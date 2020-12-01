Мужчина отбился от огромной акулы с помощью камеры (видео)

Курьезный случай произошел недалеко от залива Принцессы Шарлотты в Австралии

Дайвер Дион Крик из Квинсленда (Австралия) охотился на раков недалеко от залива Принцессы Шарлотты и чуть не стал жертвой агрессивной акулы. Мужчине удалось отбиться благодаря камере GoPro. Об этом сообщает таблоид The Daily Star.

Происходящее удалось снять на видео. На записи показано, как огромная акула внезапно появляется и подплывает к дайверу. Мужчина трижды отталкивает хищницу своей камерой, чтобы спастись.

"В воде я был один. Двое моих друзей находились в лодке, – рассказывает потерпевший в комментарии для 9News. – На самом деле мне очень повезло, но в ту минуту я не думал об этом".

Дион поделилась этим видео в социальных сетях. "Ловил раков. Акула-молот появилась из ниоткуда", – написал он под роликом.

Напомним, рыбак Дин Батлер из австралийского города Форстер (штат Новый Южный Уэльс) снял на видео нападение большой белой акулы на его лодку – хищница откусила часть винта.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Кроме этого, мы рассказывали, как гигантская акула-людоед окружила мужчину в лодке.

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