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Психологи бесплатно будут консультировать семьи военных. Куда обращаться

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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23 февраля, 12:50
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Психологи окажут помощь тем, кто в ней нуждается: проведут бесплатные консультации, организуют группу поддержки, предоставят скидку на курс
Появилась инициатива для психологической поддержки семей военных
Появилась инициатива для психологической поддержки семей военных / Фото: Pixabay

Ранее мы сообщали о том, что в Украине запустили Telegram-бот на случай чрезвычайной ситуации. Теперь же есть еще одна хорошая новость — Национальная психологическая ассоциация положила начало инициативе для поддержки семей защитников Украины: "Я буду твоїм тилом". Специалисты предоставят помощь женам, близким родственникам и детям героев.

Психологи могут оказать поддержку тем, кто в ней нуждается: провести бесплатные консультации или предоставить скидку, организовать группу поддержки. Встречи можно провести в онлайн-формате, по телефону или видеосвязи. В случае возникновения вопросов или в необходимости получения помощи, надо писать на электронную почту [email protected], после чего ассистенты связывают вас с нужным специалистом в порядке живой очереди.

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Инициатива работает под девизом: пока ты защищаешь нашу страну, мы позаботимся о твоих родных. Национальная психологическая ассоциация приглашает желающих психологов Украины поучаствовать в инициативе.

Важно! Это формат кризисной психологической помощи и не предполагает длительной психотерапии.

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Также читайте советы психолога, как восстановить силы и сохранить эмоциональный баланс в эти нелегкие времена.

Возможно, вам будет интересно: как украинцы справляются со стрессом.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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