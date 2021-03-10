Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

10 вопросов к сомелье: фейки о вине, зарплата и алкоголь 24/7

Сегодня, 16:10

Вы должны знать эти 10 ответов, если любите вино

Роман Ремеев – профессиональный сомелье с 7-летним опытом и с сотнями дегустаций позади, который знает толк в вине! Прошел путь от официанта и сейчас руководит винным корнером в самом дорогом супермаркете столицы. И в 10 вопросах он развенчал популярные мифы и рассказал о максимальном заработке сомелье. А также про бюджетное вино, которое рекомендует.

Роман Ремеев — сомелье с 7-летним опытом
Роман Ремеев — сомелье с 7-летним опытом
Фото: Instagram: romanremeev

Как выделить НЕ профессионального сомелье?

Если вы придете в магазин и попросите предложить самое вкусное вино, а вам сразу его принесут, знайте – это не профессиональный подход. Сначала сомелье должен задать вопрос, чтобы узнать, что является вкусным для конкретного человека. Обычно, я раскрываю вкус и предпочтения 1 вопросом – "Какое вино вам понравилось больше всего из тех, которых вы пили?". На основе услышанного и отталкиваюсь.

Какие впечатления от первых дегустаций и как часто сейчас их посещаешь?

На дебютных 5-ть дегустациях эффекта "вау" не было, я их не понимал. Но все же мне понравилась та "движуха": контингент винолюбителей, которые знают о вине все и влюбляют людей в винную историю. Я почувствовал своеобразную игру и принял участие. Словом, уже 7 год играю и тоже влюбляю людей в этот напиток. А дегустации сейчас посещаю около 5 раз в неделю, не считая тест-драйв вин на работе. Там их число переваливает десятки в неделю (иногда в день), а в месяц вообще сотни.

Помнишь свой день без вина и алкоголя в целом?

Да, на прошлой неделе. Я не помню день, когда бы я не читал, не слышал и не говорил о вине. А пью я его ориентировочно 4 раза в неделю, в остальные 2 дня наслаждаюсь сидром, крафтовым пивом, или же редко коктейлями. Но откровенно, 1 раз в неделю у меня бывает алкогольный детокс и то незапланированный.

Правда ли, что пакетированные вино – низкое качество?

В Украине – да, в Европе – нет. За рубежом используют пакетированный формат вместо стекла, потому что это дешевле. При этом качество остается отличное. К сожалению, их пакетированное вино к нам не доходит через стереотип о низком качестве "пакета" на украинских прилавках.

Роман Ремеев
Роман Ремеев
Фото: Instagram: romanremeev

Влияет ли форма бокала на вкус вина? И какой бокал подойдет на все случаи?

Так, насколько насыщенным будет вкус вина и как оно "откроется" напрямую зависит от бокала. Поэтому при покупке обращайте внимание на форму, толщину стекла и даже ножку. И отдавайте предпочтение вариантам с тонким стеклом.

Я рекомендую универсальный бокал формы закрытого тюльпана. Он помогает практически всем винам "раскрыться". И удобный для дома, куда невыгодно покупать отдельные бокалы для различных сортов винограда. Еще один из универсальных - вытянутый и сужен сверху бокал, например от Salute. У меня и у самого дома такой есть. Цена около 200 грн/шт.

Бокал от Salute
Бокал от Salute
Фото: Гудвайн

Но мой фаворит безусловно – универсальный бокал Zalto, правда цена одного 1400 гривен.

Бокал от Zalto
Бокал от Zalto
Фото: Гудвайн

Какую закрутку для вина лучше выбирать: которая откручивается или пробка классического формата?

Учитывая удобство – лучше с пробкой, которая откручивается. Это если мы говорим о винах до 1 000 гривен, которые не могут долго храниться. И вкус вина в этом ценовом диапазоне никак не изменится за счет классического формата закрытия или нет. В винах за несколько тысяч гривен, которые лежат в погребе или развиваются в винном холодильнике несколько лет – важна классическая пробка. Она пропускает достаточное количество кислорода, который помогает развиваться вину.

Является признаком некачественного вина отсутствие указанного года урожая на бутылке?

