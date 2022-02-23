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57,5% украинцев готовы защищать свои города в случае вторжения России. Что можно сделать сейчас

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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23 февраля, 15:00
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Не паниковать, поддерживать близких, читать информацию из проверенных источников и еще несколько важных советов, которые стоит знать
Украинцы готовы защищать свою страну в случае вторжения России
Украинцы готовы защищать свою страну в случае вторжения России / Фото: Коллаж: Сегодня

Удивление, страх, ненависть стали нашими постоянными союзниками. Одни не готовы поддаваться панике и насмехаются с Путина и его умалишенных речей, другие делает продовольственные запасы, третьи пакуют чемоданы. Реакция на происходящие у каждого своя.

Что интересно, Киевский международный институт социологии опубликовал данные опроса, которые аналитики провели в феврале этого года. Согласно собранной информации, 57,5% украинцев готовы оборонять свои города в случае вторжения России. 37,3% ответили, что возьмут в руки оружие, а 25% будут бороться путем участия в акциях гражданского сопротивления.

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Выехать в более безопасные регионы хотят 12,4%, а заграницу – 7,5%. Отметим, что 7,6% украинцев пока не определились со своими действиями.

Мы решили разобраться, что можно сделать уже сейчас, чтобы хоть немного восстановить эмоциональный баланс, укрепить армию и не сеять панику.

Помочь армии и вынужденным переселенцам

Не забывайте, средств для финансирования украинских военных и людей, которые пострадали в результате военных действия в Украине все еще недостаточно. Уже сейчас вместо паники, мы можем поддержать финансово фонды, которые помогают армии. Среди них: "Повернись живим", "Кожен може" и "Армія SOS".

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Пройти курс по обучению навыкам первой помощи

Поверьте, эти знания пригодятся вам даже в обычном походе. Пройти курс можно в "Красном Кресте", они делятся на 6-ти, 12-ти и 48-ми часовые программы. После прохождения вам выдадут сертификат, который будет действовать в 192 странах мира.

На курсах вам расскажут не только теорию, к которой мы привыкли на школьных ОБЖ а 60% посвятят практической части.

Вступить в тероборону

Тероборона — это отдельные подразделения в составе Вооруженных сил Украины. Основная их задача — защищать свой город, населенный пункт или его район от врага. Вступить могут все желающие в возрасте от 18 до 57 лет независимо от пола или опыта службы.

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Чтобы записаться в тероборону, нужно обратиться в центры комплектации и социальной поддержки (бывшие военкоматы), которые расположены в ваших районах.

Найти информацию можно в официальных группах ВСУ здесь.

Не поддаваться на провокации и читать только проверенные СМИ

Обращайте внимание на весь контент, который видите – посты в соцсетях знакомых и коллег, сомнительные группы в Telegram и статьи интернет-изданий, которые перекручивают факты. Все эти ресурсы могут нести непроверенную информацию и манипулировать вашим сознанием. В результате – еще больше стресса.

Постарайтесь проверять информацию и не поддаваться на провокации.

Следите за проверенными источниками на случай чрезвычайной ситуации

На случай вторжения, в Украине запустили Telegram-бот "Готовий до всього". Там вы сможете найти советы, инструкции и прочие рекомендации: где найти воду, куда бежать в случае бомбардировки и прочее.

Также следите за проверенными СМИ с хорошей репутацией и сайты правительства.

Сохраняйте спокойствие

Психологи советует, чтобы справиться со стрессом в это тревожное время, постарайтесь принять ситуацию и ответить на вопрос: "Как я могу изменить это?". Самое главное – не паниковать, поддерживать родителей и близких, постарайтесь чаще с ними встречаться. На всякий случай, соберите чемодан и аптечку на случай ЧС.

Также можно обратиться к психологу. Для семей военных в Украине уже запустили бесплатные консультации. Подробнее мы писали здесь.

Все буде Україна!

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С юмором по жизни: как украинцы отреагировали на признание Путиным "ЛДНР"

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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