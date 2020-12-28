Парни пили алкоголь 12 часов подряд: как изменилась их внешность (фото)

Канадские блогеры провели актуальный предновогодний эксперимент

Канадские блогеры из Торонто Митчелл Моффит и Грегори Браун провели актуальный предновогодний эксперимент и показали, как алкоголь меняет внешность пьющего человека. На своем опыте они убедились, что перемены происходят явно не в лучшую сторону.

Парни сфотографировали себя в трезвом виде, а затем устроили 12-часовой алкомарафон. Начав в 10 утра, они каждый час выпивали по бокалу алкогольного напитка – чередовали ликер, пиво и вино. Вечером парни снова предстали перед камерой – и вот результат.

У Митчелла не только изменилось лицо, но и затуманился взгляд.

Фото: YouTube | AsapSCIENCE

Грегори было легче, но его тоже выдавали глаза.

Фото: YouTube | AsapSCIENCE

На следующее утро у канадцев было похмелье.

Фото: YouTube | AsapSCIENCE

Появились отеки и изменился цвет лица.

Фото: YouTube | AsapSCIENCE

В итоге парни пришли к выводу, что этот эксперимент сначала казался забавным, но повторять они его не хотят.

Напомним, ранее мы писали, что произойдет с организмом, если перестать пить алкоголь.

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Кроме этого, мы рассказывали, почему возникает тяга к алкоголю и сладкому.

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