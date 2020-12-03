Обезьяна усыновила детеныша леопарда. На видео показали, как она причесывает малыша (видео)

Примат обращалась с детенышем довольно осторожно, хоть и неуклюже

44-летний Пол Вуд снял на видео, как в национальном парке Пилейнсберг (ЮАР) обезьяна ухаживает за детенышем леопарда. Примат гладил и тщательно причесывал малыша. Видео опубликовано на YouTube-канале Kruger Sightings.

По словам Вуда, во время поездки по парку он увидел стаю обезьян. В какой-то момент мужчина обратил внимание на одну из них, которая прижимала к животу крохотного детеныша леопарда. Поначалу Пол решил, что леопарденок мертв, однако, присмотревшись, понял, что это не так.

"Очевидно, что обезьяна была крайне заинтересованной в детеныше и хотела взять его с собой. Она сидела с ним на руках и даже, пока мы смотрели, начала перебирать его шерсть. Обезьяна обращалась с ним довольно осторожно и, кажется, не хотела причинить никакого вреда", – рассказывает автор видео.

Этот ролик собрал 173 тысячи просмотров, почти две тысячи лайков и сотни комментариев.

Напомним, ранее жительница индонезийской провинции Южный Калимантан по имени Айу Сарасиани увидела, как обезьяна стирает ее грязную одежду. Примат забрался на край таза и макал вещи в воду.

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