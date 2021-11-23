Прикоснись к легенде: виллу из фильма "Дом Гуччи" можно арендовать на Airbnb (фото, цена)

Пожить в величественном палаццо XVI века можно будет всего одну ночь

Виллу из фильма "Дом Гуччи" теперь можно арендовать / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитую после сьемок фильма "Дом Гуччи " виллу Бальбиано теперь можно арендовать Airbnb, где вы сделаете несомненно крутые снимки на свой смартфон. Так сказать, подъехала интересная возможность потратить кругленькую сумму денег тем, у кого они есть. Кстати, если кошелек действительно жмет, можно также присмотреться к самому дорогому украшению в истории Tiffany & Co.

Вилла Бальбиано – это роскошный палаццо XVI века на озере Комо с пышными садами, фресками эпохи барокко и таким золотым интерьером, что где-то там плачет Пшонка. По сюжету фильма "Дом Гуччи", премьера которого запланирована на 25 ноября в кинотеатрах Украины, в нем обитает старший сын основателя модной империи Гуччио Гуччи Альдо.

Реклама

Вилла Бальбиано XVI века / Фото: Airbnb

Так, уже в марте 2022 можно будет остаться на одну ночь в вилле Бальбиано за 2 766,40 евро. И в Airbnb уверены, что от клиентов отбоя не будет. Такое предложение не обойдут стороной фанатики моды и любители истории и искусства. Лишь бы фильм не подкачал, – а зажег желание почувствовать себя великим.

Суточная стоимость аренда виллы Бальбиано – 2 766,40 евро / Фото: Airbnb

Реклама

Вилла находится в итальянской коммуне Оссуччо. Впервые имя Бальбиано упоминается в документе, датированном 941 годом. Тогда историк Паоло Джовио написал о земле, где у его семьи были потрясающие владения, густо засаженные тутовыми деревьями и оливками. Его семья владела поместьем, которое использовали в качестве загородной резиднции, до середины XVI века. Вскоре владельцем виллы стал кардинал Толомео Галлио, который и внес первые изменения в планировку здания. После него виллу купил кардинал Анджело Мария Дурини и так ею увлекся, что практически превратил в музей с фантастическими растениями и редкими произведениями. На территории дворца проводили фестивали, званные ужины и изысканные балы.

Вилла находится в итальянской коммуне Оссуччо / Фото: Airbnb

Относительно недавно старинное поместье было полностью отреставрировано под руководством знаменитого французского дизайнера Жака Гарсии.

Реклама

Арендовать виллу можно на Airbnb / Фото: Airbnb

В имении сделали свежий ремонт, возобновили фрески XVII века художников эпохи барокко — братьев Рекки и Агостино Сильвы. А внутри здание украшают изысканные интерьеры с хрустальными люстрами, мраморные ванные комнаты и антикварная мебель, купленная на престижных аукционах Sotheby’s и Christie’s.

Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать / Фото: Airbnb Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать / Фото: Airbnb Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать / Фото: Airbnb Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать / Фото: Airbnb Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать / Фото: Airbnb Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать / Фото: Airbnb Виллу, где снимали "Дом Гуччи", теперь можно арендовать / Фото: Airbnb 1 /7

К слову, на этой же вилле снималась обложка октябрьского номера Harper’s Bazaar в 2019 году. Еще один аргумент для тех, кто раздумывает над арендой этого особняка.

Обложка Harper’s Bazaar 2019 года / Фото: harpersbazaar.com

Читайте также:

Устроили фотоохоту со смартфоном Xiaomi 11Т: как прошел осенний инстамит в парке "Беремицкое"

Как построить крепкие отношения в паре – рассказывает психолог

Киев попал в ТОП-5 самых инстаграмных городов мира. Мы обогнали Флоренцию, Прагу и Санкт-Петербург