Известно, когда объявят дату проведения фестиваля Burning Man в 2021 году

Окончательное решение будет принято до 30 апреля! Если фестиваль все же состоится – участниками смогут стать только вакцинированные люди

Генеральный организатор Burning Man Мариан Гуделл записала видео обращение на официальном сайте, она рассказала, когда будет известна дата проведения фестиваля и новые требования для участников в 2021 году.

Легендарный фестиваль Burning Man, который проходит с 1986 года в пустыни Невады (за исключением 2020 года, который отменили из-за пандемии) в этом году потенциально может состояться. Гуделл в 20-минутном обращении отметила, что решение о дате проведения мероприятия будет известно до 30 апреля.

Фото: culturepartnership

Если фестиваль все же состоится, то участникам необходимо будет показать подтверждение вакцинации (с учетом требований штата). В этом году ожидают меньшее количество участников фестиваля из-за отсутствия вакцины во многих странах мира (что делает невозможным посещение мероприятия людьми) и запрет въезда с конкретных стран в США из-за пандемии.

Отмечают, что возможно проведение коронавирусных тестов на локации фестиваля.

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