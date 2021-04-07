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Жінка повторила образ відомої моделі. Цей кадр змусить вас плакати від сміху (фото)

Сьогодні, 14:05

Селеста Барбер зняла дуже смішну пародію

Австралійська гумористка і популярна блогерка Селеста Барбер, яка спеціалізується на пародіях зірок і знаменитих манекенниць, висміяла британську модель Еффі Кетнер. Кумедний знімок жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На оригінальній фотографії Еффі Кетнер позує поруч з автомобілем з відкритим багажником. Дівчина у бікіні і панчохах елегантно закинула праву ногу на авто.

Селеста Барбер показала, як це має виглядати у реальному житті. Стоячи на одній нозі, вона ледь зберігає рівновагу, але зберігає серйозне обличчя. Дизайн її бікіні неповторний – у версії Барбер він став білим, а чорні стрічки замінив скотч.

Фото: instagram.com/celestebarber

"Дуже смішно. Ти дуже кумедна", "Правда життя", "Ця фотографія зробила мій день", "Ти – крута", "Дай тобі скотч – і ти зможеш зробити буквально будь-що", "Це саме те, що я роблю щоразу, коли відкриваю багажник своєї машини", – пишуть у коментарях під фото підписники Селести.

За день цей знімок зібрав 388 тисяч вподобань.

Нагадаємо, дівчина з неймовірно довгим язиком заробила 100 тисяч доларів. Крім цього, ми розповідали про блогерку, яка розридалася після видалення з Instagram.

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фото пародія блогери
Джерела: Сьогодні , instagram.com/celestebarber
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