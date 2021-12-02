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Дома, на отдыхе, в ресторане: 5 идей, в чем встречать Новый год 2022 (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
2 декабря, 11:44
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Астрологи рекомендуют год Голубого Водяного Тигра праздновать в большой компании, но мы разобрали несколько вариантов торжества и создали образы под них
Образы для Нового года на любой вкус
Образы для Нового года на любой вкус / Фото: Коллаж: Сегодня

Вы же знаете, как Новый год встретишь – так и проведешь. Поэтому предлагаем уже решать, чем займетесь в ночь с 31 декабря на 1 января и, главное, в чем это сделаете, ведь детали играют большую роль. Кстати, пора бы уже выбрать новогоднюю елку.

Собрать правильный образ на Новый год 2022 – задача со звездочкой. Раньше люди попроще к этому относились, но сегодня мы прислушиваемся к астрологам. Кроме того, нужно учитывать текущие тенденции. Крайне не рекомендуют встречать год Голубого Водяного Тигра в том, в чем встречали 2021-й, в ярких цветах и животных принтах. Все остальное обсуждается и варьируется.

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Новый год 2022 в теплой стране: в чем встречать?

Уикенд за границей на Новый год – отличная идея. В экзотических странах знают о любви европейцев к рождественской атрибутике, поэтому вы сможете найти там все, кроме снега. Но и не факт, что здесь он будет 31 декабря. Для празднования Нового года в заморских странах вам пригодится красивое легкое платье, шляпа и купальник.

Купальник MOEVA 7 054 грн, соломенная шляпа 569 грн, сарафан Mango 2999 грн, соломенная сумка BECKSONDERGAARD 406 грн, браслет из бисера "Змей" 150 грн, босоножки Born2be 600 грн.
Купальник MOEVA 7 054 грн, соломенная шляпа 569 грн, сарафан Mango 2999 грн, соломенная сумка BECKSONDERGAARD 406 грн, браслет из бисера "Змей" 150 грн, босоножки Born2be 600 грн. / Фото: Коллаж: Сегодня

Кому подойдет: заядлым путешественникам и тем, кто готов встретить Новый год без боя курантов и фильма "Ирония судьбы".

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Новый год 2022 на улице: в чем встречать?

Отмечать Новый год на улице, особенно в шумном городе, очень веселая идея. Вокруг главной елки города всегда собираются истинные фанаты этого праздника, а фудкорты и точки с ароматным глинтвейном – не дадут замерзнуть. Кстати, совсем не обязательно идти в шумный город. Многие люди обожают в новогодний вечер устраивать пикник в лесу. Главное – тепло одеться. Можно пожарить сосиски на мангале, кататься с горки и радоваться бенгальским огням.

Образ для Нового года на улице: варежки SumWin 1300, Угги Classic 2190 грн, Пуховик X-Woyz 2961 грн, бананка ANDRE TAN 799 грн, шарф MANGO 999 грн.
Образ для Нового года на улице: варежки SumWin 1300, Угги Classic 2190 грн, Пуховик X-Woyz 2961 грн, бананка ANDRE TAN 799 грн, шарф MANGO 999 грн. / Фото: Коллаж: Сегодня

Кому подойдет: компаниям с детьми, молодым и задорным людям, ценителям здорового образа жизни.

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Семейный Новый год 2022 дома: что надеть и кому подойдет?

Домашний уютный праздник подходит для тех, кто ценит традиции и считает, что лучшее место на земле – дом. Вся семья за огромным столом – разве это не суть Нового года? Для особых фанатов майонезных вечеринок и фильма "Один дома" станет хорошей идеей позвать Деда Мороза и Снегурочку на дом – дети будут в восторге! Встречая Новый год дома, можно устроить пижамную вечеринку, не заморачиваясь о прическе и маникюре.

Образ для Нового года дома: пижама Sleeperset 1164 грн, маска для сна Balcony 300 грн, резинка для волос Balcony 40 грн, свеча ароматизированная Yves Rocher 260 грн.
Образ для Нового года дома: пижама Sleeperset 1164 грн, маска для сна Balcony 300 грн, резинка для волос Balcony 40 грн, свеча ароматизированная Yves Rocher 260 грн. / Фото: Коллаж: Сегодня

Кому подойдет: семьям с маленькими детьми и тем, для кого Новый год – время расслабиться и отдохнуть.

Как встретить Новый год 2022 вдвоем: что для этого нужно?

Встречать Новый год вдвоем – что может быть романтичнее? Особенно, если вы только недавно начали встречаться или, например, молодая супружеская пара. Закажите вкусную еду, укутайтесь в плед около елки, смотрите любимые новогодние фильмы и пейте шампанское. А для того, чтобы вечер был не просто праздничным, но и пикантным, вам понадобится красивое нижнее белье, вкусный парфюм для тела и аромосвечи.

Новый год вдвоем в образе из: женской пижамы Sleeperset 1237 грн, духов Tom Ford Lost Cherry 5880 грн, Колье из белого золота SOVA 17000 грн, резинки для волос Balconygarment 40 грн, домашних тапочек Sinsay 120 грн
Новый год вдвоем в образе из: женской пижамы Sleeperset 1237 грн, духов Tom Ford Lost Cherry 5880 грн, Колье из белого золота SOVA 17000 грн, резинки для волос Balconygarment 40 грн, домашних тапочек Sinsay 120 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Кому подойдет: молодым парам, семьям без детей, молодоженам.

Новый год в ресторане: как одеться и накраситься?

Есть люди, которые обожают в новогоднюю ночь сиять не меньше, чем праздничная елка. А чтобы воплотить такую идею в жизнь и показать себя во всей красе, конечно же, нужно идти в красивый ресторан. Там за тебя все приготовят, накроют, еще и с собой отдадут то, что не осилишь доесть. Твоя задача просто красиво выглядеть и вооружиться отличным настроением. В таком случае не обойтись без вечернего платья, правильных аксессуаров и красивой обуви.

Роскошный образ для Нового года в ресторане: атласное платье Muse Draped Bodycon Dress White 2183 грн, туфли Melanes 2290 грн, клатч-бокс со стразами 605 грн, сережки-конго 3925 грн, духи Yves Saint Laurent Black Opium 1800 грн, помада 850 грн
Роскошный образ для Нового года в ресторане: атласное платье Muse Draped Bodycon Dress White 2183 грн, туфли Melanes 2290 грн, клатч-бокс со стразами 605 грн, сережки-конго 3925 грн, духи Yves Saint Laurent Black Opium 1800 грн, помада 850 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Кому подойдет: компании холостячек, стильным парам, большой семье с детьми; тем, кто считает Новый год особенным праздником; тем, кто решил отмечать с родителями и хочет их удивить.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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