Фестиваль Burning Man во второй раз отменили из-за пандемии

В 2021-м его не будет, но организаторы надеются провести мероприятие в 2022 году

Легендарный Burning Man в 2021 году отменяют из-за коронавируса. Об этом сообщили на официальной странице фестиваля в Instagram .

Фото: Instagram: burningman

Недавно мы рассказывали о новых требованиях для участников мероприятия Burning Man, которые предусматривали соблюдения карантинных норм и обязательное вакцинирование. И надеялись, что фестиваль не отменят во второй раз, как это было в 2020 году из-за пандемии.

Но в этом году организаторы также отменили масштабное шоу и они надеются провести фестиваль в 2022 году.

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