Что делать в Лондоне туристу: 7 must do для незабываемого путешествия

Расскажем, как развлечься во время поездки, чтобы почувствовать себя коренными британцами

Лондон – один из самых красивых городов мира, куда мечтает попасть каждый. И я не исключение, поэтому исполнила свое желание не раз, а целых четыре раза. За этот период я протестировала активности, которые любят не только туристы, но и местные. Статья поможет спланировать идеальный лондонский отдых.

Попробуйте традиционные блюда

Хотите познакомиться с Лондоном и культурой страны? Единого фото на фоне Биг-Бена будет недостаточно. Надо еще и традиционные блюда попробовать, чтобы узнать, какая страна на вкус. Закажите на завтрак English breakfasts, а к обеду или ужину – Fish & Chips (Ред, – рыба жареная во фритюре с картофелем фри).

Если хотите сэкономить на еде в одном из самых дорогих городов мира, то питайтесь в заведениях как можно дальше от центра. За маленькую порцию English breakfasts, которую вы видите на фото, я заплатила £4 (₴150), а в пабе неподалеку от Биг-Бена я бы отдала вдвое больше.

Вышеперечисленные блюда – традиционные для страны, но не думайте, что местные питаются ими каждый день. Это миф! Они слишком калорийны: чего стоит одна порция Fish & Chips, где примерно 700 калорий.

По прилету в город будьте готовы, что ваш рацион пополнится фаст-фудом, потому что в пабах найти крем-суп – редкость, а вот бургер или жареные креветки во фритюре – легко.

Устройте тревел-тур на красном автобусе

Не обязательно заказывать автобусную экскурсию за £30 (₴1100), чтобы увидеть достопримечательности, сидя на втором этаже.

Садитесь на любой автобус, который проезжает желаемые локации в центре и исследуйте город самостоятельно. Тем более что цена на проезд – £1.55 (приблизительно ₴60). Если будете менять автобус в течение часа, то платить не нужно. Проезд бесплатный 60 мин после оплаты. Словом, можете устроить себе дневной тревел-тур по Лондону за £1.55.

И покажите всем, что вы в теме – называйте красные лондонские автобусы double-decker и не игнорируйте вопрос от друзей "А почему автобусы красные?" Их перекрасил в красный автобусный оператор London General Omnibus Company, чтобы выделить транспорт ярким цветом среди конкурентов.

Но и другой расцветки автобусы вы увидите в Лондоне. Я встретила зеленый double-decker недалеко от улицы Oxford Street.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Посетите паб и закажите пинту пива

Хотите познакомиться с культурой британцев? Сначала идите в паб, а затем в музей. Британцы ждут конца рабочей недели, чтобы прийти в паб и повторить еженедельную традицию – выпить пива сколько влезет. Но не всем местным удается удержаться, чтобы не заказать несколько бокалов до пятницы.

Купить пинту пива в Лондоне проще, чем чашку кофе, потому что пабов в городе больше. Они будут сопровождать вас во время прогулок и привлекать ароматом хмеля.

Во время одного из праздников мне не удалось выпить кофе в 17:00, потому что кофейни работали по сокращенному графику. Но в паб попала! Как вы догадались, мое желание выпить кофе завершилось очередной пинтой. Вот они реалии жизни в Лондоне. Покойный муж Королевы Елизаветы II Филипп, был еще тем ценителем пива.

Посетить пабы туристам – must do. Особенно одни из старейших в Лондоне: Ye Olde Mitre, Spaniard's Inn и The Prospect of Whitby.

Сделайте фото возле достопримечательностей

Быть в Лондоне и не сделали фото возле популярных достопримечательностей – это преступление. Не обходите часовую башню Биг-Бен, Букингемский дворец, мост Tower Bridge, площадь Piccadilly Circus и улицу Oxford Street. Словом, посетите достопримечательности, которые видели в школьной книге по английскому языку.

Любителям делать инстаграмные фото, стоит идти на улицу с элитными бутиками Bond Street и район с цветными домиками Notting Hill, где снимали одноименный фильм с Джулией Робертс. А еще в район Shoreditch, здания которого разрисованы десятками граффити.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Посетите не мейнстримные места

Ищите не мейнстримные локации, которые еще не успели надоесть визуально в Сети. Да, Биг-Бен – легендарная достопримечательность, но удивить ею сложно, потому что видели вы ее в Интернете сотни раз.

Одну из нетипичных локаций я посетила вблизи станции Waterloo. Разрисованный граффити переход поразил сразу, потому что аналогичных в Лондоне я не видела. Его особенность в рисунках, которые уличные художники перерисовывают почти еженедельно.

Вы можете увидеть новые произведения искусства каждый раз, как наведаетесь сюда. И посмотреть в реальном времени, как художники работают над новым рисунком.

Пообщайтесь с коренными британцами

Не удивляйтесь, если в первый день пребывания в Лондоне вы не поймете ни слова из уст местных. Их произношение не похоже на то, которое вы слышали от учителей в школе или на курсах английского языка. Конечно, если вы изучали его не с британцами.

Когда начнете общаться с жителями Лондона без сложностей, будьте уверены, что ваш уровень английского языка улучшился.

Перед поездкой рекомендую просматривать фильмы на английском языке, чтобы после прилета произношение местных не казалось сложным, а сленг – странноватым.

Устройте пикник

Пабы пабами, но наслаждаться красотой Лондона лучше всего, сидя в пледе под открытым небом. Основное – выбрать красивое место и благоприятный сезон, чтобы не хотелось завершать пикник.

В парках High Park, Greenwich Park или Richmond Park вы захотите устроить трапезу по-лондонски. Кстати, в последнем парке вы встретите оленей и других животных, которые будут разгуливать под открытым небом и позировать вам на фото.

