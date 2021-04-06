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7 девайсов для тех, кто любит вино! Советуем купить на время карантина

Сегодня, 20:30

Термометр для вина и "умный" штопор

Думали, что одних бокалов достаточно для наслаждения вином, а покупать закрутку для напитка вообще не обязательно? Мы вас удивим, или разочаруем – этого мало. Поэтому сохраняйте "пакет" девайсов, которые сделают ваши вечера с питьем вина качественные и вкусные. Актуально для карантина, когда вино – частый гость дома. И не возражайте!

Электронный штопор

"Умный" штопор сохранит ваши нервные клетки и автоматически удалит с лексикой фразу "Как вообще эту бутылку откупорить?". С ним вы не будете тратить около двух минут времени (как с классическим), здесь достаточно до пяти секунд для открытия.

"Умный" штопор
"Умный" штопор
Фото: www.mx.by

Электронный штопор работает от зарядки как телефон и его достаточно заряжать раз в месяц.

Ориентировочная цена: 600 гривен.

Термометр для вина

Температуру следует измерять во время карантина не только себе, но и вину, которое вы будете пить на ужин. От нее зависит вкус напитка! Приобретите термометр в формате браслета и отслеживайте правильные цифры:

  • Красное вино – до 17 градусов;
  • Розовое вино – до 13 градусов;
  • Белое вино – до 13 градусов;
  • Игристые вина – 12 градусов.

Термометр для вина
Термометр для вина
Фото: Instagram: ibar_store

И прекратите пить "горящее" или наоборот "морозное" вино. Акцентируйте внимание на цифрах и винная история раскроется правильно.

Ориентировочная цена: 300 гривен.

Вакуумная пробка

Пробка такого формата необходима, как и бокал с которого вы пьете. Потому оставлять откупоренную вино на несколько дней, а потом снова его употреблять – рискованно. Так как запах выветривается, а с вакуумным пробкой бутылка герметично закрыта и напиток не будет портиться.

Их используют в ресторанах для продления жизни вину, которое откупорили. Дома советуем взять вакуумную пробку в привычку.

Вакуумная пробка
Вакуумная пробка
Фото: olx.ua

Ориентировочная цена: 150 гривен.

Аэратор для вина

Если вы ценитель вкусного вина – приобретите электронный аэратор. Он насыщает напиток кислородом, который открывает новые вкусы в бутылке для наслаждения. А букет ароматов после применения откроется на максимум. Эти ключевые особенности девайса помогут вам познакомиться с напитком ближе.

Аэратор для вина
Аэратор для вина
Фото: ibar.org.ua

Ориентировочная цена: 1000 гривен.

Дроп-стоп

Купили дроп-стоп? Забудьте, что на следующей вечеринке вы можете случайно перелить вино на белую рубашку. Потому что устройство создали именно для того, чтобы уберечь вас от неожиданностей. Преимущества дроп-стопа: удобный, долговечный и экономит вино (так вы теперь не будете его проливать). И как вы без него жили...

Дроп-стоп
Дроп-стоп

Ориентировочная цена: 150 гривен.

Охладитель для вина

Охладитель в формате стержня для тех, кто не любит класть вино в холодильник. Его надо хранить в морозильной камере и тогда эффект охлаждения вина за 10 мин не заставит себя ждать.

Охладитель для вина
Охладитель для вина
Фото: bermuda.desertcart.com

Ориентировочная цена: 350 гривен.

Маркеры для бокалов

Маркеры покупайте для настроения и отметки бокалов. Идеально подойдут для вечеринки, чтобы гости отметили свою единицу конкретной насадкой. На рынке их делают в широком дизайне и обычно они яркие. Есть варианты, которые прикрепляют на ножку бокала, или же в формате магнитов – на стекло.

Маркеры
Маркеры
Фото: belgusto.com

Ориентировочная цена: 120 гривен за 10 штук.

Недавно мы рассказали, какой алкоголь любит и как отдыхает популярный шоумен Владимир Остапчук.

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Источники: www.mx.by , Instagram: ibar_store , olx.ua , ibar.org.ua , Good Wine , belgusto.com , bermuda.desertcart.com
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