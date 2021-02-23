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Какие звезды занимаются алкогольным бизнесом и что продают

Сегодня, 12:20

Знаменитые актеры и артисты свободное время уделяют другому заработку

В свободное время от съемок и выступлений знаменитости очень даже продуктивно проводят время – занимаются бизнесом. Например, звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер успешно выпускает свою линию обуви, а новую коллекцию презентовала в столичном ЦУМе. Певица Кристина Агиллера уже много лет продает свой парфюм, а украинский шоумен Дима Монатик создает ювелирные изделия.

Но все таки, самым популярным бизнесом среди селебрити стал алкогольный бизнес. Кто из звезд зарабатывает на алкоголе больше всех?

Об этом узнала телеведущая утреннего шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" Юлия Галушка.

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка
Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

Модельер свадебных платьев Вера Вонг приняла участие в создании водки. Культовая дизайнерша сама выбирает сорт молодого картофеля, который еще ранее никогда не использовали в этой сфере. В пересчете на наши деньги, цена такой бутылки составляет почти 3000 гривен.

Вера Вонг запустила водку класса люкс
Вера Вонг запустила водку класса люкс
Фото: foodandwine.com

Актер кино и телевидения Райан Рейнольдс продает джин. Актер даже снялся в рекламном ролике, в котором заявил, что сам делает из стекла каждую бутылку. Собственно, и цена джина – 3000 гривен.

Джин Райана Рейнольдса
Джин Райана Рейнольдса
Фото: Скриншот из YouTube

Но самый популярный напиток – кино. Все помнят, как в 2012 году эксперты-сомелье признали розовое игристое вино Анджелины Джоли и Брэда Питта лучшим среди розовых сортов. Сейчас вино бывшей голливудской парочки стоит 800 гривен.

Экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт
Экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт
Фото: Getty Images

Во время пандемии летом прошлого года актриса Камерон Диас выпустила белое органическое вино. Ее вино стоит около 600 гривен.

"Я много лет просто любила вино, но никогда не интересовалась процессом его создания. Теперь я знаю, что важно не то, что ты добавляешь в продукт, а то, чего не добавляешь", – говорит актриса.

Скриншот New York Post

Смотрите подробнее об алкогольном бизнесе звезд в сюжете:

Ранее сообщалось, что Виктор Павлик признался беременной жене, что влюблен в известную певицу.

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бизнес кино алкоголь Анджелина Джоли Райан Рейнольдс Брэд Питт Камерон Диас
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