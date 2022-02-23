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Как собрать аптечку на случай чрезвычайного положения – что должно быть под рукой

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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23 февраля, 14:15
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Бинты, антисептики, обезболивающие и жаропонижающие средства, сорбенты, термоодеяло и фонарик – что еще положить в аптечку на случай войны, в материале
Быть под рукой на случай войны должна быть аптечка с базовым набором медикаментов, запас воды, батарейки, фонарик
Быть под рукой на случай войны должна быть аптечка с базовым набором медикаментов, запас воды, батарейки, фонарик / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Даже если вы сохраняете спокойствие, собрать аптечку на случай чрезвычайного положения будет не лишним. Поскольку готовность к непредсказуемым событиям – это залог вашего дополнительного покоя. Поэтому стараемся оставаться "трезвыми" и не подаваться панике, а также готовим аптечку вместе с советами от МОЗ Украины и держим ее рядом с "тревожным чемоданчиком" на всякий случай.

Что положить в аптечку на случай войны

Едва ли не у каждого из нас дома есть лекарства или средства первой необходимости: обезболивающие, жаропонижающие, сорбенты и т.д., а также термометр и бинты.

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Положите в аптечку пластырь, стерильные салфетки, гормональная мазь, антисептики, таблетки для обеззараживания воды, обезболивающие
Положите в аптечку пластырь, стерильные салфетки, гормональная мазь, антисептики, таблетки для обеззараживания воды, обезболивающие / Фото: Минздрав

Все это может пригодиться, а также проверьте базовый набор медикаментов и товаров медназначения (ориентировано на 4 человека):

  • резиновые перчатки – 4 пары, лучше нитриловые или виниловые
  • клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания
  • средства для остановки кровотечения – турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством
  • салфетки марлевые разных размеров, бинты из марли нестерильные, а также эластичные бинты с самофиксацией
  • пластыри бактерицидные, разных размеров, на тканевой основе в том числе
  • термоодеяло
  • ножницы (с закругленными концами, чтобы избежать травмы) для того, разрезать одежду на пострадавшем
  • большой платок, которым можно зафиксировать руку или ногу пострадавшего
  • антисептические средства – дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки
  • жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер.

Какие антисептики лучше использовать?

В чрезвычайной аптечке обязательно должны быть антисептики, лучше использовать хлоргексидин биглюконат, водный раствор пофидон-йода. НЕ используйте спиртовые растворы – "зеленку" или перекись водорода. А вот для дезинфекции рук лучше брать спиртосодержащие средства.

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Также положите в "чрезвычайную" аптечку перчатки, градусник (но не ртутный), эластичные бинты, термоодеяло
Также положите в "чрезвычайную" аптечку перчатки, градусник (но не ртутный), эластичные бинты, термоодеяло / Фото: Минздрав

Если поднялась температура, то в первую очередь под рукой должны быть парацетамол и ибупрофен, также прием жаропонижающих и обезболивающих согласовывайте по возможности с врачом. Сорбенты (активированный уголь и т.д.) пригодится при пищевом отравлении. Не забудьте препараты при хронических болезнях, которые вы постоянно или временно принимаете.

Помимо правильно собранной аптечки стоит пройти курс оказания домедицинской помощи, чтобы уметь ее оказать
Помимо правильно собранной аптечки стоит пройти курс оказания домедицинской помощи, чтобы уметь ее оказать / Фото: unsplash.com

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Если вы принимаете препарат на постоянной основе (у вас диабет, гипертония, заболевания пищеварительной системы и т д.) то не забудьте положить их в аптечку. Диабетикам и гипертоникам следует взять глюкометр, тонометр, тест-плоски для контроля сахара в крови и т.д.

Помимо правильно собранной аптечки стоит пройти курс оказания домедицинской помощи, чтобы в случае необходимости помочь себе, близким и людям, которым понадобится помощь.

Также мы ранее писали, как не паниковать из-за сложившейся ситуации, читайте: "Как не паниковать из-за вторжения России в Украину – советы психотерапевта".

Также вам может быть интересно, "Как быть готовым ко вторжению и не сойти с ума: советы психолога".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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