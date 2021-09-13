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Як ми потрапили в місце, де знімали сцену з "Гаррі Поттера" (репортаж)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
13 вересня, 16:27
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Ми відвідали локацію, яку ви бачили в частині "Гаррі Поттер і філософський камінь". А ще прийшли в обідню залу, яка стала прототипом легендарного приміщення в Гоґвортсі. Повірте, ви завжди хотіли туди потрапити!
Як ми потрапили в місце, де знімали сцену з “Гаррі Поттера” (репортаж)
Як ми потрапили в місце, де знімали сцену з “Гаррі Поттера” (репортаж)

Я продовжую серію розповідей про подорож Англією! Нещодавно ви дізналися, скільки коштує відпустка в Лондоні в 2021-му, а також як потрапити в гості до Єлизавети II. Королева королевою, але локації, де ходив Гаррі Поттер (якого зіграв Деніел Редкліфф), неможливо пройти повз. Згодні? Тому я відвідала Оксфорд, який називають знімальним майданчиком поттеріани. Там є кілька місць, де фільмували всесвітньо відомі сюжети.

Спойлер: обідня зала коледжу в Оксфорді схожа на поттеріанську, тому в Google їх часто плутають.

Як дістатися Оксфорда?

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Я їхала з Лондона від станції Marylebone прямим поїздом 1 год 15 хв. Квиток, який я бронювала через додаток Trainline, коштував 10 фунтів. Але це не єдина транспортна зупинка, звідки вирушають у світ поттеріани. Є можливість виїхати поїздом з London Bright, де ціна квитка в день моєї поїздки була від 20 фунтів.

Територія коледжу Церкви Христа, який входить до складу Оксфордського університету
Територія коледжу Церкви Христа, який входить до складу Оксфордського університету / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Де шукати локації, які знімали у фільмі "Гаррі Поттер"?

На території Оксфорда їх кілька. Я вирушила до коледжу Церкви Христа (англ. – Chris Church), який входить до складу Оксфордського університету ще з 1546 року. Тому на території я зустрічала не тільки шанувальників поттеріани, а й учителів та студентів. І, мабуть, декому з них уже набридли натовпи туристів, які випадково заходять у двері з написом Private в пошуках магії.

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Коледж Церкви Христа, який входить до складу Оксфордського університету
Коледж Церкви Христа, який входить до складу Оксфордського університету / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Вхідний квиток коштував 16 фунтів, його я забронювала на офіційному сайті – це була одна з вимог. За цю суму я отримала безлімітний час аж до 17:00 і мультимедійного гіда, який мене привів до поттеріанської локації з фільму. Дорогою я насолоджувалася архітектурним мистецтвом і шукала аналогії з побаченим у поттеріані.

І ось вони – сходи Бодлі!

"А професорка Макґонеґел вийде?" – перше, що спало на думку, коли я побачила Бодліанські сходи з першої частини серіалу – "Гаррі Поттер і філософський камінь".

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Сходи Бодлі, де знімали сцену зустрічі професорки Макґонеґел та учнів Гоґвортсу
Сходи Бодлі, де знімали сцену зустрічі професорки Макґонеґел та учнів Гоґвортсу / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Професорка Макґонеґел на сходах Бодлі
Професорка Макґонеґел на сходах Бодлі / Фото: Pinterest

Сходи Бодлі, де знімали сцену зустрічі професорки Макґонеґел та учнів Гоґвортсу
Сходи Бодлі, де знімали сцену зустрічі професорки Макґонеґел та учнів Гоґвортсу / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Не питайте чому, а згадайте момент з фільму, коли Макґонеґел вперше знайомиться з учнями Гоґвартсу.

Сцена з поттеріани на сходах Бодлі
Сцена з поттеріани на сходах Бодлі / Фото: скріншот

Сцена з першої частини поттеріани, де професорка Макґонеґел зустрічає учнів Гоґвортсу
Сцена з першої частини поттеріани, де професорка Макґонеґел зустрічає учнів Гоґвортсу / Фото: скріншот

Сцена з першої частини поттеріани, де професорка Макґонеґел зустрічає учнів Гоґвортсу
Сцена з першої частини поттеріани, де професорка Макґонеґел зустрічає учнів Гоґвортсу / Фото: скріншот

Згадали? У мене була схожа реакція, як у Рональда Візлі. А як тут втриматися, коли усвідомлюєш, що цими сходами ходили ще з 1805 року, і багато хто із цих осіб творив історію. Тут навчався Фредерік Ліндеманн (він був науковим радником Вінстона Черчілля), а також Альберт Ейнштейн, який тимчасово отримав членство в коледжі, як відзначають на сайті Christ Church.

