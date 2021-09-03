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Реально ли попасть в гости к королеве Елизавете II в Лондоне? Мы проверили (репортаж)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
3 сентября, 13:09
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Букингемский дворец – настоящий центр местного туризма. Я провела в Лондоне 3 недели и успела наведаться к Королеве. Что там увидела и какой путь преодолела – рассказываю в репортаже
Реально попасть в гости к королеве Елизавете II в Лондоне? Мы проверили (репортаж)
Реально попасть в гости к королеве Елизавете II в Лондоне? Мы проверили (репортаж)

Спойлер: щепетильная королева Елизавета II не оценила бы реальность, которую я увидела у входа в Букингемский дворец. А меня "подвел" sold out.

Сколько я потратила на отдых в Лондоне в 2021 году читайте в предыдущем материале Life Сегодня.

Что следует знать о Букингемском дворце?

Букингемский дворец служит официальной резиденцией правителей Великобритании с 1837 и сегодня это штаб монархии. Здесь успели повластвовать королева Виктория, король Эдуард VII, король Георг V, и король Георг VI. И, конечно, Елизавета II, которая села на трон еще в 1952 году и до сих пор выполняет свои королевские обязанности.

Более 50 тыс. человек ежегодно посещают Букингемский дворец. Конечно, большинство из них – это не туристы, прилетевшие в Лондон, а гости королевы Елизаветы II. Среди них комиссары, епископы, послы, премьер-министры и другие важные персоны со всего мира. А для путешественников двери открыты в течение определенного времени, об этом позже.

Как дойти до Букингемского дворца? Есть несколько путей, я протестировала два

Я шла от Трафальгарской площади, неподалеку от которой находится станция метро Charing Cross. И потратила примерно 10 минут, чтобы добраться от станции до арки, ведущей в Букингемский дворец. В конце пути виднелась территория королевы Елизаветы II, а я шла к ней по идеальной дороге.

Дорога к Букингемскому дворцу
Дорога к Букингемскому дворцу / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Хотите интереснее вариант пути? Выйдите на станции метро Green Park и прогуляйтесь одноименным королевским парком 10 минут.

Green Park неподалеку одноименного метро
Green Park неподалеку одноименного метро / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

После вы сразу выйдете у пешеходного перехода рядом с Букингемским дворцом.

Выход из Green Park к Букингемскому дворцу
Выход из Green Park к Букингемскому дворцу / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Как меня встретил Букингемский дворец?

Публикой! А точнее, десятками туристов со всего мира, которые мечтали увидеть Ее Величество. Сложилось впечатление, что некоторые из них настойчиво (и наивно в то же время) ожидают выхода королевы не первый день.

Букингемский дворец и толпа туристов в Лондоне
Букингемский дворец и толпа туристов в Лондоне / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Потому что они стоят у ворот высунув голову и держатся руками за них, чтобы другие не заняли их место.

Туристы в ожидании возле ворот Букингемского дворца
Туристы в ожидании возле ворот Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Туристы в ожидании возле ворот Букингемского дворца
Туристы в ожидании возле ворот Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Взглядами в ответ их встречали полицейские, которые следили за порядком на территории.

Полиция возле Букингемского дворца
Полиция возле Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

И, конечно, двое гвардейцев в шапках из медвежьего меха, которые тоже караулили. Они еще и маршировали по несколько раз в час, что вызвало шквал эмоций у путешественников.

Букингемский дворец в Лондоне-2021
Букингемский дворец в Лондоне-2021 / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Но не все включают режим "Ожидание". Другие туристы – реалисты, поэтому делают фото и продолжают исследовать Лондон.

Туристы возле Букингемского дворца
Туристы возле Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Правда, не везде на территории можно сделать идеальные фото! У центральных ворот ждала "неожиданность" после лошадей, в которую боялись вступить туристы. Интересно, как бы отреагировали Елизавета II на такое безобразие у входа во дворец? Но запах не отпугивал туристов от того, чтобы сделать фотосессию.

Туристы в ожидании возле Букингемского дворца
Туристы в ожидании возле Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

К слову, говорят, если на крыше Букингемского дворца развевается "Юнион Джек", то Елизавета II находится во дворце. Что мы и увидели!

А где Букингемский дворец видно лучше всего?

Лучший вид на Букингемский дворец у подножия Мемориала королевы Виктории, который расположен напротив ворот. Его сделали из мрамора, а высотой он 25 метров. И официально открыли памятник еще в 1911 году.

Мемориал королевы Виктории
Мемориал королевы Виктории / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Когда стоишь возле него, то осознаешь габариты дворца, если смотреть у ворот, он выглядел меньше. Потому что в нем 775 комнат. Из них 19 государственных комнат, 52 королевские и гостевые спальни, 188 спален для персонала, 92 офисы и 78 ванных комнат. Представляете?

Букингемский дворец и толпа туристов в Лондоне
Букингемский дворец и толпа туристов в Лондоне / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Как отмечают на сайте Royal Collection Trust, Елизавета II и герцог Эдинбургский живут в северной части дворца, а комнаты на верхних этажах северной и восточной сторон занимают другие члены королевской семьи. Значительная часть первого этажа и южного крыла дворца используется персоналом, который работает на королевскую семью.

Словом, не Букингемский дворец, а "рукавичка" королевской семьи, которая привлекает всех своей значимостью. Я тоже не отказалась от фото.

Идея для фото возле Букингемского дворца
Идея для фото возле Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Пока его делала, то заметила, как почтовая служба Royal Mail выезжала из Букингемского дворца. А туристы не пропускали возможности посмотреть на работников в авто.

Почта Royal Mail, которую встретили туристы
Почта Royal Mail, которую встретили туристы / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Окей, дворец снаружи выглядит прекрасно. А как войти в заветную дверь?

Турист может попасть в Букингемский дворец и в сад, если забронируете экскурсию на сайте Royal Collection Trust. Но исключительно с июля по октябрь и для ограниченного количества туров в декабре, январе и на Пасху.

Sold out на покупку билетов для входа в Букингемский дворец
Sold out на покупку билетов для входа в Букингемский дворец / Фото: скриншот

Конечно, желающих попасть – много, поэтому билеты раскупают. Цена билета для взрослого 60 фунтов. И, как вы уже догадались, желанный билет мне не удалось приобрести, потому что на сайте был sold out.

И я не смогла увидеть королевский сад и 19 комнат, в течение года используются для официальных развлекательных и торжественных заходив. Поэтому мне остается только исследовать его в формате виртуального тура или же планировать следующую поездку и бронировать билеты раньше.

Есть более дешевые экскурсии исключительно по королевскому саду, где нет sold out, а цена билета для взрослого 16,50 фунтов.

Стоит все же идти в гости к Ее Величеству?

Приехав в Лондон можно попасть к заветному Букингемскому дворцу, где творится история с 1837 года. Конечно, если позаботитесь о билете заранее. Но с Королевой вы не встретитесь и ее присутствие сможете проследить, когда будете рассматривать архитектуру Букингемского дворца у его ворот. Стоит ли туда приходить ради фото, а не только для экскурсии? Да! Ведь только там вы почувствуете королевскую энергетику!

Узнайте также кому из королевской семьи пыталась подражать принцесса Диана.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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