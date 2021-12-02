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Будинок Кевіна Маккалістера з фільму "Сам удома" можна буде орендувати на Airbnb за 680 грн

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
2 грудня, 13:40
В закладинки
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Легендарний особняк доступний на одну ніч 12 грудня, а всі гроші від зборів підуть на благодійність
Будинок Кевіна можна орендувати
Будинок Кевіна можна орендувати / Фото: Колаж: Сьогодні

На Airbnb з'явилася приголомшлива різдвяна пропозиція – можна зняти на одну ніч будинок Кевіна Маккалістер з фільму "Сам удома" на околицях Чикаго. Також на ресурсі для пошуку житла можна орендувати віллу з фільму "Дім Гуччі" .

Легендарний особняк служив декорацією в оригінальній франшизі, а також сіквелі картини.

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Будинок Кевіна можна орендувати за 680 грн
Будинок Кевіна можна орендувати за 680 грн / Фото: Airbnb

Запрошую одну команду бешкетників дозволити своїм внутрішнім восьмирічним дітям побігати по будинку мого дитинства 12 грудня. Бронювання будинку відкриється 7 грудня о 13.00.

— йдеться у повідомленні, нібито написаному від імені Базза Маккалістера, старшого брата головного героя фільму.

Будинок Кевіна можна орендувати за 680 грн
Будинок Кевіна можна орендувати за 680 грн / Фото: Airbnb

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У будинку знаходяться чотири гостьові кімнати та дві спальні. В оголошенні також йдеться, що кошти, отримані від оренди будинку, будуть перераховані на рахунок дитячої лікарні Чикаго Ла-Рабіда .

Усі гроші за оренду підуть на благодійність
Усі гроші за оренду підуть на благодійність / Фото: Airbnb

Член моєї команди служби безпеки McCallister забезпечить комфортне перебування для вас та вашої родини, у тому числі покаже вам околиці, приготує їжу та подарує набір LEGO Ideas Home Alone, який ви можете зібрати вдома.

— додав Базз Маккалістер у зверненні до майбутніх відвідувачів.

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Будинок можна забронювати на один день, 12 грудня. І коштуватиме це буде 25 доларів (682 грн) + додаткові збори.

Будинок Кевіна можна орендувати за 680 грн
Будинок Кевіна можна орендувати за 680 грн / Фото: Airbnb

Нагадаємо, що 12 листопада на стрімінговому сервісі Disney+ відбулася прем'єра нової версії фільму "Сам удома" Home Sweet Home Alone.

Будинок Кевін Маккаллістера можна орендувати 12 грудня
Будинок Кевін Маккаллістера можна орендувати 12 грудня / Фото: Airbnb

Пропонуємо згадати затишні куточки будинку Кевіна та поринути у різдвяну атмосферу.

Найпопулярніший різдвяний будинок тепер можна орендувати | Фото: Airbnb
Найпопулярніший різдвяний будинок тепер можна орендувати / Фото: Airbnb
Найпопулярніший різдвяний будинок тепер можна орендувати | Фото: Airbnb
Найпопулярніший різдвяний будинок тепер можна орендувати / Фото: Airbnb
Найпопулярніший різдвяний будинок тепер можна орендувати | Фото: Airbnb
Найпопулярніший різдвяний будинок тепер можна орендувати / Фото: Airbnb
Найпопулярніший різдвяний будинок тепер можна орендувати | Фото: Airbnb
Найпопулярніший різдвяний будинок тепер можна орендувати / Фото: Airbnb
Найпопулярніший різдвяний будинок тепер можна орендувати | Фото: Airbnb
Найпопулярніший різдвяний будинок тепер можна орендувати / Фото: Airbnb
Найпопулярніший різдвяний будинок тепер можна орендувати | Фото: Airbnb
Найпопулярніший різдвяний будинок тепер можна орендувати / Фото: Airbnb
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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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