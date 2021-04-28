Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фестиваль Burning Man во второй раз отменили из-за пандемии

Сегодня, 10:56

В 2021-м его не будет, но организаторы надеются провести мероприятие в 2022 году

Легендарный Burning Man в 2021 году отменяют из-за коронавируса. Об этом сообщили на официальной странице фестиваля в Instagram .

Фото: Instagram: burningman

Недавно мы рассказывали о новых требованиях для участников мероприятия Burning Man, которые предусматривали соблюдения карантинных норм и обязательное вакцинирование. И надеялись, что фестиваль не отменят во второй раз, как это было в 2020 году из-за пандемии.

Но в этом году организаторы также отменили масштабное шоу и они надеются провести фестиваль в 2022 году.

Мы также рассказали сколько длится эффект эйфории после употребления каннабиса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Реклама

Новости партнеров

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Дружині продюсера “Кварталу 95” стало гірше після операції
Дружині продюсера “Кварталу 95” стало гірше після операції
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает

Популярные статьи

Вчера, 19:30Звездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

Вчера, 13:24Фаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

Вчера, 12:21Звездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

Вчера, 11:07Вкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

Вчера, 09:54Звездно

Меладзе отреагировал на обвинения Лорак в харассменте: Какой негодяй это придумал?

Вчера, 05:00Психо

Гороскоп на сегодня 27 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, не тупи!

26 апреляФаново

Чистый четверг-2021: традиции праздника

26 апреляЗвездно

До свидания, Голос: MONATIK уходит с проекта вслед за Тиной Кароль

26 апреляЗвездно

Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль — но потом отредактировал пост

26 апреляВкусно

Булгур универсальный – 10 вкусных рецептов с этой восточной крупой

26 апреляВкусно

Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

26 апреляВкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

26 апреляВкусно

Как приготовить кулич в хлебопечке: 3 рецепта на Пасху

26 апреляЗвездно

Тина Кароль ушла из шоу Голос країни: кому завещала кресло певица

26 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 26 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не отказывайте себе в удовольствиях!

25 апреляЗвездно

Чернобыль лишает сна и возвращает в жестокую реальность

Новости партнеров

"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Замуж за принца! Русские актрисы, у которых жизнь - сказка
Замуж за принца! Русские актрисы, у которых жизнь - сказка
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять