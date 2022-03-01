Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Первый день весны в Украине. Кадры, которые должен увидеть каждый россиянин, поддерживающий Путина

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 марта, 12:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нельзя без слез смотреть на то, во что фашисты превратили нашу страну! Мы желаем вам, россияне, чтобы и вас так "спасали" долго и мучительно
Первый день весны 2022 года в Украине мир не забудет никогда
Первый день весны 2022 года в Украине мир не забудет никогда / Фото: Facebook

1 марта – первый день весны, но для нас, украинцев, шестой день вторжения России. Враг силится захватить любой большой город, но мы не дадим ему на это шансов! Хотелось бы, чтобы каждый россиянин увидел эти кадры "спасения бедных украинцев". Смотрите, что сделал с нами ваш кремлевский карлик. Сегодня мы, а завтра – вы, не сомневайтесь!

Сегодня по всей Украине выпал снег, символизирующий некое очищение, и так хочется верить, что он принесет нам новую прекрасную жизнь, на которую все мы заслужили! А пока не теряем надежду, никого не боимся и верим в нашу армию, народ и президента!

Реклама

Как вам это, "спасатели"?

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда
Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда / Фото: Facebook

Встречаем вас не с цветами, как вам обещал ваш копирующий Гитлера президент, но с фирменным "Бандера-смузи".

Реклама

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда
Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда / Фото: Facebook

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда
Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда / Фото: Facebook

Все еще считаете, что это "операция спасения"?

Реклама

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда
Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда

Кого конкретно хотели спасти в Харькове?

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда
Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда / Фото: Facebook

Мы никогда вам не простим этого! Ни вам, ни вашим детям, ни внукам...

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда
Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда

Тысячи лет вам гореть в аду! Всем, кто поддерживает эту войну России против Украины, и тем, кто молчит об этом!

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда
Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда

Наш народ сильный, возможно, самый сильный в мире, мы все выдержим. Но а вам желаем каждую ночь во снах видеть этот ужас, который переживает сейчас каждый из нас!

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда
Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда / Фото: Facebook

Как вы будете вашим детям рассказывать об этом позорном факте в истории своей страны, что будете врать, как оправдаете свое бездействие? Потому что наши дети расскажут миру правду!

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда
Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда / Фото: Facebook

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда
Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда / Фото: Facebook

Но мы победим! Это наша земля, наша страна и наша правда!

Читайте, как успокоиться во время войны с Россией – упражнения от стресса и панической атаки.

Также смотрите, как успокоить другого человека во время войны – 5 шагов помощи.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Keep Calm
Полезный совет на сегодня
Как восстановить силы в эти нелегкие времена
Узнать!
История подвигов
1 марта. "Призрак Киева". Киевский военный пилот-ас стал символом и легендой украинско-российской войны. За первые 5 дней он сбил 16 самолетов...
Слава Україні!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Тогда и сейчас
Узнаете на этом фото 2006 года Олю Полякову?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
21 — 27 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять