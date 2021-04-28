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Фестиваль Burning Man вдруге скасували через пандемію

Сьогодні, 10:56

У 2021-му його не буде, але організатори сподіваються провести захід в 2022 році

Легендарний Burning Man у 2021 році скасовують через коронавірус. Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю в Instagram.

Фото: Instagram: burningman

Нещодавно ми розповідали про нові вимоги для учасників заходу Burning Man, які передбачали дотримання карантинних норм та обов'язкову вакцинацію. І сподівалися, що фестиваль не скасують вдруге, як це було в 2020 році через пандемію.

Але цьогоріч організатори також скасували масштабне шоу і зазначили, що мають надію провести фестиваль в 2022 році.

Ми також розповіли скільки триває ефект ейфорії після вживання канабісу.

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