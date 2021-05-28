Какой вы коктейль по гороскопу – 12 вариантов для каждого знака зодиака
Тельцы предпочитают коктейли на основе красного вина, а Близнецы – это дерзкий "Б-52"
В преддверии выходных узнаем, какой алкогольный коктейль нужно выбирать каждому знаку зодиака. Вероятно, звезды не укажут их разрешенное количество на одну душу, но и без этого понятно, что когда коктейлей много, то пользы это не принесет. Если после вечеринки захочется десерт – здесь узнаете, какой именно подходит вашему созвездию.
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Овен – "Лонг-Айленд"
Овны импульсивны и эмоциональны. И чем прянее будет коктейль и алкогольнее, тем лучше. К тому же этот коктейль очень красивый, а Овны любят производить классное впечатление.
Телец – коктейли на основе красного вина
Например, горячий шоколад с красным вином. А все потому, что Тельцы любят стабильность и проверенную временем классику. А еще – не любят выходить из зоны комфорта. Оригинальное сочетание сухого вина и горячего шоколада – очень понравится Тельцам.
Близнецы – "Б-52"
Близнецы двойственны, поэтому им подходят многослойные коктейли. Они отражают их сущность. И да, представители этого знака любят, чтобы все происходило быстро и по их желанию. Как и "Б-52" – пьется быстро и также валит с ног.
Рак – джин-тоник
Раки спокойные, ответственные и ценят семейные ценности. В коктейльной карте они – джин-тоник. Этот напиток не даст быстро опьянеть и его количество легко можно контролировать. Во всяком случае, постараться это делать.
Лев – "Голубые Гавайи"
Львы обожают все оригинальное и нестандартное, они не устоят перед чем-нибудь новым и любят все экзотическое. А еще эти люди падки на яркие цвета. То есть чем ярче будет их коктейль, тем лучше.
Девы – все коктейли на основе виски
Девы прямолинейные эстеты. У них все должно быть разложено по полочкам и хаос для них чужд. Представители этого знака зодиака любят классику, так что в мире алкогольных напитков их представляет неизменный шотландский виски и все коктейли на его основе.
Весы – "Дайкири"
Представители этого знака очень часто сомневаются перед тем, как попробовать что-то новое. Это касается не только алкоголя. Но если они будут знать, что в коктейле много разных вкусов, и они идеально сочетаются – обязательно его выберут.
Скорпионы – "Секс на пляже"
А какой еще коктейль может понравится чувственным и страстным Скорпионам? "Секс на пляже" сложно готовится, а это нравится требовательным ко всему Скорпионам. В целом, этим людям могут подойти все коктейли, которые требуют долгого и тщательного приготовления.
Стрельцы – "Космополитен"
Любопытные и страстные поклонники приключений – Стрельцы любят светские беседы и долгое времяпрепровождение с бокалом. "Космополитен" – это почти аристократический коктейль, а эти люди всегда стремятся к аристократизму.
Козерог – "Маргарита"
Козероги – люди упорные, они очень ценят время. Тем более свое. Поэтому их коктейли – это все те, которые содержат минимум ингредиентов и их не нужно долго смешивать.
Водолей – "Пина колада"
Водолеев предсказать сложно, они резки и порывисты. И никогда не угадаешь, чего они захотят в эту минуту. То им захочется классики, то какого-то ноу-хау в алкоголе. Но есть одно но – Водолеи всегда предпочитают качественные напитки.
Рыбы – коктейли на основе белого вина и "Мохито"
Вино должно быть со льдом – Рыбы любят воду, а если коктейль, то "Мохито". Эта освежающая смесь отображает противоречивость натуры этих людей. Тут и белый ром с сахарным сиропом, и мята, которая нейтрализует горечь лайма.
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