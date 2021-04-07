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Женщина повторила образ известной модели. Этот кадр заставит вас плакать от смеха (фото)

Сегодня, 14:05

Селеста Барбер сняла очень смешную пародию

Австралийская юмористка и популярная блогерша Селеста Барбер, которая специализируется на пародиях звезд и знаменитых манекенщиц, высмеяла британскую модель Эффи Кэтнер. Забавный снимок женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

На оригинальной фотографии Эффи Кэтнер позирует рядом с автомобилем с открытым багажником. Девушка в бикини и чулках элегантно закинула правую ногу на авто.

Селеста Барбер показала, как это должно выглядеть в реальной жизни. Стоя на одной ноге, она едва сохраняет равновесие, но продолжает держать серьезное лицо. Дизайн ее бикини неповторим – в версии Барбер он стал белым, а черные ленты заменил скотч.

Фото: instagram.com/celestebarber

"Очень смешно. Ты безумно забавная", "Правда жизни", "Эта фотография сделала мой день", "Ты – крутая", "Дай тебе скотч – и ты сможешь сделать буквально все что угодно", "Это именно то, что я делаю каждый раз, когда открываю багажник своей машины", – пишут в комментариях под фото подписчики Селесты.

За день этот снимок собрал 388 тысяч лайков.

Напомним, девушка с невероятно длинным языком заработала 100 тысяч долларов. Кроме этого, мы рассказывали о блогерше, которая разрыдалась после удаления из Instagram.

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Источники: Сегодня , instagram.com/celestebarber
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