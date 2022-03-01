Тревожные дни продолжаются, рашистская навала надломлена, но пока не сломлена. Но все это только пока

Если оккупанты забрали телефон и SIM-карту - что нужно делать / Фото: pixabay.com

Шестой день вторжения России. Враг силится захватить любой большой город, но подавится украинским черноземом! Рассказываем, что нужно делать, если оккупант заберет у вас мобильный телефон.

Многие из нас узнали не понаслышке, что такое панические атаки. Но пока не стоит ждать облегчения, потому что война продолжается, враг теряет равновесие, потому что его планы рушатся, из-за он чего звереет еще больше. Поскольку мобильные операторы заблокировали для оккупантов связь, участились случаи, когда кремлевские марионетки забирают мобильные устройства у мирных граждан. Что делать в таком случае?

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Если оккупанты забрали ваш телефон и SIM-карту, немедленно сообщите об этом своему мобильному оператору в контактном центре

Vodafone — 111

Киевстар — 466

lifecell — 5433

Номера будут заблокированы, и оккупанты не смогут ими воспользоваться.

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Напомним, что Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС. Начата специальная процедура вступления.

Берегите себя и Украину!