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Прикоснись к легенде: виллу из фильма "Дом Гуччи" можно арендовать на Airbnb (фото, цена)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
23 ноября, 16:06
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Пожить в величественном палаццо XVI века можно будет всего одну ночь
Виллу из фильма "Дом Гуччи" теперь можно арендовать
Виллу из фильма "Дом Гуччи" теперь можно арендовать / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитую после сьемок фильма "Дом Гуччи " виллу Бальбиано теперь можно арендовать Airbnb, где вы сделаете несомненно крутые снимки на свой смартфон. Так сказать, подъехала интересная возможность потратить кругленькую сумму денег тем, у кого они есть. Кстати, если кошелек действительно жмет, можно также присмотреться к самому дорогому украшению в истории Tiffany & Co.

Вилла Бальбиано – это роскошный палаццо XVI века на озере Комо с пышными садами, фресками эпохи барокко и таким золотым интерьером, что где-то там плачет Пшонка. По сюжету фильма "Дом Гуччи", премьера которого запланирована на 25 ноября в кинотеатрах Украины, в нем обитает старший сын основателя модной империи Гуччио Гуччи Альдо.

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Вилла Бальбиано XVI века
Вилла Бальбиано XVI века / Фото: Airbnb

Так, уже в марте 2022 можно будет остаться на одну ночь в вилле Бальбиано за 2 766,40 евро. И в Airbnb уверены, что от клиентов отбоя не будет. Такое предложение не обойдут стороной фанатики моды и любители истории и искусства. Лишь бы фильм не подкачал, – а зажег желание почувствовать себя великим.

Суточная стоимость аренда виллы Бальбиано – 2 766,40 евро
Суточная стоимость аренда виллы Бальбиано – 2 766,40 евро / Фото: Airbnb

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Вилла находится в итальянской коммуне Оссуччо. Впервые имя Бальбиано упоминается в документе, датированном 941 годом. Тогда историк Паоло Джовио написал о земле, где у его семьи были потрясающие владения, густо засаженные тутовыми деревьями и оливками. Его семья владела поместьем, которое использовали в качестве загородной резиднции, до середины XVI века. Вскоре владельцем виллы стал кардинал Толомео Галлио, который и внес первые изменения в планировку здания. После него виллу купил кардинал Анджело Мария Дурини и так ею увлекся, что практически превратил в музей с фантастическими растениями и редкими произведениями. На территории дворца проводили фестивали, званные ужины и изысканные балы.

Вилла находится в итальянской коммуне Оссуччо
Вилла находится в итальянской коммуне Оссуччо / Фото: Airbnb

Относительно недавно старинное поместье было полностью отреставрировано под руководством знаменитого французского дизайнера Жака Гарсии.

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Арендовать виллу можно на Airbnb
Арендовать виллу можно на Airbnb / Фото: Airbnb

В имении сделали свежий ремонт, возобновили фрески XVII века художников эпохи барокко — братьев Рекки и Агостино Сильвы. А внутри здание украшают изысканные интерьеры с хрустальными люстрами, мраморные ванные комнаты и антикварная мебель, купленная на престижных аукционах Sotheby’s и Christie’s.

Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать | Фото: Airbnb
Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать / Фото: Airbnb
Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать | Фото: Airbnb
Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать / Фото: Airbnb
Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать | Фото: Airbnb
Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать / Фото: Airbnb
Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать | Фото: Airbnb
Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать / Фото: Airbnb
Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать | Фото: Airbnb
Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать / Фото: Airbnb
Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать | Фото: Airbnb
Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать / Фото: Airbnb
Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать | Фото: Airbnb
Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать / Фото: Airbnb
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К слову, на этой же вилле снималась обложка октябрьского номера Harper’s Bazaar в 2019 году. Еще один аргумент для тех, кто раздумывает над арендой этого особняка.

Обложка Harper’s Bazaar 2019 года
Обложка Harper’s Bazaar 2019 года / Фото: harpersbazaar.com

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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