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Как купить хлеб: онлайн-карта продовольственных магазинов Украины

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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1 марта, 21:50
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Когда заканчивается комендантский час, украинцы выходят на улицу, чтобы пополнить продуктовые запасы. Рассказываем, где работают магазины
Где купить хлеб - онлайн-карта магазинов
Где купить хлеб - онлайн-карта магазинов / Фото: Коллаж: Сегодня

Где купить хлеб, гречку и масло, какие магазины работают и где они находятся – пожалуй, самые распространенные вопросы в наше время. Все благодаря агрессору – России и ее предводителю психопату Путину.

Чтобы хоть немного облегчить нам жизнь, Telegram-канал Ukraine Now опубликовал ссылку на карту, где помечены все продовольственные магазины Украины. Пользователи смогут найти:

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  • Название магазина/торговой сети.
  • Часы работы конкретных магазинов в разных городах.
  • Адреса магазинов.
  • Статус работы торговых точек.

Онлайн-ресурс будут регулярно обновляться, новые торговые сети и отдельные магазины будут добавляться. По состоянию на 1 марта 2022 карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка и ЭКО маркет.

Посмотреть карту можно по ссылке: https://bit.ly/3HycQhV.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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