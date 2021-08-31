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Сколько стоит поездка в Лондон в 2021 году (собственный опыт)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
31 августа, 10:53
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Мечтаете посетить один из самых дорогих городов мира – Лондон? Life Сегодня расскажет, сколько туристу нужно потратить на визу, перелет, проживание и еду. И узнаете почему отдых был бюджетней до карантина
Сколько стоит поездка в Лондон в 2021 году (собственный опыт)
Сколько стоит поездка в Лондон в 2021 году (собственный опыт)

Лето – это сезон отпусков! Но я отправилась не в Египет, Турцию, или в колоритные Халкидики в Греции, а выбрала Лондон. Словом, это моя третья поездка в столицу Великобритании. Но каждый раз было впечатление "вау" после увиденного мейнстримного Tower Brigh (не путайте с London Bridge), Big Ben (который до сих пор на реконструкции) и красных автобусов. Будто первая встреча! Но, откровенно, в этом году планирование отпуска было более стресовым (из-за COVID-19).

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Спойлер: за ПЦР-тест, который требуют по прилету, я заплатила дороже, чем за билет в Великобританию. И, нет, это не первоапрельская шутка.

Сколько нужно потратить средств на визу в Великобританию?

Я делала туристическую визу и в общем потратила 8800 гривен. Если хотите сэкономить, то подготовьте необходимые документы для подачи самостоятельно. Я пользовалась услугами агентства, которому заплатила 5 тыс. гривен. К слову, это приемлемая цена, потому что некоторые украинские агентства предлагают цену за услуги вдвое больше. Кроме этого, я оплатила обязательный консульский сбор в посольстве Великобритании – примерно 3800 гривен.

Легендарный Big Ben, который находится на реконструкции
Легендарный Big Ben, который находится на реконструкции / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

А за перелет дорого заплатила?

Нет! Авиабилеты – это пункт в списке, который волновал меньше всего. Поскольку в 2019-м я заплатила за них 600 гривен в обе стороны. К слову, за билет на поезд "Укрзализныци" из Киева в Коломыю (на Ивано-Франковщине) в одну сторону я плачу больше

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В этом году цена на авиабилет в Лондон был выше – примерно 1500 гривен в одну сторону. Приобрела его за 4 дня до вылета, но лучше не рисковать и купить раньше.

Билет в одну сторону в Лондон стоил ориентировочно 1500 гривен
Билет в одну сторону в Лондон стоил ориентировочно 1500 гривен / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Потому еще 29 августа билет обратно в Киев стоил ориентировочно 55 евро, а 30 августа цены выросли в несколько раз. И в приложении я увидела огромные трехзначные цифры, а цена на воскресенье достигла 301 евро. Хотя, предыдущие разы я покупала билеты в последние дни.

/ Фото: скриншот

Но билетов и визы недостаточно, чтобы попасть в Лондон!

Пандемия внесла коррективы, и поездка в Лондон после получения визы и приобретения билетов стала невозможной без соблюдения карантинных требований. Необходимо онлайн бронировать ПЦР-тесты в лондонских медицинских центрах на 2 и 8 день изоляции, которая будет длиться до 10 дней. Их необходимо самостоятельно сделать дома в данный срок, отправить по почте и ждать результат на почту.

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Словом, два ПЦР-теста стоили мне 5500 гривен. Их можно приобрести дешевле, если бронировать хотя бы за 2-3 недели до вылета, а не за 2-3 дня. Поэтому не повторяйте мой опыт, если есть время и хотите сэкономить. Перечень медицинских центров и цены тестов мониторьте на сайте GOV.UK.

ПЦР-тесты на 2 и 8 день изоляции за 5500 гривен
ПЦР-тесты на 2 и 8 день изоляции за 5500 гривен / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Но и на цене "приколы" не заканчиваются: если у вас обнаружат коронавирус на 2 или 8 день, то из изоляции вы не выйдете, а продолжите лечиться. Хотели бы такой отпуск? Я – нет, к счастью завершила изоляцию на 10 день, ведь получила отрицательный результат. Конечно, могла бы выйти на 5 день, если бы приобрела дополнительный тест – Test to Release. При бронировании его цена составляла 85 фунтов.