Если не пишут год урожая на бутылке, то в 99% случаях – это столовые "тихие" вина и 1% – миксованные вина разных лет урожаев. Потому столовое вино часто попадает без указания года винтажа. Но если бутылка стоит около 100 гривен без указанного года, то стоит задуматься о ее качестве.

Розовое вино
Розовое вино
Фото: Pexels

Сколько может стоять открытое вино в холодильнике и изменится ли его вкус?

Вкус вина меняется в течение первых 15 мин в бокале, поэтому в холодильнике разные по прайсу вина будут вести себя без аналогии. За время "ожидания" вкус вина прайсом 250 гривен под вакуумным насосом будет только ухудшаться. Но все же простоит, например, бутылка красного за 250 гривен пригодна до 3 суток, белого – 4. А в дорогих винах с потенциалом вкус может еще лучше раскрыться на второй день. И простоит такое вино до 7-8 суток под вакуумным насосом.

Какой минимальный прайс на хорошее вино?

Выбирайте вино хотя бы от 250 гривен! Правда, эти винные истории уже мне не интересны, но новичкам понравится. Не рекомендую покупать единицы ниже 150 гривен, вино в таком бюджете редко дарит удовольствие. А для чего тогда пить вино, если вы не кайфуете от его вкуса?

Какое вино с прайсом до 250 гривен рекомендуешь?

Я не могу порекомендовать единицу без конкретизации предпочтений человека. Но отмечу популярный выбор многих. Если из белых – Riesling полусладкое, красное из насыщенных, но не кислых – испанское Juan Gil Monastrell. А беспроигрышное из розовых – Sauvignon Rose Marlborough Sun, но стоимость его около 350 гривен.

Сколько зарабатывают сомелье в столице?

Начинающий сомелье получает ориентировочно 20-22 000 гривен в месяц, специалисты высшего ранга – 30 000 гривен. Но есть и 100 000 гривен – это вышка, такую ​​зарплату имеют опытные профессионалы. Они контролируют ассортимент и продажу сетки магазина или ресторана, или же имеют немало VIP клиентов. Еще сомелье проводят дегустации за дополнительную плату, цена за 1 стартует от 2 000 и до 10 000 гривен (зависит от профессионального уровня специалиста).

Ранее мы рассказывали, что нашли в Киеве любимое шампанское Мадонны за 149 тысяч гривен.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кто из звезд зарабатывает на алкоголе больше всех (видео) Онлайн-бармен! Три бесплатных приложения с рецептами популярных коктейлей "Тайский сауэр" — самый инстаграмный коктейль Киева! Где его найти и чем он особенный В Украине повысили цены на самое дешевое игристое вино Парни пили алкоголь 12 часов подряд: как изменилась их внешность (фото)
алкоголь вино алкогольные традиции NO STRESS GoodWine Роман Ремеєв
Источник: Instagram: romanremeev
Реклама

Новости партнеров

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA

Популярные статьи

Сегодня, 10:26Вкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

Сегодня, 05:47Психо

Гороскоп на сегодня 10 марта: Девам нужно стать уверенными в себе, а Рыбам – применять творческий подход в работе

Вчера, 20:19Звездно

В Букингемском дворце отреагировали на интервью Гарри и Меган – официальное заявление

Вчера, 18:50Звездно

Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

Вчера, 18:06Вкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

Вчера, 13:45Звездно

Андрей Данилко выдал интимный секрет Ирины Билык

Вчера, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 9 марта: Рака ждут неожиданности, а Львы будут полны энергии

8 мартаЗвездно

"А была такая любовь": Киркорова раскритиковали за то, что он не поздравил Пугачеву с 8 Марта

8 мартаВкусно

Масленица-2021: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

8 мартаФаново

Поздравления с Масленицей-2021: лучшие открытки, стихи и короткие смс

8 мартаЗвездно

Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл

8 мартаЗвездно

Главное из интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри

8 мартаВкусно

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

8 мартаEvents

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

8 мартаПсихо

Прикольный гороскоп на сегодня 8 Марта для женщин: у Близнецов все двоится, но Стрельцы не промахнутся

7 мартаФаново

Масленица-2021: поздравления и открытки

Новости партнеров

Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Паулина Андреева и другие звезды, которые неожиданно стали мамами
Паулина Андреева и другие звезды, которые неожиданно стали мамами
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять