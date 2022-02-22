С юмором по жизни: как украинцы отреагировали на признание Путиным "ЛДНР"

Как в Сети отреагировали на лекцию ВВП по истории и подписании указа о признании Россией независимости так называемых "ЛДНР"

Как в Сети отреагировали на подписание указа о признании Россией независимости так называемых "ЛДНР" / Фото: facebook.com/memagrammm

Ранее мы писали все, что нужно знать о признании Путиным "ЛДНР", и чем это обернется для нашей страны. Люди негодуют и не устают удивляться безграничному цинизму президента России. В свете последних новостей нельзя молчать о том, что реально накипело. Каждому из нас есть что сказать, поэтому новостные ленты пестрят красноречивой реакцией населения.

Когда-то народный артист Украины, писатель Михаил Жванецкий сказал вещь, в которой был прав на 109%: "Раньше миром управляли умные. Это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтоб тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это умного проблема. Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных все меньше и меньше Мир изменился к лучшему".

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Судя по беспределу, который устроил русский царек, спокойная жизнь нам пока может только сниться. Но украинцы — сильный духом народ, который невозможно сломать или прогнуть. Соцсети буквально взорвались острыми публикациями и смешными мемами. Смотрите подборку самых удачных шуток украинцев из соцсетей, пылающих ненавистью и высмеиванием главного русского оккупанта.

А вот это уже аксиома.

Как в Сети отреагировали на подписание указа о признании Россией независимости так называемых "ЛДНР" / Фото: facebook.com/memagrammm

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Да пора бы уже. Там места обоим хватит.

Как в Сети отреагировали на подписание указа о признании Россией независимости так называемых "ЛДНР" / Фото: facebook.com/memagrammm

Если кратко.

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Как в Сети отреагировали на подписание указа о признании Россией независимости так называемых "ЛДНР" / Фото: Инстаграм

Скоро...

Как в Сети отреагировали на подписание указа о признании Россией независимости так называемых "ЛДНР" / Фото: facebook.com/memagrammm

Тешит то, что нам приходится время от времени терпеть его "высеры", а люди с ними десятилетиями как-то живут.

Как в Сети отреагировали на подписание указа о признании Россией независимости так называемых "ЛДНР" / Фото: facebook.com/memagrammm

Краткий урок истории для тех, кто в школу не ходил.

Как в Сети отреагировали на подписание указа о признании Россией независимости так называемых "ЛДНР"

Прекрасный повод, мы считаем!

Как-то так.

Как в Сети отреагировали на подписание указа о признании Россией независимости так называемых "ЛДНР" / Фото: facebook.com/memagrammm

Это ж надо так точно отметить.

В представлении слепых россиян дела предстоят так.

Как в Сети отреагировали на подписание указа о признании Россией независимости так называемых "ЛДНР" / Фото: facebook.com/memagrammm

Карикатура старая, история все та же.

Как в Сети отреагировали на подписание указа о признании Россией независимости так называемых "ЛДНР" / Фото: facebook.com/memagrammm

Не сомневаемся, что именно такие новости звучат из русских ящиков...

Как в Сети отреагировали на подписание указа о признании Россией независимости так называемых "ЛДНР" / Фото: facebook.com/memagrammm

Раз на то пошло, то да.

Как в Сети отреагировали на подписание указа о признании Россией независимости так называемых "ЛДНР" / Фото: facebook.com/memagrammm

Напомним, что ранее мы показывали, как украинцы шутят о панике и вторжении.

Также смотрите, как в Сети шутят о военно-политической ситуации в стране.