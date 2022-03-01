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Белла Хадид публично поддержала Украину и пожертвовала часть денег, заработанных на Неделе моды

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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1 марта, 19:40
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Супермодель призналась, что ей стыдно ходить по подиуму, когда в Европе происходят такие ужасные события
Белла Хадид публично поддержала Украину
Белла Хадид публично поддержала Украину / Фото: instagram.com/bellahadid

Шестой день вторжения России в Украину показал, что мы победим, выстоим, выживем! На другое просто не имеем права, тем более что нас поддерживает весь мир.

Белла Хадид выступила в поддержку коллеги Мики Арганьяраз, которая пообещала пожертвовать часть своего заработка на Неделе моды украинским организациям. С вторжением в Украину российских войск и геополитическим кризисом в Европе все остальное, похоже, стало безразлично.

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25-летняя Белла Хадид поддержала свою коллегу, которая в сторис в Instagram объявила, что пожертвует часть своего дохода от участия в Неделе моды украинским организациям.

Мика Арганьяраз поддержала Украину
Мика Арганьяраз поддержала Украину / Фото: Инстаграм

Я должна сказать, что это очень странно — гулять по модным показам, зная, что на том же континенте идет война. Я пожертвую часть своего заработка на этой Неделе моды на помощь украинским организациям. Моим друзьям-моделям и коллегам, а также всем тем, кто борется с этим чувством, – возможно, это то, чему мы все могли бы способствовать.

Многие другие модели, включая Беллу, разделили ее идею и присоединились к инициативе. Модель написала в сторис в Instagram:

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Белла Хадид поддержала Украину
Белла Хадид поддержала Украину / Фото: instagram.com/bellahadid

У нас много украинских друзей, коллег, моделей, продюсеров, кастингов, и видеть недостаток общения/знаний о войне, которая затихает, очень и очень грустно. Невероятно странно, что участие в показах мод является нашей работой, особенно в такое время. Я заставляю людей нашей отрасли проводить исследования и открыто обсуждать тот ад, который происходит по соседству, — продолжила она.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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