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2 сложности для беженцев в Милане – личный опыт украинки

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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8 апреля, 17:30
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Арендовать жилье эмигрантам и найти общий язык с местными – задача со звездочкой
Эмиграция украинцев в Милан
Эмиграция украинцев в Милан / Фото: Коллаж: Сегодня

Италия во время войны в Украине не ассоциируется со словами Dolce vita у переехавших эмигрантов. Единственные ассоциации – это с неизвестным, которое нужно "распробовать" переселенцам. Хотя жизнь к такому не готовила. О собственном переезде рассказала пиарщик Юлианна Ходаковская из Украины, которая оказалась в Милане. Как получить статус временной защиты и с чем придется столкнуться – в материале.

Алгоритм действий на Севере Италии

Проверьте наличие и действительность загранпаспорта. При необходимости обратитесь в Генеральное консульство Украины в Милане (или другом городе) по телефону +393487254038.

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Заполните онлайн форму для переселенцев посольства/консульства Украины в Италии с учетом региона.

  • Если вы в регионах Campania, Basilicata, Calabria, Puglia или Sicilia – форма по ссылке.
  • Для регионов Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Sardegna, Molise – форма по ссылке.
  • Украинцам в регионах Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto-Adige, Valle D’Aosta или Veneto – необходимо заполнить форму по ссылке.

Эмиграция украинцев в Милан
Эмиграция украинцев в Милан / Фото: Pexels

Сделайте тест на коронавирус в течение 48 часов после въезда в Италию в отделении санитарной службы по месту жительства. В том же отделении санитарной службы получите код STP (или карту SSR для детей и беременных женщин), чтобы получить доступ к системе медицинского обслуживания.

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Сообщите местным органам Италии в течение 8 дней после въезда о своем присутствии на территории страны, обратившись в представительство полиции (Polizia di Stato: Questura/Commissariato).

В местном отделении полиции узнайте, как получить статус временной защиты в Италии (Рermesso di soggiorno). Помните, что актуальность статуса – 12 месяцев с возможностью продления на год.

Со статусом временной защиты украинца обеспечивают жильем, едой, одеждой, финансовой помощью (в сумме 300 евро), обслуживают в медицинских клиниках и трудоустраивают.

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С чем могут возникнуть сложности?

1. С итальянским языком, если вы его не знаете. Знание английского не всегда поможет найти общий язык в отделе эмиграционных служб Милана.

Сложность состоит в том, что итальянцы почти не говорят на других языках, даже в отделах иммиграционных служб вся информация на итальянском , а работники говорят только на родном языке. Я была среди первых украинцев, которые обратились с просьбой оформить временное пребывание в Милане, ведь понимала, что пройдет еще несколько дней и очереди станут нескончаемыми, – отметила пиарщик Юлианна Ходаковская.

Если планируете остаться в Италии на длительный период – готовьтесь учить язык. Желающих записывают на бесплатные языковые курсы итальянского (предлагают по усмотрению коммуны, в которой находится переселенец).

  • Аренда жилья – еще один проблематичный пункт, если планируете снять его менее чем на 6 месяцев и официально не оформлены на работе.

Если у вас есть ресурсы арендовать жилье, готовьтесь к трудностям. Аренда в Милане минимум на полгода и только при наличии рабочего контракта и банковских гарантий. Мой опыт основывается больше на помощи друзей, а не государства и организаций, – отмечает пиарщик Юлианна Ходаковская.

Подробнее об эмиграции в Милан читайте на Vogue.ua.

Мы рассказывали, как эмигрировать в Болгарию и жить в туристических отелях бесплатно.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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