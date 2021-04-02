18-летняя девушка продала свои откровенные фото за миллион долларов

Она заработала эту сумму всего за шесть часов

Скандальная блогерша Даниэлла Бреголи, известная под псевдонимом Bhad Bhabie, за шесть часов заработала миллион долларов. Девушка зарегистрировалась на платформе OnlyFans (там пользователи платят за откровенные фото и видео) сразу после того, как ей исполнилось 18 лет.

Фото: instagram.com/bhadbhabie

"Неплохо для шести часов. Мы побили рекорд на OnlyFans", – написала звезда на своей странице в Instagram, приложив соответствующий скрин.

Фото: instagram.com/bhadbhabie

Несмотря на то что у девушки огромная армия поклонников (17,1 млн), не все оказались готовы поверить в такой головокружительный успех. Некоторые предположили, что это была шутка.

Фото: instagram.com/bhadbhabie

Даниэлла Бреголи – американская рэп-исполнительница и героиня интернет-мемов. Девушка была трудным подростком. На шоу "Доктор Фил", куда она пришла с матерью, обсуждалось плохое поведение Даниэллы: она угоняла машины, крала кредитки родительницы, носила с собой нож.

Напомним, 32-летняя Instagram-модель Анастасия Филдс прославилась на весь интернет благодаря своим обнаженным снимкам, сделанным в публичных местах.

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