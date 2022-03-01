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Як купити хліб: онлайн-карта продовольчих магазинів України

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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1 березня, 21:50
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Коли закінчується комендантська година, українці виходять на вулицю, щоб поповнити харчові запаси. Розповідаємо, де працюють магазини
Де придбати хліб - онлайн-карта магазинів
Де придбати хліб - онлайн-карта магазинів / Фото: Колаж: Сьогодні

Де купити хліб, гречку та масло, які магазини працюють і де вони знаходяться – мабуть, найпоширеніші питання у наш час. Все завдяки агресору – Росії та її ватажку психопату Путіну.

Щоб хоч трохи полегшити нам життя, Telegram-канал Ukraine Now опублікував посилання на карту, де позначені всі продовольчі магазини України. Користувачі зможуть знайти:

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  • Назва магазину/торгової мережі.
  • Години роботи конкретних магазинів у різних містах.
  • Адреси магазинів.
  • Статус роботи торгових точок.

Онлайн-ресурс регулярно оновлюватиметься, нові торговельні мережі та окремі магазини додаватимуться. Станом на 1 березня 2022 року карта відображає інформацію про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет.

Подивитися карту можна за посиланням: https://bit.ly/3HycQhV .

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Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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