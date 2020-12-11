Зимовка стаи лебедей на самом замкнутом водоеме Земли попала на видео
Всего в мире насчитывается 7 видов лебедей
Невероятную красоту на побережье Каспия снял блогер-любитель Азамат Сарсенбаев. Он запечатлел на видео большую стаю лебедей. Как это происходило – далее в материале.
Блогер вышел на балкон гостиницы и стал свидетелем зимовки стаи лебедей. Не колеблясь, он снял это на видео. На нем пернатые неспешно плавают в полузамерзшем, самом замкнутом водоеме на Земле.
Интересно, что за всю свою жизнь лебедь успевает облететь полсвета, преодолев большие расстояния. При этом они всегда возвращаются на одни и те же места гнездованию, зимовки и линьки. Зачастую эти места находятся в Евразии, Северной и Южной Америке, Австралии и Азии.
Всего в мире насчитывается 7 видов лебедей.
Тем временем реакция пса на белорусских хозяев-оппозиционеров попала на видео.
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