Зимовка стаи лебедей на самом замкнутом водоеме Земли попала на видео

Всего в мире насчитывается 7 видов лебедей

Невероятную красоту на побережье Каспия снял блогер-любитель Азамат Сарсенбаев. Он запечатлел на видео большую стаю лебедей. Как это происходило – далее в материале.

Блогер вышел на балкон гостиницы и стал свидетелем зимовки стаи лебедей. Не колеблясь, он снял это на видео. На нем пернатые неспешно плавают в полузамерзшем, самом замкнутом водоеме на Земле.

Зимовка лебедей на побережье Каспия Фото: скриншот

Интересно, что за всю свою жизнь лебедь успевает облететь полсвета, преодолев большие расстояния. При этом они всегда возвращаются на одни и те же места гнездованию, зимовки и линьки. Зачастую эти места находятся в Евразии, Северной и Южной Америке, Австралии и Азии.

Всего в мире насчитывается 7 видов лебедей.

Тем временем реакция пса на белорусских хозяев-оппозиционеров попала на видео.

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