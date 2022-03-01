Як купити хліб: онлайн-карта продовольчих магазинів України

Де купити хліб, гречку та масло, які магазини працюють і де вони знаходяться – мабуть, найпоширеніші питання у наш час. Все завдяки агресору – Росії та її ватажку психопату Путіну.
Щоб хоч трохи полегшити нам життя, Telegram-канал Ukraine Now опублікував посилання на карту, де позначені всі продовольчі магазини України. Користувачі зможуть знайти:
- Назва магазину/торгової мережі.
- Години роботи конкретних магазинів у різних містах.
- Адреси магазинів.
- Статус роботи торгових точок.
Онлайн-ресурс регулярно оновлюватиметься, нові торговельні мережі та окремі магазини додаватимуться. Станом на 1 березня 2022 року карта відображає інформацію про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет.
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Подивитися карту можна за посиланням: https://bit.ly/3HycQhV .
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