Заметьте, что в Украине необходимо сделать еще один ПЦР-тест за 72 часа до вылета в Великобританию. А еще заполнить complete a passenger locator form с контактами туриста и номерами бронирования тестов на сайте GOV.UK. Ее проверяют в аэропорту по прилету.

Но на этом расходы не заканчиваются! Потому что еще недельный проезд в Лондонском транспорте необходимо оплатить

Я пользовалась картой Oyster, которая стоит 5 фунтов. Ее "юзают" не только туристы, но и местные для передвижения на метро, поездах и красных автобусах (которые еще называют Double decker bus). Но сначала ее необходимо пополнить, чтобы пользоваться.

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Вечерний Лондон на Oxford Street
Вечерний Лондон на Oxford Street / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Лондон делится на 9 зон от которых зависит цена проезда. 1 зона – это центр, поэтому она самая дорогая. Я выбрала с 1 по 4 зону и заплатила 2 тыс. гривен, чтобы не ограничивать себя в выборе локаций. Но достаточно 1 и 2 зон, чтобы увидеть места must see. Если выберете их, то проезд обойдется в 1400 гривен. И за эти деньги получите безлимит на неделю.

Уверена, что прайс на неделю – это не единственное, что шокирует туриста. Взгляните только на карту местного метрополитена. Если вы когда-то думали, что карта в Киеве большая, то забудьте. Да, заблудиться здесь можно, но и до пункта назначения дойдете без проблем, потому что навигаторы в метро везде.

Карта метрополитена в Лондоне
Карта метрополитена в Лондоне / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Кстати, британцы не называют его metro. Большинство привыкли говорить tube, что в переводе означает "труба".

Следующий пункт – потраченные средства на проживание!

К счастью, я жила у друзей, поэтому не потратила ни фунта. Территориально их дом находится в 4 зоне, которая напоминает район известной Поттерианы, где жил главный герой саги Гарри Поттер.

Дом в Лондоне, который напоминает район, где вырос Гарри Поттер
Дом в Лондоне, который напоминает район, где вырос Гарри Поттер / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Но на Booking цены стартуют на хостелы от 12 фунтов на друга в сутки. Если хотите сэкономить – попробуйте каучсерфинг и ночуйте у гостеприимных британцев.

/ Фото: скриншот

Переходим к ценам на питание. Здесь сэкономить тоже можно!

Если хотите бюджетно питаться, то выбирайте заведения подальше от центра. Традиционный суперфуд Fish And Chips (рыба в кляре и картофель фри) в отдаленных зонах Лондона стоит 7 фунтов вместе с безалкогольным напитком, а в центре минимум вдвое больше.

Аналогичная ситуация с пинтой пива, которая для коренных британцев по важности приравнивается к стакану воды. В пабах, которые расположены не в центральных зонах заплатите от 2 фунтов, а в центре – минимум вдвое больше.

Олдскульный паб с историей в центре Лондона
Олдскульный паб с историей в центре Лондона / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

А дизайн олдскульных пабов в Лондоне – это отдельный вид искусства. Согласны?

За кофе "американо" в первой зоне заплатите ориентировочно 2 фунта, а в отдаленных зонах от 1 фунта. По коктейлях, то в центральных барах они стоят ориентировочно от 10 фунтов. К слову, такие же цены на них (как и на суперфуд) в фешенебельных ресторанах Киева.

Инстаграмное кафе Peggy Porschen в Лондоне
Инстаграмное кафе Peggy Porschen в Лондоне / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Но если вы хотите максимально сэкономить на еде, то единственный выход – супермаркеты. Один из самых дешевых в Лондоне – это немецкий Lidl. Например, за 400 грамм свежего куриного филе заплатите 2,35 фунта, за два французских багеты 1 фунт, 6 яиц 1 фунт, а бутылку вина ориентировочно 3 фунта.

