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Как эмигрировать в Болгарию и жить в туристических отелях бесплатно

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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4 апреля, 18:40
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О международной защите и временной защите – в материале "Сегодня"
Эмиграция украинцев в Болгарию
Эмиграция украинцев в Болгарию / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сегодня" продолжают рассказывать об эмиграции украинцев в разные уголки мира. Об особенностях переезда в Норвегию и Хорватию вы узнали в предыдущих статьях. На очереди – эмиграция в Болгарию. На каких условиях украинцы будут находиться в стране и как сэкономить на болгарской жизни – в материале.

Правила въезда

Украинцам необходимо иметь хотя бы один документ, подтверждающий личность. Например, паспорт, ID-карту, водительское удостоверение, дипломы, банковские карты, трудовую книжку или документы на имущество.

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Если у вас нет документов, сообщите об этом пограничной полиции. На пограничном переходе вы сможете выбрать один из двух видов статуса для дальнейшего пребывания в Болгарии.

Статусы для официального пребывания

Беженцы в Болгарии получают один из статусов: временной защиты (сроком на один год с социальной поддержкой государства) или международной защиты (пребывание за свой счет в течение 90 дней). Сообщите о выборе статуса пограничной службе.

Преимущества временной защиты

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Процедура получения статуса длится от 5 до 15 минут. Достаточно обратиться к пограничной полиции, Государственному агентству по делам беженцев или в другие органы Министерства внутренних дел (миграции, полиции), чтобы получить статус.

/ Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Кто может подать заявление на временную защиту:

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  • граждане Украины, проживавшие в стране до 24 февраля 2022 года;
  • люди с иностранным гражданством (или без гражданства), покинувшие территорию Украины из-за боевых действий.

Украинцы со статусом временной защиты получат:

  • право на пребывание на территории Болгарии;
  • социальную помощь;
  • неотложную медицинская помощь. Дополнительно медицинскую поддержку получают уязвимые группы людей: дети до 18 лет, дети-сироты, беременные женщины, разведенные родители с несовершеннолетними детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью;
  • право на регистрационную карту иностранца, которому предоставлена временная защита;
  • право на трудоустройство, профессиональное обучение, образование для учащихся и доступ к детскому саду для детей до шести лет;
  • бесплатное проживание и трехразовое питание.

Право на пособие на проживание и питание в местах проживания, зарегистрированных в Национальном туристическом реестре и трехразовое питание. Помощь оказывается на срок до трех месяцев. Такие же права будут иметь люди, которые захотят получить доступ к рынку труда в стране, и эта помощь будет предоставляться до одного месяца со дня обращения. Ожидается, что срок действия программы будет с 24.02.2022 по 31.05.2022, – пишут на портале для украинцев Bulgaria for Ukraine.

Важное о международной защите

Процедура получения статуса о международной защите длится от 2 до 21 месяца. Процесс более сложный и длительный по сравнению с получением статуса временной защиты. Международная защита предоставляется после подачи письменного заявления в пограничную полицию, Государственное агентство по делам беженцев или другие органы Министерства внутренних дел (миграция, полиция).

Международную защиту может получить человек из любой страны, если его жизни что-то угрожает (например, преследование). Люди имеют право оставаться в Болгарии до принятия решения о статусе. Учтите, возможен отказ в статусе.

/ Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Люди со статусом международной защиты получат:

  • право на пребывание на территории Болгарии;
  • возможность трудоустроиться без специального разрешения, учиться в государственных школах и университетах, получить право на воссоединение с семьей и гражданство в Болгарии через пять лет;
  • консультации по условиям международной защиты.

Необходимы контакты для беженцев в Болгарии

По дополнительным вопросам звоните на горячую линию для беженцев с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00:

  • 00359 2 980 20 49
  • 00359 2 981 33 18

В выходные дни звоните по номеру телефона 00359 8888 с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

Читайте также: почему украинцам в Польше нужен номер PESEL – преимущества и как получить

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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