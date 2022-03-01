Если оккупанты забрали телефон и SIM-карту – что нужно делать

Шестой день вторжения России. Враг силится захватить любой большой город, но подавится украинским черноземом! Рассказываем, что нужно делать, если оккупант заберет у вас мобильный телефон.
Многие из нас узнали не понаслышке, что такое панические атаки. Но пока не стоит ждать облегчения, потому что война продолжается, враг теряет равновесие, потому что его планы рушатся, из-за он чего звереет еще больше. Поскольку мобильные операторы заблокировали для оккупантов связь, участились случаи, когда кремлевские марионетки забирают мобильные устройства у мирных граждан. Что делать в таком случае?
Далее по теме
Если оккупанты забрали ваш телефон и SIM-карту, немедленно сообщите об этом своему мобильному оператору в контактном центре
- Vodafone — 111
- Киевстар — 466
- lifecell — 5433
Номера будут заблокированы, и оккупанты не смогут ими воспользоваться.
Смотрите первый день весны в Украине. Кадры, которые должен увидеть каждый россиянин, поддерживающий Путина.
Напомним, что Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС. Начата специальная процедура вступления.
Берегите себя и Украину!