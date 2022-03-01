Первый день весны в Украине. Кадры, которые должен увидеть каждый россиянин, поддерживающий Путина

Нельзя без слез смотреть на то, во что фашисты превратили нашу страну! Мы желаем вам, россияне, чтобы и вас так "спасали" долго и мучительно

Первый день весны 2022 года в Украине мир не забудет никогда / Фото: Facebook

1 марта – первый день весны, но для нас, украинцев, шестой день вторжения России. Враг силится захватить любой большой город, но мы не дадим ему на это шансов! Хотелось бы, чтобы каждый россиянин увидел эти кадры "спасения бедных украинцев". Смотрите, что сделал с нами ваш кремлевский карлик. Сегодня мы, а завтра – вы, не сомневайтесь!

Сегодня по всей Украине выпал снег, символизирующий некое очищение, и так хочется верить, что он принесет нам новую прекрасную жизнь, на которую все мы заслужили! А пока не теряем надежду, никого не боимся и верим в нашу армию, народ и президента!

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Как вам это, "спасатели"?

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда / Фото: Facebook

Встречаем вас не с цветами, как вам обещал ваш копирующий Гитлера президент, но с фирменным "Бандера-смузи".

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Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда / Фото: Facebook

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда / Фото: Facebook

Все еще считаете, что это "операция спасения"?

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Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда

Кого конкретно хотели спасти в Харькове?

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда / Фото: Facebook

Мы никогда вам не простим этого! Ни вам, ни вашим детям, ни внукам...

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда

Тысячи лет вам гореть в аду! Всем, кто поддерживает эту войну России против Украины, и тем, кто молчит об этом!

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда

Наш народ сильный, возможно, самый сильный в мире, мы все выдержим. Но а вам желаем каждую ночь во снах видеть этот ужас, который переживает сейчас каждый из нас!

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда / Фото: Facebook

Как вы будете вашим детям рассказывать об этом позорном факте в истории своей страны, что будете врать, как оправдаете свое бездействие? Потому что наши дети расскажут миру правду!

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда / Фото: Facebook

Первый день весны в Украине 2022 года мир мы не забудем никогда / Фото: Facebook

Но мы победим! Это наша земля, наша страна и наша правда!

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