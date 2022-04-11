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Як емігрувати до США українцям без візи – відповіла експертка

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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11 квітня, 17:00
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Українці можуть скористатися гуманітарним паролем, щоб перетнути кордон. Але є одне "але"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Еміграція українців через війну, яку розпочала Росія, триває. "Сьогодні" розповідали про особливості переїзду до Норвегії та Італії, де є тимчасовий захист для українців. У США спеціальні програми відсутні, але діє гуманітарний пароль (Humanitarian parole. – Ред). Про його плюси та мінуси розповіла еміграційна експертка з 15-річним досвідом роботи Наталія Блендюк.

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Що таке гуманітарний пароль?

Humanitarian parole – це дозвіл на невідкладний в’їзд до США (у випадку надзвичайних ситуацій, наприклад, війни) та тимчасове проживання протягом року. Гуманітарний пароль актуальний лише для осіб, які не мають візи для в’їзду до США. Експертка рекомендує спробувати все ж відкрити візу.

Якщо ви хочете тимчасово приїхати до США до своїх родичів чи друзів, спробуйте спершу відкрити візу В1/В2. Після активації Humanitarian parole візу отримати складно. Консульство негативно реагує на отриманий пароль - можливість позитивного результату візи мінімальна, – зауважує експертка.

Як отримати гуманітарний пароль?

Для отримання гуманітарного пароля, українці мають пройти кордон пішки з території Мексики чи Канади. Наступний крок – зауважити прикордонній поліції про потребу гуманітарного пароля, показавши паспорт громадянина України.

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Працівник митниці зателефонує вашому знайомому, який проінформований про ваш приїзд (номер працівнику ви дасте самостійно). Друг чи родич має затвердити знайомство між вами. Опісля вам прикріплять до паспорта білу картку з надписом "Paroled" з зазначенням терміну перебування в США.

Процедура гуманітарного паролю легальна, тож ви не порушуєте еміграційний закон, якщо перебуватимете в країні в межах дозволеного терміну.

Які плюси гуманітарного пароля?

В українців є шанс офіційно працевлаштуватися після отриманого гуманітарного пароля. Вони можуть подати документи на одержання дозволу про працевлаштування (Work Authorization). Дозвіл отримають щонайменш як за 6 місяців. У процесі отримання дозволу ви також одержите ідентифікаційний номер (Social Security Number).

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Адвокати рекомендують одразу звернутися до Служби соціального забезпечення (Social Security Administration) та заповнити заяву на швидке отримання Social Security Number. Він знадобиться не лише для оформлення на роботу в майбутньому, а й для оплати податків, відкриття рахунку в банку, оренди квартири, медичного страхування тощо.

Українці, які приїхали з дітьми та отримали гуманітарний пароль, можуть оформити їх до школи. Необхідною буде медична картка з позначками про вакцинацію. Часто школи вимагають табель з оцінками попередніх класів.

Не забувайте, що українець з гуманітарним паролем має покинути США після 12 місяців перебування. Навчання дитини та проживання в країні можна продовжити за умови, якщо скористаєтеся програмою возз’єднання сім’ї.

Єдиний вихід – сімейне возз’єднання (якщо у вас є підстави на це). Отримати статус біженця українці не можуть. Мають бути вагомі причини, визнані країною (війна – це не аргумент згідно з законами США). Процес отримання статусу інколи триває роками і часто завершується з негативним результатом, – зауважує експертка.

Ми також розповідали, як емігрувати до Болгарії та жити в туристичних готелях безкоштовно.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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