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3 рецепта весенних коктейлей с комбучей для хэлси-тусовщиков

Сегодня, 16:30

С джином, водкой и в формате "Маргарита"

Недавно мы рассказывали, какие целебные свойства трендовой классической комбучи. А сегодня поделимся неожиданными рецептами с чайным грибом, но в алкогольных интерпретациях. И да, он для тех, кто хочет быть "хэлси", но и не может отказаться от вечеринок.

Кстати, о вечеринках: если вы в поисках классных подарков под весеннее настроение для ваших родных, то воспользуйтесь нашим календарем. Потому что в нем десятки идей, которые можно воплотить не только на 8 Марта.

"Розовый джин-комбуча"

Рецепт понравится любителям джина и классического вкуса комбучи без примесей. Но по желанию можете выбрать комбучу с интересным вкусом, например, манго.

Ингредиенты

  1. 60 мл джина;
  2. 30 мл ликер "Кампари";
  3. 15 мл свежего лимонного сока;
  4. Половина чайной ложки натертого свежего имбиря;
  5. 150 мл оригинальной комбучи (охлажденной);
  6. Две дольки лимона для украшения.

Розовый джин-комбуча
Розовый джин-комбуча
Фото: bonappetit

Приготовление:

  1. Добавьте джин, "Кампари", лимонный сок и имбирь в чашу приготовления и смешайте;
  2. Добавьте комбучу и перемешайте снова;
  3. Процедите смесь через сито в наполненный льдом стакан;
  4. Добавьте две дольки лимона для дизайна.

"Цитрусовая маргарита с комбучей"

Понравится тем, кто любит классическую "Маргариту" и выразительный вкус цитрусовых.

Ингредиенты на 2 порции

  1. 90 мл 100% текилы;
  2. 60 мл ликера "Куантро";
  3. 1 апельсин выжатый;
  4. 2 лайма, сочные;
  5. 180 мл комбучи;
  6. Щепотка молотой куркумы (по желанию);
  7. Листья мяты для дизайна.

Цитросувая маргарита с комбучей
Цитросувая маргарита с комбучей
Фото: loveleafco

Приготовление:

  1. Все ингредиенты кроме лайма, комбучи и мяты смешайте в посуде со льдом;
  2. Процедите полученную смесь и заполните ею ¾ бокала;
  3. Долейте комбучу в стакан и добавьте мяту.

Для украшения: смешайте две чайные ложки порошка чили и 2 ложки соли. Затем проведите по краю стакана лаймом и окуните стакан в смесь соли и чили.

"Комбуча Хайбол"

Этот вариант для тех, кто любит коктейли большого формата в стакане хайбол. И не изменяет классической водке, если речь идет о выборе алкогольного бэкграунда коктейля.

Ингредиенты

  1. 45 мл классической водки;
  2. Слайс свежего лайма;
  3. 2 чайные ложки сиропа;
  4. 90 мл комбучи со вкусом имбиря.

Комбуча Хайбол
Комбуча Хайбол
Фото: bonappetit

Приготовления:

  1. Взболтайте водку, сок лайма и классический сироп в стакане со льдом;
  2. Перелейте в посуду;
  3. Сверху добавьте комбучу;
  4. Украсьте лимоном по желанию.

Недавно мы рассказали, почему нельзя пить шампанское с блинами на Масленицу.

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Источники: bonappetit , loveleafco
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