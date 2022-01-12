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Чи "виживе" активний турист зі £100 в Лондоні? Ми порахували ціну одноденного відпочинку

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Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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12 січня, 10:05
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Тільки за квиток на ковзанку заплатите ₴725, але чи залишиться грошей на житло, транспорт та їжу?

Лондон – одне з найдорожчих міст світу, яке асоціюється з аристократами та недешевим життям. Нещодавно ви дізналися, чи вистачить $100 для одноденного релаксу в Буковелі. На лакшері-курорті України я не зупинилася! Перевірила, чи вдасться відпочити активному туристу один день в Лондоні, маючи £100.

Загалом враховано вартість проживання одного туриста, дворазового харчування, напоїв, безлімітного проїзду в громадському транспорті протягом дня та зимових розваг.

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Гривневий еквівалент £100 – ₴3700.

Житло

За житло туристу доведеться віддати найбільше грошей з наявного бюджету під час лондонського відпочинку. Зекономити вдасться за умови бронювання хостелу. Але, погодьтеся, проживання у кімнаті з 12 людьми – сумнівне щастя для туриста.

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Ми врахували добову вартість проживання в повноцінній кімнаті 2-зіркового готелю Macdonald Hotel. Знайшли його на Booking. За кімнату з односпальним ліжком та плазмовим телевізором заплатите ₴1045. Харчування не враховане. До речі, це найнижча ціна на окрему кімнату серед запропонованих варіантів.

/ Фото: booking.com

Готель розміщується в центрі, за 150 метрів від станції метро King’s Cross St. Pancras. Витрачати багато часу, щоб добратися до основних туристичних місць, не прийдеться, тож ви встигнете насолодитися відпочинком. Але інтер'єр кімнати скромний – без помпезності, як в Букінгемському палаці, яку любить королева Єлизавета ІІ.

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У моєму гаманці залишилося ₴2655 для одноденного відпочинку, а в списку ще витрати на транспорт, їжу та розваги.

Транспорт

Ціни на транспорт – це наступне, що шокує туристів у Лондоні. Але ви не пожалкуєте, що приїхали сюди, бо у цьому місті ви навчитеся цінувати не тільки відпочинок, а й тарифи київського метро.

Лондон ділиться на 9 зон, від цього залежить вартість проїзду, оренди житла та їжі в закладах. Рекомендуємо поповнити безлімітну картку Oyster для пересування 1, 2, 3 та 4-тою зонами, щоб вільно мандрувати основними районами, які має побачити турист. Потрібно додатково доплачувати за купівлю картки – ₴185.

За одноденний безлімітний проїзд однієї особи згаданими зонами заплатите ₴515. Мандрівники, які хочуть перетинати всі зони, з 1-ї по 9-ту, заплатять за одноденне поповнення картки Oyster ₴920. Досі думаєте, що разовий проїзд у метрополітені Києва за ₴8 – це дорого?

До речі, за цю суму ви зможете їздити Лондоном не лише на метро, але й на автобусах та потягах, які курсують містом.

Мандрівникам, які планують залишитися на тиждень, варто поповнити картку Oyster одразу на 7 днів. Ціна для переїзду з 1-ї по 4-ту зону – ₴1970. Місцеві поповнюють одразу на рік і прощаються з ₴79 000. Уявляєте?

В загальну суму я врахувала поповнення безлімітної картки Oyster для їзди 1, 2, 3 та 4-ю зонами, це коштує ₴515 на день, і купівлю картки за ₴185. У залишку з ₴2655 – ₴1955.

Їжа

Виберемо традиційну порцію сніданку English breakfastза ₴370 та американо без молока за ₴93 в одному з пабів у центрі Лондона. На обід – Fish & Chips за ₴450 та пінта пива за ₴220.

Турист за ці страви та напої (без вечері) заплатить ₴1133. Із загальної суми ₴1955 в кишені залишилося ₴822.

Ціни вказано приблизні з меню пабів у центрі Лондона (1-ша зона). Ви можете заощадити, якщо будете харчуватися в кафе та пабах, розміщених якомога далі від центру.

Розваги

Активні туристи в Лондоні взимку відвідують ковзанку. Її треба бронювати й оплачувати завчасно на сайті. Перед Різдвом та Новим роком був шалений попит, тож прийшлося очікувати декілька днів, щоб покататися на ковзанах.

Я забронювала квиток на ковзанку в парку розваг Winter Wonderland. За вхідний квиток заплатила ₴185 (£5), а за 50 хв. катання – ₴540 (£14.50).

Разом витратила ₴725, тож залишилося тільки ₴97. Не дивно, чому більшість британців не вміють кататися на ковзанах. Бо ціна на зимову активність кусається!

Чи вистачить £100 туристу на один день відпочинку?

Експеримент удався, грошей на один день відпочинку вистачило, але таке дозвілля важко назвати по-справжньому активним. У мене залишилося ₴97, а з розваг я протестувала лише ковзанку. Цього мало для туриста, який любить активний відпочинок.

Для економії коштів варто орендувати житло не в центрі та оминати заклади, які ви побачите біля головних пам'яток, щоб фінанси спрямовувати на розваги.

Туристу з £100 в кишені треба обмежувати себе у розвагах. Я відвідала ковзанку, у планах була ще одна з виставок, але експериментальних коштів не вистачило на всі забаганки.

У парку розваг теж прийшлося економити, бо грошей вистачило лише на пляшку води, хоча я була б не проти глінтвейну. Але коштував він ₴220 (£6). Серед безлімітного була святкова атмосфера, якою я насолодилася сповна.

Нещодавно ми розповідали про 7 must do в Лондоні для туриста.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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