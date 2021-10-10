Любите традиционный English breakfast? Мы расскажем, как его подают в Великобритании и Киеве. И где все же было вкуснее. А также в каком городе нам не удалось позавтракать по-английски, потому что в блюдо добавили американские ингредиенты

Мы попробовали английский завтрак в Лондоне и Киеве. Вот какая между ними разница (репортаж)

Пока вы думаете, стоит ли ехать в Лондон, который считается одним из самых дорогих городов мира, мы успели протестировать English breakfast в упомянутом мегаполисе и в Киеве. Какие впечатления от двух порций – читайте дальше.

Что входит в традиционный English breakfast?

English breakfast приравнивается по важности в Англии до Биг-Бена или красных двухэтажных doubledecker, о которых знает весь мир. Базовые ингредиенты не перепутает ни один местный. Но список меняется учитывая регион, в котором готовят аутентичный завтрак.

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English breakfast еще называют fry up, что в переводе означает "поджарить". Ведь большинство ингредиентов завтрака поджаривают.

На сайте English Breakfast Society отмечают, что в привычный английский завтрак входят:

Бекон.

Жареные яйца.

Британские колбасы (их называют bangers).

Фасоль в томате.

Жареные помидоры.

Жареные грибы.

Тосты с маслом.

Традиционный black pudding.

Но не тот пудинг, о котором вы подумали. Black pudding местные называют кровянку, которая также известна в Украине.

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Словом, перед вами список ингредиентов English breakfast, который насчитывает около тысячи калорий. И это в одной порции!

Какой на вкус English breakfast в Лондоне и где его попробовать?

В Лондоне английские завтраки найдете во всех пабах города: одни предлагают их all day, а другие – в первой половине дня. В фешенебельных ресторанах и отелях с их подачи делают перформанс.

Подача English breakfast в пабах и ресторанах Лондона

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Но я попробовала English breakfast в обычном ирландском пабе O'Neills. Заведение для дегустации выбирали не придирчиво. Зашла в первое, которое увидела неподалеку Oxford Street. Почему? Местные посоветовали!

Паб O'Neills неподалеку Oxford Street / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Они уверены, что традиционный завтрак вкусный во всех заведениях Лондона, ведь ингредиенты не требуют сложного приготовления.

В пабе я заказала самую маленькую порцию завтрака, за который заплатила £6,50. Ориентировочно через 7 мин. мне принесли в разы большую порцию, чем я представляла.

English breakfast за £6,50 / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

На тарелке было все из вышеперечисленного, кроме black pudding. Потому что его заменил "белый" вариант. Ведь O'Neills – ирландский паб, поэтому среди ингредиентов есть традиционные компоненты страны. Среди них – white pudding (колбаса из свинины и круп), а также картофельные оладьи (хашбраун).

Black pudding та white pudding

English Breakfast Society на сайте отмечает, что добавлять оладьи или картофель фри – это безобразие, которое портит традиции. Но вопрос ингредиентов в различных регионах остается спорным.

Я попробовала English breakfast с традициями Ирландии. Он был вкусный и сытный. Кстати говоря, в одном традиционном завтраке ориентировочно 1000 калорий. Это один из аргументов, почему он был популярен в Викторианскую эпоху. Потому что англичане много работали и запасались энергией на весь день блюдом.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Завтрак я не доела, но отметила его нежный бекон. Важно: англичане его не жарят до корочки, как американцы. Помидор и шампиньон также были чуть-чуть поджаренные. Это еще одна особенность приготовления.

Единых два минуса – много масла, которое ощущалась даже в овощах. Но местные говорят, что это типичная "история" для English breakfast. И не хватило томатного соуса в фасоли, которая была суховатая.

Кстати, если вы придете в ресторан и захотите большую порцию, то заказывайте среднюю за £8,50 или макси за £10,50.

Чтобы почувствовать себя коренным англичанином, закажите еще кофе или чай к завтраку. И, конечно, во время трапезы читайте газету с утренними новостями.

А как подают English breakfast в Киеве?

Найти English breakfast в столице сложнее, чем в Лондоне. В Киеве он представлен не во всех заведениях. Но все же удалось его найти в кафе The Blue Cup Coffee Shop. Место популярное среди иностранцев, но отзывы относительно English breakfast – двоякие.

Одни пишут, что, возможно, это лучший завтрак, который они когда-либо ели.

/ Фото: скриншот

А другие – жалуются. Потому что ожидания традиционного English breakfast не оправдались. Один из гостей назвал подачу блюда в кафе "Плохой попыткой английского завтрака".

Ни одна фасоль не заменит сладкую кукурузу, – добавил в отзыве гость на Tripadvisor.

/ Фото: скриншот

Но менеджер аргументировала выбранные ингредиенты блюда и подход заведения.

В нашем меню английский завтрак немного индивидуальный, – написала она.

Отзыв написан в 2019 году. Мы проверили, что же скрывается за позицией English breakfast, ведь прошло около двух лет. И заказали "Большой английский завтрак" за 169 гривен.

"Большой английский завтрак" за 169 гривен / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

30 мин. ожидания, и завтрак ваш. Правда, со словом "большой" он не ассоциируется. Вспомните самую маленькую порцию блюда в Лондоне, которая выглядела сытнее. Уверены, такой подход к формированию традиционного блюда Англии возмутил бы всех ее жителей.

Первые два вопроса, которые возникли, когда я увидела завтрак – "А где фасоль в томатном соусе?" и "Что здесь делает кукуруза?". Ведь в меню заведения указано, что это "Английский традиционный завтрак". Масло также отсутствовало, хотя тосты дали.

Бекон поджарили до хрустящей корочки, как в американских завтраках. Но мы заказывали не Америку! Правда, помидоры приготовлены традиционно как для английского завтрака. Особое внимание уделили маленькой колбаске, которая ассоциируется с наименьшей порцией блюда. Кукуруза в соевом соусе была вкусная, но это не ингредиент английского традиционного завтрака.

Что в заключение?

English breakfast в киевском заведении, которое мы посетили – это пародия на английский завтрак. Его оценят люди, которые боятся поправиться, потому что там много овощей и минимум мяса.

Позиция, которую мы попробовали, не о столетних традициях Англии. Вероятно, ее интерпретировали под реалии, где режим "хэлси" и минимум масла в приоритете. Но название в меню "Большой английский завтрак" вводит в заблуждение. И как результат – клиент недоволен, а ожидания не оправдались.

Туристам, которые хотят познакомиться с гастротрадициями Англии, необходимо лететь в Лондон.

Ведь нам не удалось телепортироваться в гастропутешествие в Англию за 169 гривен, которое мы протестировали в ирландском пабе O'Neills.

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