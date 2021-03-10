10 запитань до сомельє: фейки про вино, зарплата і алкоголь 24/7

Ви повинні знати ці 10 відповідей, якщо любите вино

Роман Ремеєв – професійний сомельє з 7-річним досвідом і з сотнями дегустраціями позаду, який знає толк у вині! Пройшов шлях від офіціанта і зараз керує винним корнером в найдорожчому супермаркеті столиці . У 10 питаннях він розвінчав популярні міфи та розповів про максимальний заробіток сомельє . А також про бюджетне вино, яке рекомендує.

Роман Ремеєв — сомельє з 7-річним досвідом Фото: Instagram: romanremeev

Як виділити НЕ професійного сомельє?

Якщо ви прийдете в магазин і попросите запропонувати найсмачніше вино, а вам відразу його принесуть, знайте – це не професійний підхід. Спочатку сомельє повинен задати питання, щоб дізнатися, що є смачним для конкретної людини. Зазвичай, я розкриваю смак і уподобання 1 питанням - "Яке вино вам сподобалося найбільше з тих, які ви пили?". На основі почутого і відштовхуюсь.

Які враження від перших дегустацій і як часто їх зараз відвідуєш?

На дебютних 5-ти дегустаціях ефекту "вау" не було, я їх не розумів. Але все ж мені сподобалася та "двіжуха": контингент винолюбів, які знають про вино все і закохуєть людей в винну історію. Я відчув своєрідну гру і взяв участь. Словом, вже 7 рік граю і теж закохую людей в цей напій. А дегустації зараз відвідую близько 5 разів на тиждень, не рахуючи тест-драйв вин на роботі. Там їх число перевалює десятки в тиждень (іноді в день), а в місяць взагалі сотні.

Чи пам'ятаєш свій день без вина і алкоголю загалом?

Так, минулого тижня. Я не згадаю день, коли б я не читав, не чув і не говорив про вино. А п’ю я його орієнтовно 4 рази на тиждень, в інші 2 дні насолоджуюсь сидром, крафтовим пивом, або ж рідко коктейлями. Але відверто, 1 раз в тиждень в мене буває алкогольний детокс і те незапланований.

Чи правда, що пакетоване вино – низька якість?

В Україні – так, у Європі – ні. За кордоном використовують пакетований формат замість скла, бо це дешевше. При цьому якість залишається відмінна. На жаль, їх пакетоване вино до нас не доходить через стереотип про низьку якість "пакету" на українських прилавках.

Роман Ремеєв Фото: Instagram: romanremeev

Чи впливає форма бокалу на смак вина? І який бокал підійде на всі випадки?

Так, наскільки насиченим буде смак вина і як воно "відкриється" на пряму залежить від бокалу. Тому при покупці звертайте увагу на форму, товщину скла і навіть ніжку. І надавайте перевагу варіантам із тонким склом.

Я рекомендую універсальньний бокал форми закритого тюльпану. Він допомагає практично всім винам "розкритися". І зручний для дому, куди не вигідно купувати окремі бокали для різних сортів винограду. Ще один із універсальних – витягнутий і звужений зверху бокал, хороший варіант від фірми Salute. В мене і в самого дома такий є. Ціна біля 200 грн/шт.

Бокал від Salute Фото: Гудвайн

Але мій фаворит безперечно – універсальний бокал від Zalto, правда ціна одного біля 1 400 гривень.

Бокал від Zalto Фото: Гудвайн

Яку закрутку для вина краще обирати: з корком, який відкручується чи класичного формату?

З огляду на зручність – краще з корком. Це якщо ми говоримо про вина до 1000 гривень, які не можуть довго зберігатися. І смак вина у цьому ціновому діапазоні ніяк не зміниться за рахунок класичного формату закриття чи корку. У винах за декілька тисяч гривень, які лежать у погребі чи розвиваються у винному холодильнику декілька років – важлива класична пробка. Вона пропускає достатню кількість кисню, який допомагає розвиватися вину.

Чи є ознакою неякісного вина відсутність зазначеного року врожаю на пляшці?

Якщо не пишуть рік врожаю на пляшці, то в 99% випадках – це про столові "тихі" вина і про 1% міксованих вин різних років врожаю. Бо столове вино часто не попадає під зазначення року вінтажу. Але якщо пляшка коштує біля 100 гривень без зазначеного року врожаю, то тут варто задуматися про її якість.

Розове вино Фото: Pexels

Скільки може стояти відкрите вино в холодильнику і чи зміниться його смак?

Смак вина змінюється протягом перших 15 хв у бокалі, тож у холодильнику різні за прайсом вина будуть вести себе без аналогії. За час "очікування" під вакуумним насосом смак вина прайсом 250 гривень буде лише погіршуватися. Але все ж простоїть, наприклад, пляшка червоного за 250 гривень придатна до 3 діб, а білого – 4. А у дорогих винах із потенціалом смак може ще краще розкритися на другий день. І простоїть таке вино до 7-8 діб під вакуумним насосом.

Який мінімальний прайс на хороше вино?

Обирайте вино хоча б від 250 гривень! Правда, ці винні історії вже мені не цікаві, але новачкам сподобається. Не рекомендую купувати одиниці нижче 150 гривень. Вино в такому бюджеті рідко дарує задоволення. А для чого тоді пити вино, якщо ви не кайфуєте від його смаку?

Яке вино з прайсом до 250 гривень рекомендуєш?

Я не можу порекомендувати одиницю без конкретизації уподобань людини. Але зазначу найпопулярніший вибір багатьох. Якщо з білих – Riesling напівсолодке, червоне з насичених, але не кислих – іспанське Juan Gil Monastrell. А безпрограшне з рожевих – Sauvignon Rose Marlborough Sun, але вартість його близько 350 гривень.

Скільки заробляють сомельє в столиці?

Початківець сомельє отримує орієнтовно 20-22 000 гривень в місяць, фахівці вищого рангу – 30 000 гривень. Але є і 100 000 гривень – це вишка, таку зарплату мають досвідчені професіонали. Вони контролюють асортимент і продаж сітки магазину або ресторану, або ж мають чимало VIP-клієнтів. Ще сомельє проводять дегустації за додаткову плату, ціна за 1 стартує від 2 000 і до 10 000 гривень (залежить від професійного рівня фахівця).

Раніше ми розповідали, що знайшли у Києві улюблене шампанське Мадонни за 149 тисяч гривень.

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