Почему быть высоким не так-то просто. 18 абсурдных ситуаций (фото)
Мы сделали подборку самых нелепых ситуаций, в которые попадают высокие люди
Высокие люди часто привлекают внимание окружавших. Многие им завидуют, а некоторые наоборот сочувствуют. Ведь очень часто им нужно вставать на колени, чтобы воспользоваться банкоматом, а также всячески изворачиваться, чтобы хоть как-то поместиться в кресле автобуса или самолета.
И это еще не все. Неловкие моменты случаются в самых разных ситуациях и местах: в ванной, гардеробной, спальне и даже в путешествии. Чтобы показать, с чем приходится сталкиваться высоким людям, они завели страницу в Reddit под названием Tall People Problems ("Проблемы высоких людей") и публикуют там очень смешные и курьезные снимки.
Вот 18 самых нелепых ситуаций:
Напомним, ранее в Instagram появился аккаунт Siblings or Dating? ("Родственники или влюбленные?"). Юзеры в течение 24 часов после публикации нового снимка пытаются угадать, что объединяет этих людей: любовь или родственные связи?
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