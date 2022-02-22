С юмором по жизни: как украинцы отреагировали на признание Путиным "ЛДНР"

Ранее мы писали все, что нужно знать о признании Путиным "ЛДНР", и чем это обернется для нашей страны. Люди негодуют и не устают удивляться безграничному цинизму президента России. В свете последних новостей нельзя молчать о том, что реально накипело. Каждому из нас есть что сказать, поэтому новостные ленты пестрят красноречивой реакцией населения.
Когда-то народный артист Украины, писатель Михаил Жванецкий сказал вещь, в которой был прав на 109%: "Раньше миром управляли умные. Это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтоб тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это умного проблема. Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных все меньше и меньше Мир изменился к лучшему".
Судя по беспределу, который устроил русский царек, спокойная жизнь нам пока может только сниться. Но украинцы — сильный духом народ, который невозможно сломать или прогнуть. Соцсети буквально взорвались острыми публикациями и смешными мемами. Смотрите подборку самых удачных шуток украинцев из соцсетей, пылающих ненавистью и высмеиванием главного русского оккупанта.
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А вот это уже аксиома.
Да пора бы уже. Там места обоим хватит.
Если кратко.
Скоро...
Тешит то, что нам приходится время от времени терпеть его "высеры", а люди с ними десятилетиями как-то живут.
Краткий урок истории для тех, кто в школу не ходил.
Прекрасный повод, мы считаем!
Как-то так.
Это ж надо так точно отметить.
В представлении слепых россиян дела предстоят так.
Карикатура старая, история все та же.
Не сомневаемся, что именно такие новости звучат из русских ящиков...
Раз на то пошло, то да.
Напомним, что ранее мы показывали, как украинцы шутят о панике и вторжении.
Также смотрите, как в Сети шутят о военно-политической ситуации в стране.