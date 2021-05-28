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Какой вы коктейль по гороскопу – 12 вариантов для каждого знака зодиака

Сегодня, 20:15

Тельцы предпочитают коктейли на основе красного вина, а Близнецы – это дерзкий "Б-52"

Какой вы коктейль по гороскопу
Какой вы коктейль по гороскопу
Фото: freepik.com

В преддверии выходных узнаем, какой алкогольный коктейль нужно выбирать каждому знаку зодиака. Вероятно, звезды не укажут их разрешенное количество на одну душу, но и без этого понятно, что когда коктейлей много, то пользы это не принесет. Если после вечеринки захочется десерт – здесь узнаете, какой именно подходит вашему созвездию.

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Овен – "Лонг-Айленд"

Импульсивные Овны – это "Лонг-Айленд"
Импульсивные Овны – это "Лонг-Айленд"
Фото: Depositphotos

Овны импульсивны и эмоциональны. И чем прянее будет коктейль и алкогольнее, тем лучше. К тому же этот коктейль очень красивый, а Овны любят производить классное впечатление.

Телец – коктейли на основе красного вина

Тельцы предпочитают классику, их коктейли должны быть на основе красного вина
Тельцы предпочитают классику, их коктейли должны быть на основе красного вина
Фото: freepik.com

Например, горячий шоколад с красным вином. А все потому, что Тельцы любят стабильность и проверенную временем классику. А еще – не любят выходить из зоны комфорта. Оригинальное сочетание сухого вина и горячего шоколада – очень понравится Тельцам.

Близнецы – "Б-52"

Близнецы – это многослойные коктейли
Близнецы – это многослойные коктейли
Фото: Инстаграм

Близнецы двойственны, поэтому им подходят многослойные коктейли. Они отражают их сущность. И да, представители этого знака любят, чтобы все происходило быстро и по их желанию. Как и "Б-52" – пьется быстро и также валит с ног.

Рак – джин-тоник

Раки – это джин-тоник
Раки – это джин-тоник
Фото: Pexels

Раки спокойные, ответственные и ценят семейные ценности. В коктейльной карте они – джин-тоник. Этот напиток не даст быстро опьянеть и его количество легко можно контролировать. Во всяком случае, постараться это делать.

Лев – "Голубые Гавайи"

Львы обожают все нестандартное и оригинальное, их коктейль "Голубые Гавайи"
Львы обожают все нестандартное и оригинальное, их коктейль "Голубые Гавайи"

Львы обожают все оригинальное и нестандартное, они не устоят перед чем-нибудь новым и любят все экзотическое. А еще эти люди падки на яркие цвета. То есть чем ярче будет их коктейль, тем лучше.

Девы – все коктейли на основе виски

Для прямолинейных Дев лучший вариант – коктейли на основе виски
Для прямолинейных Дев лучший вариант – коктейли на основе виски
Фото: Unsplash

Девы прямолинейные эстеты. У них все должно быть разложено по полочкам и хаос для них чужд. Представители этого знака зодиака любят классику, так что в мире алкогольных напитков их представляет неизменный шотландский виски и все коктейли на его основе.

Весы – "Дайкири"

Весы – это элегантный "Дайкири"
Весы – это элегантный "Дайкири"

Представители этого знака очень часто сомневаются перед тем, как попробовать что-то новое. Это касается не только алкоголя. Но если они будут знать, что в коктейле много разных вкусов, и они идеально сочетаются – обязательно его выберут.

Скорпионы – "Секс на пляже"

Чувственные Скорпионы выбирают "Секс на пляже"
Чувственные Скорпионы выбирают "Секс на пляже"

А какой еще коктейль может понравится чувственным и страстным Скорпионам? "Секс на пляже" сложно готовится, а это нравится требовательным ко всему Скорпионам. В целом, этим людям могут подойти все коктейли, которые требуют долгого и тщательного приготовления.

Стрельцы – "Космополитен"

Страстные Стрельцы – это аристократический "Космополитен"
Страстные Стрельцы – это аристократический "Космополитен"
Фото: Depositphotos

Любопытные и страстные поклонники приключений – Стрельцы любят светские беседы и долгое времяпрепровождение с бокалом. "Космополитен" – это почти аристократический коктейль, а эти люди всегда стремятся к аристократизму.

Козерог – "Маргарита"

Козероги любят минимализм, "Маргарита" – их коктейль
Козероги любят минимализм, "Маргарита" – их коктейль
Фото: Unsplash

Козероги – люди упорные, они очень ценят время. Тем более свое. Поэтому их коктейли – это все те, которые содержат минимум ингредиентов и их не нужно долго смешивать.

Водолей – "Пина колада"

Водолеи – ценители качественных напитков, их коктейль – "Пина колада"
Водолеи – ценители качественных напитков, их коктейль – "Пина колада"
Фото: freepik.com

Водолеев предсказать сложно, они резки и порывисты. И никогда не угадаешь, чего они захотят в эту минуту. То им захочется классики, то какого-то ноу-хау в алкоголе. Но есть одно но – Водолеи всегда предпочитают качественные напитки.

Рыбы – коктейли на основе белого вина и "Мохито"

"Мохито" отображает противоречивость Рыб
"Мохито" отображает противоречивость Рыб
Фото: freepik.com

Вино должно быть со льдом – Рыбы любят воду, а если коктейль, то "Мохито". Эта освежающая смесь отображает противоречивость натуры этих людей. Тут и белый ром с сахарным сиропом, и мята, которая нейтрализует горечь лайма.

Здесь читайте, какой вы фрукт по гороскопу.

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