Словом, купите корзину продуктов, а заплатите за него, как за одну порцию пищи в заведении Лондона. Хотя цены там и высокие, но большие порции того стоят. Однако, будьте готовы, что во многих заведениях вас предупредят об оплате 20% за обслуживание от суммы в чеке.

Но в Лондоне во время всего отпуска не задержалась. Поехала исследовать окрестности!

Посетила знаменитый Оксфорд, чтобы увидеть одноименный университет. Город находится в 90 км от Лондона. К нему я добиралась на поезде от станции London Marylebone за 10 фунтов. Билет покупала в приложении Trainline, который удобный не только для приобретения билетов, но и для просмотра графика транспорта. Возвращалась на автобусе, ориентировочно за 12 фунтов, потому что билеты на вечерние рейсы на поезд стартовали от 20 фунтов. Правда, ехала на час дольше.

В Брайтон, который находится на южном побережье Англии за 99 км от Лондона, также съездила. К нему ехала со станции London Bright за 13 фунтов. Сюда приезжают, чтобы искупаться в море и потанцевать на местных вечеринках до утра. Кстати, его еще называют городом геев, потому что их здесь немало.

Море с высоты птичьего полета в городе Брайтон
Море с высоты птичьего полета в городе Брайтон / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

О главном вы узнали! А теперь о том, что меня удивило больше всего после оплаченных ПЦР-тестов за 5500 гривен...

В Лондоне можно сдать ПЦР и экспресс-тесты на коронавирус бесплатно. Удостоверять личность не нужно, достаточно прийти в специальные пункты, которых по городу десятки и все.

Я собиралась на фестиваль, основное требование которого было – это отрицательный результат теста на коронавирус, который сделан по меньшей мере за 24 часа до начала мероприятия. Поэтому я воспользовалась бесплатным экспресс-тестом, который мне дали в аптеке за "спасибо" без дополнительных вопросов.

Бесплатный экспресс-тест на коронавирус, который взяла в аптеке
Бесплатный экспресс-тест на коронавирус, который взяла в аптеке / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

К слову, туристам, которые возвращаются из Великобритании в Украину необходимо показать отрицательный результат ПЦР-теста (или экспресс-тест) или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации. Возможна также изоляция.

Была идея сделать тест в Лондоне, чтобы не тратить лишние деньги. Но, к сожалению, они не действительны на территории Украины. Интересно, есть ли шансы в нашей стране ввести бесплатные пункты ПЦР-тестирование, как в Лондоне и не платить за них каждый раз не менее 700 гривен?!

Выводы

Лондон – это дорогой город, но он оправдывает все ожидания. Сначала подумайте, готовы ли вы путешествовать в Великобританию во время коронавируса и потратить больше средств на ПЦР-тесты, чем на саму визу.

Откровенно, я не пожалела! Но сам факт, что их цена аналогична стартовому прайсу на отпуск в Турции сначала шокировала. А желание вновь вернуться на территорию королевы Елизаветы II, услышать британский акцент и увидеть легендарные места взяли свое.

Piccadilly Circus в Лондоне
Piccadilly Circus в Лондоне / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Конечно, на питании, экскурсиях и проживании реально сэкономить, а вот с бронированием обязательных ПЦР-тестов, то как повезет. Рекомендую все же выбрать более благоприятное время для посещения Великобритании, или забронировать необходимые тесты за несколько недель до вылета.

Стартовая цена моего путешествия на три недели в Англии (включая изоляцию) – более 21 тыс. гривен. В прайсе я учла только визу, ПЦР-тесты в Лондоне и Украине, проезд на две недели с картой Oyster и авиабилеты. Конечно, на суперфуд, билеты в соседние города, вечеринки, сувениры, британские сайдер и кофе я потратила еще более 10 тыс. гривен. Но какова окончательная сумма можно только догадываться.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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