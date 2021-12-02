Дома, на отдыхе, в ресторане: 5 идей, в чем встречать Новый год 2022 (фото)

Астрологи рекомендуют год Голубого Водяного Тигра праздновать в большой компании, но мы разобрали несколько вариантов торжества и создали образы под них

Образы для Нового года на любой вкус / Фото: Коллаж: Сегодня

Вы же знаете, как Новый год встретишь – так и проведешь. Поэтому предлагаем уже решать, чем займетесь в ночь с 31 декабря на 1 января и, главное, в чем это сделаете, ведь детали играют большую роль. Кстати, пора бы уже выбрать новогоднюю елку.

Собрать правильный образ на Новый год 2022 – задача со звездочкой. Раньше люди попроще к этому относились, но сегодня мы прислушиваемся к астрологам. Кроме того, нужно учитывать текущие тенденции. Крайне не рекомендуют встречать год Голубого Водяного Тигра в том, в чем встречали 2021-й, в ярких цветах и животных принтах. Все остальное обсуждается и варьируется.

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Новый год 2022 в теплой стране: в чем встречать?

Уикенд за границей на Новый год – отличная идея. В экзотических странах знают о любви европейцев к рождественской атрибутике, поэтому вы сможете найти там все, кроме снега. Но и не факт, что здесь он будет 31 декабря. Для празднования Нового года в заморских странах вам пригодится красивое легкое платье, шляпа и купальник.

Купальник MOEVA 7 054 грн, соломенная шляпа 569 грн, сарафан Mango 2999 грн, соломенная сумка BECKSONDERGAARD 406 грн, браслет из бисера "Змей" 150 грн, босоножки Born2be 600 грн. / Фото: Коллаж: Сегодня

Кому подойдет: заядлым путешественникам и тем, кто готов встретить Новый год без боя курантов и фильма "Ирония судьбы".

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Новый год 2022 на улице: в чем встречать?

Отмечать Новый год на улице, особенно в шумном городе, очень веселая идея. Вокруг главной елки города всегда собираются истинные фанаты этого праздника, а фудкорты и точки с ароматным глинтвейном – не дадут замерзнуть. Кстати, совсем не обязательно идти в шумный город. Многие люди обожают в новогодний вечер устраивать пикник в лесу. Главное – тепло одеться. Можно пожарить сосиски на мангале, кататься с горки и радоваться бенгальским огням.

Образ для Нового года на улице: варежки SumWin 1300, Угги Classic 2190 грн, Пуховик X-Woyz 2961 грн, бананка ANDRE TAN 799 грн, шарф MANGO 999 грн. / Фото: Коллаж: Сегодня

Кому подойдет: компаниям с детьми, молодым и задорным людям, ценителям здорового образа жизни.

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Семейный Новый год 2022 дома: что надеть и кому подойдет?

Домашний уютный праздник подходит для тех, кто ценит традиции и считает, что лучшее место на земле – дом. Вся семья за огромным столом – разве это не суть Нового года? Для особых фанатов майонезных вечеринок и фильма "Один дома" станет хорошей идеей позвать Деда Мороза и Снегурочку на дом – дети будут в восторге! Встречая Новый год дома, можно устроить пижамную вечеринку, не заморачиваясь о прическе и маникюре.

Образ для Нового года дома: пижама Sleeperset 1164 грн, маска для сна Balcony 300 грн, резинка для волос Balcony 40 грн, свеча ароматизированная Yves Rocher 260 грн. / Фото: Коллаж: Сегодня

Кому подойдет: семьям с маленькими детьми и тем, для кого Новый год – время расслабиться и отдохнуть.

Как встретить Новый год 2022 вдвоем: что для этого нужно?

Встречать Новый год вдвоем – что может быть романтичнее? Особенно, если вы только недавно начали встречаться или, например, молодая супружеская пара. Закажите вкусную еду, укутайтесь в плед около елки, смотрите любимые новогодние фильмы и пейте шампанское. А для того, чтобы вечер был не просто праздничным, но и пикантным, вам понадобится красивое нижнее белье, вкусный парфюм для тела и аромосвечи.

Новый год вдвоем в образе из: женской пижамы Sleeperset 1237 грн, духов Tom Ford Lost Cherry 5880 грн, Колье из белого золота SOVA 17000 грн, резинки для волос Balconygarment 40 грн, домашних тапочек Sinsay 120 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Кому подойдет: молодым парам, семьям без детей, молодоженам.

Новый год в ресторане: как одеться и накраситься?

Есть люди, которые обожают в новогоднюю ночь сиять не меньше, чем праздничная елка. А чтобы воплотить такую идею в жизнь и показать себя во всей красе, конечно же, нужно идти в красивый ресторан. Там за тебя все приготовят, накроют, еще и с собой отдадут то, что не осилишь доесть. Твоя задача просто красиво выглядеть и вооружиться отличным настроением. В таком случае не обойтись без вечернего платья, правильных аксессуаров и красивой обуви.

Роскошный образ для Нового года в ресторане: атласное платье Muse Draped Bodycon Dress White 2183 грн, туфли Melanes 2290 грн, клатч-бокс со стразами 605 грн, сережки-конго 3925 грн, духи Yves Saint Laurent Black Opium 1800 грн, помада 850 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Кому подойдет: компании холостячек, стильным парам, большой семье с детьми; тем, кто считает Новый год особенным праздником; тем, кто решил отмечать с родителями и хочет их удивить.

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