Сцена з першої частини поттеріани, де професорка Макґонеґел зустрічає учнів Гоґвортсу
Сцена з першої частини поттеріани, де професорка Макґонеґел зустрічає учнів Гоґвортсу / Фото: скріншот

Сходи – це не тільки місце для фото і нагадування про легендарні сцени з поттеріани. Вони ще й ведуть до зали, якою надихнулися на створення їдальні в Гоґвортсі.

Як виглядає аналог зали Гоґвортсу?

Велично! До 1870 року ця зала була найбільшою серед усіх коледжів Оксфорду, а сьогодні це звання у зали в Кібл-коледжі. Кажуть, що його хол більший лише на 1 метр.

Зала в коледжі Церкви Христа
Зала в коледжі Церкви Христа / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Надихнувшись обідньою залою в коледжі Церкви Христа, створили їдальню Гоґвортсу і її декорації. Чи є у них спільне? Так! Тому не дивуйтеся, якщо в Google знайдете статті, в яких зазначено, що це справжня зала поттеріани. Їх плутають. І на одному з українських сайтів я побачила, що це нібито обідній хол зі знімального майданчика.

Фейкова інформація про залу Гоґвортсу, бо її знімали не в коледжі Церкви Христа
Фейкова інформація про залу Гоґвортсу, бо її знімали не в коледжі Церкви Христа / Фото: скріншот

Спочатку побачене в коледжі нагадало традиційну залу Гоґвортсу, але вона все ж менша. Не вистачало тільки Гаррі Поттера, Рона Візлі, Герміони Грейнджер і їжі на столі, щоб повірити, що це школа чарівників.

Легендарна їдальня Гоґвортсу з поттеріани
Легендарна їдальня Гоґвортсу з поттеріани / Фото: скріншот

І, звичайно, стелі зі свічками і з ефектом неба.

Магічна їдальня Гоґвортсу з поттеріани
Магічна їдальня Гоґвортсу з поттеріани / Фото: скріншот

На стінах у холі висять портрети викладачів коледжу Церкви Христа. Звичайно, директора Альбуса Дамблдора або професора Мінерви Макґонеґел я не побачила, але зате тут є зображення королеви Єлизавети II. Її статуетку розмістили по центру біля "високого столу". У поттеріані на цих місцях сиділи вчителі. Поруч розміщений портрет засновника коледжу Церкви Христа Генріха VIII, який був королем Англії з 1509 до 1547 року.

Статуетка королеви Єлизавети ІІ в центрі обідньої зали
Статуетка королеви Єлизавети ІІ в центрі обідньої зали / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

До речі, зала працює з XVI століття, а студенти тут досі харчуються тричі на день. Словом, це один з аргументів, чому вона часто закрита для туристів, тому стежте за графіком на офіційному сайті коледжу.

Правила пандемії також нагадали про реалії, тому без маски я сюди не пройшла. Доглядач ходив по залі, ретельно контролюючи дотримання коронавірусних вимог, відстежуючи кожен крок і погляд відвідувачів.

Зала в коледжі Церкви Христа
Зала в коледжі Церкви Христа / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Де знайти справжню їдальню з фільму "Гаррі Поттер"?

Якщо хочете побачити реальну їдальню, де знімали сцени поттеріани, то прямуйте не в Церкву Христа, а на студію Warner Bros. Але в Оксфордському коледжі ви також відчуєте магічну атмосферу. І незмінно будете шукати інтер'єри, які бачили у фільмі. Наприклад, ось ще один з кадрів на сходах Бодлі. Хочете подивитися?

Сцена з поттеріани на сходах Бодлі
Сцена з поттеріани на сходах Бодлі / Фото: скріншот

Нещодавно ми розповіли, які 5 must do треба зробити кожному туристу в Римі.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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