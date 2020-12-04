Вымирающих красных панд впервые показали в чилийском зоопарке (видео)

Для животных соорудили специальные вольеры

Главными звездами зоопарка в чилийской столице Сантьяго стали две красные панды – Ичиа и Попо. Посмотреть на этих редких животных ежедневно приходят сотни людей. Их привезли из Японии в Южную Америку еще в марте, но из-за коронавируса к ним никого не пускали и представили публике только сейчас.

Видео: Сегодня

"Это отличная новость для всей страны – мы получили пару красных панд из зоопарка Нифрел в Осаке. Гордимся, что нам оказали такое доверие. Этот вид в дикой природе находится на грани вымирания. Мы получили пару для воспроизведения", – рассказывает управляющий зоопарком Игнасио Идальсоага.

Обе красные панды в самом расцвете сил – им по 6 лет. Для животных соорудили два специальных вольера. Продумали и температурный режим, ведь мишки очень чувствительны к жаре.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Китае маленькая панда пыталась сбежать из заповедника. Очевидцы снялизабавное видео со смешным медвежонком. Кроме этого, китайская пищевая компания стала опекуном необычной панды.

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