Первый день весны в Украине. Кадры, которые должен увидеть каждый россиянин, поддерживающий Путина

1 марта – первый день весны, но для нас, украинцев, шестой день вторжения России. Враг силится захватить любой большой город, но мы не дадим ему на это шансов! Хотелось бы, чтобы каждый россиянин увидел эти кадры "спасения бедных украинцев". Смотрите, что сделал с нами ваш кремлевский карлик. Сегодня мы, а завтра – вы, не сомневайтесь!
Сегодня по всей Украине выпал снег, символизирующий некое очищение, и так хочется верить, что он принесет нам новую прекрасную жизнь, на которую все мы заслужили! А пока не теряем надежду, никого не боимся и верим в нашу армию, народ и президента!
Как вам это, "спасатели"?
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Встречаем вас не с цветами, как вам обещал ваш копирующий Гитлера президент, но с фирменным "Бандера-смузи".
Все еще считаете, что это "операция спасения"?
Кого конкретно хотели спасти в Харькове?
Мы никогда вам не простим этого! Ни вам, ни вашим детям, ни внукам...
Тысячи лет вам гореть в аду! Всем, кто поддерживает эту войну России против Украины, и тем, кто молчит об этом!
Наш народ сильный, возможно, самый сильный в мире, мы все выдержим. Но а вам желаем каждую ночь во снах видеть этот ужас, который переживает сейчас каждый из нас!
Как вы будете вашим детям рассказывать об этом позорном факте в истории своей страны, что будете врать, как оправдаете свое бездействие? Потому что наши дети расскажут миру правду!
Но мы победим! Это наша земля, наша страна и наша правда!
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