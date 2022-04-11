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Как эмигрировать в США украинцам без визы – ответил эксперт

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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11 апреля, 17:00
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Украинцы могут воспользоваться гуманитарным паролем, чтобы пересечь границу. Но есть одно "но"
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Эмиграция украинцев из-за войны, которую начала Россия, продолжается. "Сегодня" рассказывали об особенностях переезда в Норвегию и Италии, где есть временная защита для украинцев. В США специальные программы отсутствуют, но действует гуманитарный пароль (Humanitarian parole, – ред). О его плюсах и минусах рассказала эмиграционный эксперт с 15-летним опытом работы Наталья Блендюк.

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Что такое гуманитарный пароль?

Humanitarian parole – это разрешение на неотложный въезд в США (в случае чрезвычайных ситуаций, например, войны) и временное проживание в течение года. Гуманитарный пароль актуален только для людей, не имеющих визы для въезда в США. Эксперт рекомендует попробовать все же открыть визу.

Если вы хотите временно приехать в США к своим родственникам или друзьям, попробуйте сначала открыть визу В1/В2. После активации Humanitarian parole, визу получить сложно. Консульство негативно реагирует на полученный пароль – возможность положительного результата визы минимальна, – отмечает эксперт.

Как получить гуманитарный пароль?

Для получения гуманитарного пароля украинцы должны пройти границу пешком с территории Мексики или Канады. Следующий шаг – сказать пограничной полиции о необходимости гуманитарного пароля, показав паспорт гражданина Украины.

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Работник таможни позвонит вашему знакомому, который проинформирован о вашем приезде (номер работнику вы дадите самостоятельно). Друг или родственник должен подтвердить знакомство между вами. Затем вам прикрепят к паспорту белую карточку с надписью "Paroled" с указанием срока пребывания в США.

Процедура гуманитарного пароля легальна - вы не нарушаете эмиграционный закон, если будете находиться в стране в пределах разрешенного срока.

Какие плюсы гуманитарного пароля?

У украинцев есть шанс официально трудоустроиться после полученного гуманитарного пароля. Они могут подать документы на получение разрешения на трудоустройство (Work Authorization). Разрешение получат не менее чем за 6 месяцев. В процессе получения разрешения, вам также дадут идентификационный номер (Social Security Number).

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Адвокаты рекомендуют сразу обратиться в Службу социального обеспечения (Social Security Administration) и заполнить заявление на быстрое получение Social Security Number. Он понадобится не только для оформления на работу в будущем, но и для оплаты налогов, открытия счета в банке, аренды квартиры и медицинского страхования.

Украинцы, которые приехали с детьми и получили гуманитарный пароль, могут оформить их в школу. Необходима будет медицинская карта с отметками о вакцинации. Часто школы требуют табеля с оценками предыдущих классов.

Не забывайте, что украинец с гуманитарным паролем должно покинуть США после 12 месяцев пребывания. Обучение ребенка и проживание в стране можно продолжить, если воспользуетесь программой воссоединения семьи.

Единственный выход – семейное воссоединение (если у вас есть основания для этого). Получить статус беженца украинцы не могут. Должны быть веские причины, признанные страной (война – это не аргумент согласно законам США). Процесс получения статуса иногда длится годами и часто завершается с отрицательным результатом, – отмечает эксперт.

Мы рассказывали, как эмигрировать в Болгарию и жить в туристических отелях бесплатно.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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