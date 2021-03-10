10 вопросов к сомелье: фейки о вине, зарплата и алкоголь 24/7

Вы должны знать эти 10 ответов, если любите вино

Роман Ремеев – профессиональный сомелье с 7-летним опытом и с сотнями дегустаций позади, который знает толк в вине! Прошел путь от официанта и сейчас руководит винным корнером в самом дорогом супермаркете столицы. И в 10 вопросах он развенчал популярные мифы и рассказал о максимальном заработке сомелье. А также про бюджетное вино, которое рекомендует.

Роман Ремеев — сомелье с 7-летним опытом Фото: Instagram: romanremeev

Как выделить НЕ профессионального сомелье?

Если вы придете в магазин и попросите предложить самое вкусное вино, а вам сразу его принесут, знайте – это не профессиональный подход. Сначала сомелье должен задать вопрос, чтобы узнать, что является вкусным для конкретного человека. Обычно, я раскрываю вкус и предпочтения 1 вопросом – "Какое вино вам понравилось больше всего из тех, которых вы пили?". На основе услышанного и отталкиваюсь.

Какие впечатления от первых дегустаций и как часто сейчас их посещаешь?

На дебютных 5-ть дегустациях эффекта "вау" не было, я их не понимал. Но все же мне понравилась та "движуха": контингент винолюбителей, которые знают о вине все и влюбляют людей в винную историю. Я почувствовал своеобразную игру и принял участие. Словом, уже 7 год играю и тоже влюбляю людей в этот напиток. А дегустации сейчас посещаю около 5 раз в неделю, не считая тест-драйв вин на работе. Там их число переваливает десятки в неделю (иногда в день), а в месяц вообще сотни.

Помнишь свой день без вина и алкоголя в целом?

Да, на прошлой неделе. Я не помню день, когда бы я не читал, не слышал и не говорил о вине. А пью я его ориентировочно 4 раза в неделю, в остальные 2 дня наслаждаюсь сидром, крафтовым пивом, или же редко коктейлями. Но откровенно, 1 раз в неделю у меня бывает алкогольный детокс и то незапланированный.

Правда ли, что пакетированные вино – низкое качество?

В Украине – да, в Европе – нет. За рубежом используют пакетированный формат вместо стекла, потому что это дешевле. При этом качество остается отличное. К сожалению, их пакетированное вино к нам не доходит через стереотип о низком качестве "пакета" на украинских прилавках.

Роман Ремеев Фото: Instagram: romanremeev

Влияет ли форма бокала на вкус вина? И какой бокал подойдет на все случаи?

Так, насколько насыщенным будет вкус вина и как оно "откроется" напрямую зависит от бокала. Поэтому при покупке обращайте внимание на форму, толщину стекла и даже ножку. И отдавайте предпочтение вариантам с тонким стеклом.

Я рекомендую универсальный бокал формы закрытого тюльпана. Он помогает практически всем винам "раскрыться". И удобный для дома, куда невыгодно покупать отдельные бокалы для различных сортов винограда. Еще один из универсальных - вытянутый и сужен сверху бокал, например от Salute. У меня и у самого дома такой есть. Цена около 200 грн/шт.

Бокал от Salute Фото: Гудвайн

Но мой фаворит безусловно – универсальный бокал Zalto, правда цена одного 1400 гривен.

Бокал от Zalto Фото: Гудвайн

Какую закрутку для вина лучше выбирать: которая откручивается или пробка классического формата?

Учитывая удобство – лучше с пробкой, которая откручивается. Это если мы говорим о винах до 1 000 гривен, которые не могут долго храниться. И вкус вина в этом ценовом диапазоне никак не изменится за счет классического формата закрытия или нет. В винах за несколько тысяч гривен, которые лежат в погребе или развиваются в винном холодильнике несколько лет – важна классическая пробка. Она пропускает достаточное количество кислорода, который помогает развиваться вину.

Является признаком некачественного вина отсутствие указанного года урожая на бутылке?

Если не пишут год урожая на бутылке, то в 99% случаях – это столовые "тихие" вина и 1% – миксованные вина разных лет урожаев. Потому столовое вино часто попадает без указания года винтажа. Но если бутылка стоит около 100 гривен без указанного года, то стоит задуматься о ее качестве.

Розовое вино Фото: Pexels

Сколько может стоять открытое вино в холодильнике и изменится ли его вкус?

Вкус вина меняется в течение первых 15 мин в бокале, поэтому в холодильнике разные по прайсу вина будут вести себя без аналогии. За время "ожидания" вкус вина прайсом 250 гривен под вакуумным насосом будет только ухудшаться. Но все же простоит, например, бутылка красного за 250 гривен пригодна до 3 суток, белого – 4. А в дорогих винах с потенциалом вкус может еще лучше раскрыться на второй день. И простоит такое вино до 7-8 суток под вакуумным насосом.

Какой минимальный прайс на хорошее вино?

Выбирайте вино хотя бы от 250 гривен! Правда, эти винные истории уже мне не интересны, но новичкам понравится. Не рекомендую покупать единицы ниже 150 гривен, вино в таком бюджете редко дарит удовольствие. А для чего тогда пить вино, если вы не кайфуете от его вкуса?

Какое вино с прайсом до 250 гривен рекомендуешь?

Я не могу порекомендовать единицу без конкретизации предпочтений человека. Но отмечу популярный выбор многих. Если из белых – Riesling полусладкое, красное из насыщенных, но не кислых – испанское Juan Gil Monastrell. А беспроигрышное из розовых – Sauvignon Rose Marlborough Sun, но стоимость его около 350 гривен.

Сколько зарабатывают сомелье в столице?

Начинающий сомелье получает ориентировочно 20-22 000 гривен в месяц, специалисты высшего ранга – 30 000 гривен. Но есть и 100 000 гривен – это вышка, такую ​​зарплату имеют опытные профессионалы. Они контролируют ассортимент и продажу сетки магазина или ресторана, или же имеют немало VIP клиентов. Еще сомелье проводят дегустации за дополнительную плату, цена за 1 стартует от 2 000 и до 10 000 гривен (зависит от профессионального уровня специалиста).

Ранее мы рассказывали, что нашли в Киеве любимое шампанское Мадонны за 149 тысяч гривен.

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