"Выживет" ли активный турист с £100 в Лондоне? Мы посчитали цену однодневного отдыха

Только за билет на каток заплатите ₴725, но останется ли денег на жилье, транспорт и еду?

Лондон – один из самых дорогих городов мира, который ассоциируется с аристократами и недешевой жизнью. Недавно вы узнали, хватит ли $100 для однодневного релакса в Буковеле. На лакшери-курорте Украины я не остановилась! Проверила, удастся ли отдохнуть активному туристу один день в Лондоне с £100.

В целом учтена стоимость проживания одного туриста, двухразового питания, напитков, безлимитного проезда в общественном транспорте в течение дня и зимних развлечений.

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Гривневый эквивалент £100 – ₴3700.

Жилье

За жилье туристу придется отдать больше всего денег из бюджета во время лондонского отдыха. Сэкономить удастся при бронировании хостела. Но, согласитесь, проживание в комнате с 12 людьми – сомнительное счастье для туриста.

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Мы учли суточную стоимость проживания в полноценной комнате 2-звездочного отеля Macdonald Hotel. Нашли его на Booking. За комнату с односпальной кроватью и плазменным телевизором заплатите ₴1045. Питание не учтено. Кстати, это самая низкая цена на отдельную комнату среди актуальных вариантов.

/ Фото: booking.com

Отель находится в центре, в 150 метрах от станции метро King’s Cross St. Pancras. Тратить много времени, чтобы добраться до основных туристических мест, не придется, так что вы успеете насладиться отдыхом. Но интерьер комнаты скромный – без помпезности, как в Букингемском дворце, которую любит королева Елизавета ІІ.

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В моем кошельке осталось ₴2655 для однодневного отдыха, а в списке еще расходы на транспорт, еду и развлечения.

Транспорт

Цены на транспорт – это следующее, что шокирует туристов в Лондоне. Но вы не пожалеете, что приехали сюда, потому что в этом городе вы научитесь ценить не только отдых, но и тарифы киевского метро.

Лондон делится на 9 зон, от этого зависит стоимость проезда, аренды жилья и еды в заведениях. Рекомендуем пополнить безлимитную карточку Oyster для передвижения по 1, 2, 3 и 4-й зонам, чтобы свободно путешествовать по основным районам, которые должен увидеть турист. Нужно дополнительно доплатить за покупку карты – ₴185.

За однодневный безлимитный проезд одного человека упомянутыми зонами заплатите ₴515. Путешественники, которые хотят посещать все зоны, с 1-й по 9-ю, заплатят за однодневное пополнение карты Oyster ₴920. До сих пор думаете, что разовый проезд в метрополитене Киева за ₴8 – это дорого?

Кстати, за эту сумму вы сможете ездить по Лондону не только на метро, но и на автобусах и поездах, курсирующих по городу.

Путешественникам, которые планируют остаться на неделю, стоит пополнить карту Oyster сразу на 7 дней. Цена для переезда с 1-й по 4-ю зону – ₴1970. Местные пополняют сразу на год и прощаются с ₴79 000. Представляете?

В общей сумме я учла пополнение безлимитной карты Oyster для езды 1, 2, 3 и 4-й зонами за ₴515 в день, и покупку карты за ₴185. В остатке из ₴2655 – ₴1955.

Еда

Выберем традиционную порцию завтрака English breakfastза ₴370 и американо без молока за ₴93 в одном из пабов в центре Лондона. На обед – Fish & Chips за ₴450 и пинта пива за ₴220.

Турист за эти блюда и напитки (без ужина) заплатит ₴1133. Из общей суммы ₴1955 в кармане осталось ₴822.

Цены указаны из меню пабов в центре Лондона (1-я зона). Вы можете сэкономить, если будете питаться в кафе и пабах, расположенных как можно дальше от центра.

Развлечения

Активные туристы в Лондоне зимой посещают каток. Его нужно бронировать и оплачивать наперед на сайте. Перед Рождеством и Новым годом был сумасшедший спрос, поэтому пришлось ждать несколько дней, чтобы прокатиться на коньках.

Я забронировала билет на каток в парке развлечений Winter Wonderland. За входной билет заплатила ₴185, а за 50 мин. катания – ₴540.

Вместе потратила ₴725, так что осталось только ₴97. Неудивительно, почему большинство британцев не умеют держаться на коньках. Потому что цена на зимнюю активность кусается!

Хватит ли £100 туристу на один день отдыха?

Эксперимент удался, денег на один день отдыха хватило, но такой досуг трудно назвать по-настоящему активным. У меня осталось ₴97, а из развлечений я протестовала только каток. Этого мало для туриста, любящего активный отдых.

Для экономии средств следует арендовать жилье не в центре, и обходить заведения, которые вы увидите возле главных достопримечательностей, чтобы финансы направлять на развлечения.

Туристу с £100 в кармане придется ограничивать себя в развлечениях. Я посетила каток, в планах была еще одна из выставок, но экспериментальных средств не хватило на все прихоти.

В парке развлечений тоже пришлось экономить, потому что денег хватило только на бутылку воды, хотя я была не против глинтвейна. Но стоил он ₴220. Среди безлимитного была праздничная атмосфера, которой я насладилась сполна.

Недавно мы рассказывали о 7 must do в Лондоне для туриста.