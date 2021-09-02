Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе

Comic Con Ukraine

Будь в тренде

Готовим круассаны

Хочу в кино!

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Полетели в Рим: 5 пунктов, которые необходимо сделать каждому туристу в путешествии

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
2 сентября, 18:16
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Как насчет римских каникул осенью? Life Сегодня расскажет, что следует сделать в Риме, чтобы путешествие удалось. А также вспомним о правилах въезда в Италию
Полетели в Рим: 5 пунктов, которые необходимо сделать каждому туристу в путешествии
Полетели в Рим: 5 пунктов, которые необходимо сделать каждому туристу в путешествии

О 5 пунктах, которые должен сделать каждый путешественник в Риме рассказала тревел-эксперт Ковтун Анна, которая недавно поведала об удачных странах для путешествий осенью. Статья полезна не только вакцинированным украинцам, но и тем, кто готов сделать ПЦР-тест и изолироваться.

Специалист по вопросам туризма Ковтун Анна
Специалист по вопросам туризма Ковтун Анна / Фото: пресс-служба

Какие правила въезда в Италию?

С 31 августа вакцинированные граждане Украины могут путешествовать в Италию и не сидеть изоляцию пять дней. Но они должны соблюсти следующие требования:

  • Заполнить онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form .
  • Предоставить справки об отрицательном результате ПЦР или экспресс-тестирование на Covid-19, который должен быть сделан не более чем за 72 часа до приезда.
  • Показать сертификат о прохождении полного цикла вакцинации Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna или AstraZeneca. Последняя прививка должна быть сделана не ранее, чем 14 дней до путешествия.

Если вы не вакцинированы, но хотите посетить Рим, следующие правила для вас:

  • Заполнение онлайн-формы санитарного контроля Passenger Locator Form .
  • Предоставление справки об отрицательном результате ПЦР или экспресс-тестирование на Covid-19, который должен быть сделан не более чем за 72 часа до приезда.
  • Прохождение самоизоляции в течение 5 дней.
  • Повторное тестирование после завершения самоизоляции.

Правила вы знаете, а теперь вернемся к пяти пунктам.

Бросьте монету в фонтан Треви!

Фонтан Треви крупнейший в Риме и его габариты (высота 25.9 метров и 19.8 метров в ширину) аргументируют данный факт. Но туристы идут к нему не только из-за эстетики в стиле барокко и величия, но и чтобы традиционно бросить монетку. Для чего спросите вы? Чтобы вернуться обратно!

Бросьте монету в фонтан Треви!
Бросьте монету в фонтан Треви! / Фото: Unsplash

Традиция стала популярной после выхода фильма "Three Coins in a Fountain" в 1954-м, где играла одноименная песня Фрэнка Синатры, а три актрисы бросали монету в фонтан Треви. Поэтому до сих пор туристы не пропускают возможности загадать повторную поездку в Рим.

К слову, за один день в фонтан бросают ориентировочно 4 тыс. евро, их потом направляют на благотворительность.

Погуляйте по территории Колизея!

Амфитеатр Колизей – это следующее место после фонтана Треви, которое стоит посетить. Его называют символом Рима. И не только из-за исторического бэкграунда, во многих он ассоциируется с гладиаторскими зрелищными битвами, которые здесь происходили. И, конечно, величием, ибо там могло разместиться до 70 тыс. зрителей.

Погуляйте по территории Колизея!
Погуляйте по территории Колизея! / Фото: Unsplash

Сегодня он служит туристическим местом, куда путешественник может попасть, если приобретет билет. Их рекомендуем бронировать на официальном сайте, чтобы не стоять в очереди у Колизея и тратить время. Ориентировочная цена билета – 18 евро.

Посетите Ватикан в Риме!

Посетите самое маленькое государство в мире, которое находится на территории Рима – легендарный Ватикан! Не упустите возможность выбраться на крышу локального Собора святого Петра, чтобы исследовать город с высоты птичьего полета, а также зайдите внутрь. Его оценят любители искусства, ведь над ним работал Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти и другие легендарные личности. Внутри собора может поместиться до 16 тыс. человек. Представляете?

Посетите Собор святого Петра в Ватикане
Посетите Собор святого Петра в Ватикане / Фото: rome24.ru

И, конечно, после посещения вы не вернетесь без новых фото, ведь тамошняя архитектура впечатляет.

Попробуйте местные суперфуды!

Но не бегите сразу в заведения в самом центре Рима, которые расположены недалеко от фонтана Треви или других мейнстримных локаций. Идите в жилые районы, где едят местные. И закажите традиционную пиццу, пасту и джелато, чтобы сравнить вкус итальянской кухни в Украине и стране, где ее придумали. Поверьте, разницу вы почувствуете сразу. Прайс в заведениях не в центре будет ниже: ориентировочная цена за одно блюдо вместе с кофе от 5 евро.

Попробуйте местные cуперфуды в Риме!
Попробуйте местные cуперфуды в Риме! / Фото: Unsplash

Не возвращайтесь домой без сувениров!

Купите в локальных магазинах Рима оливковое масло, алкогольный напиток "Лимончелло" и итальянские макароны (чтобы повторить пасту, которую попробуете в заведениях). И, конечно, магнит и вино.

Не возвращайтесь домой без сувениров!
Не возвращайтесь домой без сувениров! / Фото: flickr.com

Включайте видео и узнавайте откровения о неудачных отпусках звезд

Недавно мы рассказали, какая вы вечеринка по знаку зодиака, а также курорт .

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Расслаблять мышцы лица
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как определить качество доставки еды
Хакнуть
Сольник звезды
Макс Барских
10 сентября / 20:00
5 главных концертов сентября
Первая леди на обложке украинского глянца
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
30 августа - 5 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Сколько стоит поездка в Лондон
Узнать
Чек-лист сентября
10 вещей, которые нужно успеть сделать
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять