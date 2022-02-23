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57,5% українців готові захищати свої міста у разі вторгнення Росії. Що можна зробити зараз

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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23 лютого, 15:00
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Не панікувати, підтримувати близьких, читати інформацію з перевірених джерел та ще кілька важливих порад, які варто знати
Українці готові захищати свою країну у разі вторгнення Росії
Українці готові захищати свою країну у разі вторгнення Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Здивування, страх, ненависть стали нашими постійними союзниками. Одні не готові піддаватися паніці та насміхаються з Путіна та його божевільних промов, інші роблять продовольчі запаси, треті пакують валізи. Реакція на це у кожного своя.

Що цікаво, Київський міжнародний інститут соціології опублікував дані опитування, яке аналітики провели у лютому цього року. Згідно із зібраною інформацією, 57,5% українців готові обороняти свої міста у разі вторгнення Росії. 37,3% відповіли, що візьмуть до рук зброю, а 25% боротимуться шляхом участі в акціях цивільного спротиву.

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Виїхати в безпечніші регіони хочуть 12,4%, а закордон – 7,5%. Зазначимо, що 7,6% українців поки що не визначилися зі своїми діями.

Ми вирішили розібратися, що можна зробити вже зараз, щоб хоч трохи відновити емоційний баланс, зміцнити армію та не сіяти паніку.

Допомогти армії та вимушеним переселенцям

Не забувайте, коштів для фінансування українських військових та людей, які постраждали внаслідок військових дій в Україні, все ще недостатньо. Вже зараз замість паніки ми можемо підтримати фінансово фонди, які допомагають армії. Серед них: "Повернися живим", "Кожен може" та "Армія SOS".

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Пройти курс навчання навичкам першої допомоги

Повірте, ці знання стануть вам у нагоді навіть у звичайному поході. Пройти курс можна в "Червоному Хресті", вони діляться на 6-ти, 12-ти та 48-ми годинні програми. Після проходження вам видадуть сертифікат, який діятиме у 192 країнах світу.

На курсах вам розкажуть не тільки теорію, до якої ми звикли на шкільних ОБЖ, а 60% присвятять практичній частині.

Вступити в тероборону

Тероборона – це окремі підрозділи у складі Збройних Сил України. Основне їхнє завдання — захищати своє місто, населений пункт або його район від ворога. Вступити можуть усі бажаючі віком від 18 до 57 років незалежно від статі чи досвіду служби.

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Щоб записатися в тероборону, потрібно звернутися до центрів комплектації та соціальної підтримки (колишніх військкоматів), які розташовані у ваших районах.

Знайти інформацію можна в офіційних групах ЗСУ тут.

Не піддаватися на провокації та читати лише перевірені ЗМІ

Звертайте увагу на весь контент, який бачите – пости у соцмережах знайомих та колег, сумнівні групи в Telegram та статті інтернет-видань, які перекручують факти. Всі ці ресурси можуть нести неперевірену інформацію та маніпулювати вашою свідомістю. В результаті – ще більше стресу.

Намагайтеся перевіряти інформацію та не піддаватися на провокації.

Слідкуйте за перевіреними джерелами на випадок надзвичайної ситуації

На випадок вторгнення в Україні запустили Telegram-бот "Готовий до всього". Там ви зможете знайти поради, інструкції та інші рекомендації: де знайти воду, куди бігти у разі бомбардування та інше.

Також слідкуйте за перевіреними ЗМІ з гарною репутацією та сайти уряду.

Зберігайте спокій

Психологи радять, щоб упоратися зі стресом у цей тривожний час, постарайтеся прийняти ситуацію та відповісти на запитання: "Як я можу змінити це?".

Найголовніше – не панікувати, підтримувати батьків та близьких, постарайтеся частіше з ними зустрічатися. Про всяк випадок, зберіть валізу та аптечку на випадок НС.

Також можна звернутися до психолога. Для військових в Україні вже запустили безкоштовні консультації. Детальніше ми писали тут.

Все буде Україна!

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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