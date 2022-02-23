Как собрать аптечку на случай чрезвычайного положения – что должно быть под рукой

Бинты, антисептики, обезболивающие и жаропонижающие средства, сорбенты, термоодеяло и фонарик – что еще положить в аптечку на случай войны, в материале

Быть под рукой на случай войны должна быть аптечка с базовым набором медикаментов, запас воды, батарейки, фонарик / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Даже если вы сохраняете спокойствие, собрать аптечку на случай чрезвычайного положения будет не лишним. Поскольку готовность к непредсказуемым событиям – это залог вашего дополнительного покоя. Поэтому стараемся оставаться "трезвыми" и не подаваться панике, а также готовим аптечку вместе с советами от МОЗ Украины и держим ее рядом с "тревожным чемоданчиком" на всякий случай.

Что положить в аптечку на случай войны

Едва ли не у каждого из нас дома есть лекарства или средства первой необходимости: обезболивающие, жаропонижающие, сорбенты и т.д., а также термометр и бинты.

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Положите в аптечку пластырь, стерильные салфетки, гормональная мазь, антисептики, таблетки для обеззараживания воды, обезболивающие / Фото: Минздрав

Все это может пригодиться, а также проверьте базовый набор медикаментов и товаров медназначения (ориентировано на 4 человека):

резиновые перчатки – 4 пары, лучше нитриловые или виниловые

клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания

средства для остановки кровотечения – турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством

салфетки марлевые разных размеров, бинты из марли нестерильные, а также эластичные бинты с самофиксацией

пластыри бактерицидные, разных размеров, на тканевой основе в том числе

термоодеяло

ножницы (с закругленными концами, чтобы избежать травмы) для того, разрезать одежду на пострадавшем

большой платок, которым можно зафиксировать руку или ногу пострадавшего

антисептические средства – дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки

жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер.

Какие антисептики лучше использовать?

В чрезвычайной аптечке обязательно должны быть антисептики, лучше использовать хлоргексидин биглюконат, водный раствор пофидон-йода. НЕ используйте спиртовые растворы – "зеленку" или перекись водорода. А вот для дезинфекции рук лучше брать спиртосодержащие средства.

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Также положите в "чрезвычайную" аптечку перчатки, градусник (но не ртутный), эластичные бинты, термоодеяло / Фото: Минздрав

Если поднялась температура, то в первую очередь под рукой должны быть парацетамол и ибупрофен, также прием жаропонижающих и обезболивающих согласовывайте по возможности с врачом. Сорбенты (активированный уголь и т.д.) пригодится при пищевом отравлении. Не забудьте препараты при хронических болезнях, которые вы постоянно или временно принимаете.

Помимо правильно собранной аптечки стоит пройти курс оказания домедицинской помощи, чтобы уметь ее оказать / Фото: unsplash.com

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Если вы принимаете препарат на постоянной основе (у вас диабет, гипертония, заболевания пищеварительной системы и т д.) то не забудьте положить их в аптечку. Диабетикам и гипертоникам следует взять глюкометр, тонометр, тест-плоски для контроля сахара в крови и т.д.

Помимо правильно собранной аптечки стоит пройти курс оказания домедицинской помощи, чтобы в случае необходимости помочь себе, близким и людям, которым понадобится помощь.

Также мы ранее писали, как не паниковать из-за сложившейся ситуации, читайте: "Как не паниковать из-за вторжения России в Украину – советы психотерапевта".

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