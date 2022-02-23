Как собрать аптечку на случай чрезвычайного положения – что должно быть под рукой

Даже если вы сохраняете спокойствие, собрать аптечку на случай чрезвычайного положения будет не лишним. Поскольку готовность к непредсказуемым событиям – это залог вашего дополнительного покоя. Поэтому стараемся оставаться "трезвыми" и не подаваться панике, а также готовим аптечку вместе с советами от МОЗ Украины и держим ее рядом с "тревожным чемоданчиком" на всякий случай.
Что положить в аптечку на случай войны
Едва ли не у каждого из нас дома есть лекарства или средства первой необходимости: обезболивающие, жаропонижающие, сорбенты и т.д., а также термометр и бинты.
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Все это может пригодиться, а также проверьте базовый набор медикаментов и товаров медназначения (ориентировано на 4 человека):
- резиновые перчатки – 4 пары, лучше нитриловые или виниловые
- клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания
- средства для остановки кровотечения – турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством
- салфетки марлевые разных размеров, бинты из марли нестерильные, а также эластичные бинты с самофиксацией
- пластыри бактерицидные, разных размеров, на тканевой основе в том числе
- термоодеяло
- ножницы (с закругленными концами, чтобы избежать травмы) для того, разрезать одежду на пострадавшем
- большой платок, которым можно зафиксировать руку или ногу пострадавшего
- антисептические средства – дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки
- жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер.
Какие антисептики лучше использовать?
В чрезвычайной аптечке обязательно должны быть антисептики, лучше использовать хлоргексидин биглюконат, водный раствор пофидон-йода. НЕ используйте спиртовые растворы – "зеленку" или перекись водорода. А вот для дезинфекции рук лучше брать спиртосодержащие средства.
Если поднялась температура, то в первую очередь под рукой должны быть парацетамол и ибупрофен, также прием жаропонижающих и обезболивающих согласовывайте по возможности с врачом. Сорбенты (активированный уголь и т.д.) пригодится при пищевом отравлении. Не забудьте препараты при хронических болезнях, которые вы постоянно или временно принимаете.
Если вы принимаете препарат на постоянной основе (у вас диабет, гипертония, заболевания пищеварительной системы и т д.) то не забудьте положить их в аптечку. Диабетикам и гипертоникам следует взять глюкометр, тонометр, тест-плоски для контроля сахара в крови и т.д.
Помимо правильно собранной аптечки стоит пройти курс оказания домедицинской помощи, чтобы в случае необходимости помочь себе, близким и людям, которым понадобится помощь.
Также мы ранее писали, как не паниковать из-за сложившейся ситуации, читайте: "Как не паниковать из-за вторжения России в Украину – советы психотерапевта".
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