Дом Кевина Маккаллистера из фильма "Один дома" можно арендовать на Airbnb за 680 грн

Легендарный особняк доступен на одну ночь 12 декабря, а все деньги от сборов пойдут на благотворительность

Дом Кевина можно арендовать / Фото: Коллаж: Сегодня

На Airbnb появилось потрясающее рождественское предложение – можно снять на одну ночь дом Кевина Маккалистера из фильма "Один дома" в окрестностях Чикаго. Также на ресурсе для поиска жилья можно арендовать виллу из фильма "Дом Гуччи".

Легендарный особняк служил декорацией в оригинальной франшизе, а также и сиквеле картины.

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Дом Кевина можно арендовать за 680 грн / Фото: Airbnb

Приглашаю одну команду озорников позволить своим внутренним восьмилетним детям побегать по дому моего детства 12 декабря. Бронирование дома откроется 7 декабря в 13:00.

— идет речь в сообщении, якобы написанном от лица Базза Маккалистера, старшего брата главного героя фильма.

Дом Кевина можно арендовать за 680 грн / Фото: Airbnb

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В доме находятся четыре гостевые комнаты и две спальни. В объявлении также говорится, что средства, полученные от аренды дома, будут переведены на счет чикагской детской больницы Ла-Рабида.

Все деньги за аренду пойдут на благотворительность / Фото: Airbnb

Член моей команды службы безопасности McCallister обеспечит комфортное пребывание для вас и вашей семьи, в том числе покажет вам окрестности, приготовит еду и подарит набор LEGO Ideas Home Alone, который вы можете собрать дома.

— добавил Базз Маккалистер в обращении к будущим посетителям.

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Дом можно забронировать на один день, 12 декабря. И стоить это будет 25 долларов (682 грн) + дополнительные сборы.

Дом Кевина можно арендовать за 680 грн / Фото: Airbnb

Напомним, что 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+ состоялась премьера новой версии фильма "Один дома" Home Sweet Home Alone.

Дом Кевин Маккаллистера можно арендовать 12 декабря / Фото: Airbnb

Предлагаем вспомнить уютные уголки дома Кевина и погрузиться в рождественскую атмосферу.

Самый популярный рождественский дом теперь можно арендовать / Фото: Airbnb Самый популярный рождественский дом теперь можно арендовать / Фото: Airbnb Самый популярный рождественский дом теперь можно арендовать / Фото: Airbnb Самый популярный рождественский дом теперь можно арендовать / Фото: Airbnb Самый популярный рождественский дом теперь можно арендовать / Фото: Airbnb Самый популярный рождественский дом теперь можно арендовать / Фото: Airbnb 1 /6

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