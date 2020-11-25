Почему быть высоким не так-то просто. 18 абсурдных ситуаций (фото)

Мы сделали подборку самых нелепых ситуаций, в которые попадают высокие люди

Высокие люди часто привлекают внимание окружавших. Многие им завидуют, а некоторые наоборот сочувствуют. Ведь очень часто им нужно вставать на колени, чтобы воспользоваться банкоматом, а также всячески изворачиваться, чтобы хоть как-то поместиться в кресле автобуса или самолета.

И это еще не все. Неловкие моменты случаются в самых разных ситуациях и местах: в ванной, гардеробной, спальне и даже в путешествии. Чтобы показать, с чем приходится сталкиваться высоким людям, они завели страницу в Reddit под названием Tall People Problems ("Проблемы высоких людей") и публикуют там очень смешные и курьезные снимки.

Вот 18 самых нелепых ситуаций:

1. В центре внимания

Фото: Reddit | Tall People Problems

2. Журнальный столик для высоких

Фото: Reddit | Tall People Problems

3. Коллег часто принимают за детей

Фото: Reddit | Tall People Problems

4. На выпускном вечере

Фото: Reddit | Tall People Problems

5. Япония для японцев!

Фото: Reddit | Tall People Problems

6. Спортсмена не остановить

Фото: Reddit | Tall People Problems

7. Он чувствует себя Гулливером

Фото: Reddit | Tall People Problems

8. Снимает деньги в банкомате

Фото: Reddit | Tall People Problems

9. В душе

Фото: Reddit | Tall People Problems

10. На работе

Фото: Reddit | Tall People Problems

11. В самолете

Фото: Reddit | Tall People Problems

12. В автобусе

Фото: Reddit | Tall People Problems

13. В ванной

Фото: Reddit | Tall People Problems

14. В машине

Фото: Reddit | Tall People Problems

15. В зеркале

Фото: Reddit | Tall People Problems

16. На стадионе

Фото: Reddit | Tall People Problems

17. В лифте

Фото: Reddit | Tall People Problems

18. На кухне

Фото: Reddit | Tall People Problems

Напомним, ранее в Instagram появился аккаунт Siblings or Dating? ("Родственники или влюбленные?"). Юзеры в течение 24 часов после публикации нового снимка пытаются угадать, что объединяет этих людей: любовь или родственные связи?

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