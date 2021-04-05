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Как сделать домашний бар? Раскладываем по полочкам количество алкоголя, бокалов и навыков

Сегодня, 20:23

По советам профессионального бармена

Карантин – карантином, но вечеринки дома никто не отменял. Поэтому мы с профессиональным барменом Русланом Сухотеплым, который недавно рассказывал об эксклюзивном "Тайском сауэре", обсудили фишки домашнего бара и как его сделать. О правильном формировании коктейльной карты, выборе алкоголя и популярных ошибках домашних барменов читайте в статье.

Бармен Руслан Сухотеплый
Бармен Руслан Сухотеплый
Фото: F.U.L.L bar

Формирование коктейльной карты бара

Первый шаг в создании бара – формирование карты коктейлей. Чтобы она не разочаровала и была корректной, вспомните любимые коктейли друзей и ваши. На основе предпочтений и формируйте список алкоголя, который будет основой бара.

Если все же попадете "в яблочко" с выбором, будьте готовы к вечеринкам 24/7 в течение карантина. И ваш дом, после объявления новости о домашнем баре, может выглядеть, как на гифке. Но не забывайте о безопасности и ограничивайте количество гостей!

Но если с анализом проблемы, то купите семь бутылок алкоголя, которые являются основой сотен кисло-сладких коктейлей и аперитивов. Не прогадаете, поскольку их любит большинство ценителей вкусных напитков.

И помните главное: алкогольная база в баре – это крепкий универсальный алкоголь, который должен сочетаться с максимальным количеством коктейлей. Словом, подборка из семи бутылок, о которых расскажем далее.

Какой алкоголь покупать

Универсальные напитки: цитрусово-травяной аперитив "Апероль" или "Кампари", который подойдет к горьким крепким коктейлям и шприцам. Также американское виски, ром и водка, без которой никуда (она хорошо раскрывает фруктовые сочетания в коктейлях). И джин – основа для кисло-сладких историй в карте.

Одна из важнейших единиц – красный вермут, потому что он является основой почти всей крепкой классики, например "Бульвардье" или "Негрони". Вангуем, здесь вы сразу подумали: "его мы возьмем первым". И на десерт – бутылка игристого, ее также купите, она пригодится для коктейлей формата "шприц". В случае, если захотите, глотнув "Апероль", улететь мысленно в Италию, или же просто выпить просекко.

Важно! Покупая семь заветных бутылок, которые должны сделать вас чуточку счастливее во время карантина, обратите внимание на прайс. Выбирайте алкоголь по средним ценам, потому что джин за 200 гривен не подарит гастро-удовольствия. А вот бутылка со средним ценовым диапазоном 400-500 гривен поразит вкусовые рецепторы. Главное – не перебрать и на следующее утро не жалеть о домашнем алкобаре. И если у вас коронавирус, то не употребляйте алкоголь вообще, даже если сделали алкогольный бар недавно, лучше угостите друзей.

Что-то кроме алкоголя

Но не алкоголем единственным в баре. Нужен также лед – главный ингредиент после алкоголя, который регулирует температуру и вкус коктейля. Выбирайте для льда стандартную форму "колокольчик" и заморозьте больше, потому коктейлям без него не бывать.

Если замораживать лед дома – не ваша тема, то воспользуйтесь лайфхаком с бутылкой. В половину бутылки налейте воды, поставьте замораживать в горизонтальном положении. Когда жидкость застыла – вытаскиваете, затем выливаете смесь коктейля в бутылку, взбалтывают (как в шейкере) и выливаете уже охлажденный коктейль в стакан. Гениально, не так ли?

Но это еще не все. Второй и любимый лайфхак бармена Руслана: заморозить часть воды сразу в бокале, например "олд фешен". После заморозки вы получите лед, куда можно высыпать смесь коктейля, охладить ее и наслаждаться напитком.

Со льдом понятно, теперь к основным ингредиентам в рецептурах. В баре понадобится минеральная вода, цитрусовые (из них делают фреши для коктейлей), соки и сиропы (популярные вкусы – арбуз, малина и бузина). Еще приобретите биттер, король на рынке – Angostura, который стоит около 500 гривен, а хватит его на годы.

Как готовить

Алкогольная карта выбрана и осталось сделать коктейли. И стоит приобрести барменские девайсы для их приготовления о которых мы писали ранее.

Готовьте по рецепту, поскольку формат "на глаз" не сработает. Есть классическая матрица – соотношение алкоголя для приготовления коктейлей, которую можно использовать дома.

Рецептура:

  1. 15 мл сладкого сиропа;
  2. 25 мл свежевыжатого сока цитрусовых;
  3. 30 мл сока;
  4. 50-60 мл алкоголя.

Если хотите приготовить рецепты сложнее, как в классических сауэрах, то матрица такова:

  1. 15 мл сиропа;
  2. 25 мл лимонного фреша;
  3. 50 мл алкоголя.

Вы можете также воспользоваться приложениями Jigger, Mix lab и Cocktail List, где в свободном доступе есть сотни популярных рецептов.

Для подачи коктейлей дома выберите универсальные стаканы: "олд фешен", "купе" или "шале".

Чего не стоит делать

  1. Забывать о коктейльной матрице и готовить в неправильных пропорциях. Готовьте по рецепту и сможете обойти мем "Ожидания и реальность" для своих коктейлей.
  2. Акцентировать внимание только на алкоголе и забывать о важных ингредиентах в баре: соке или минералке. Должен быть полный набор из льда, сиропа и других составляющих в рецептуре коктейлей.
  3. Надеяться, что после приглашения друзей, с семи бутылок полными останутся хотя бы три. Если будете готовить исключительно по рецептуре и на качественном алкоголе, то гости оценят ваш бар. И вопрос "когда откроют бары города" автоматически отпадет, потому что ваш станет любимым.

Недавно мы рассказали, какой алкоголь любит и как отдыхает популярный шоумен Владимир Остапчук.

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